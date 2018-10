K. Meschino gražių plaukų paslaptis – rečiau plauti galvą

„Visą gyvenimą norėjau turėti ilgus plaukus, bet visada buvo per daug pagundų nusikirpti juos trumpai“, – sako socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino, neseniai grįžusi prie jai mieliausios rožinės plaukų spalvos.

K. Meschino ne tik pakeitė plaukų spalvą, bet ir pasiryžo įgyvendinti seną svajonę – užsiauginti plaukus „iki bambos“. Tiesa, iš pradžių merginai reikėjo išspręsti plaukų šviesinimo sukeltas problemas – plaukų augimą skatino plaukų užpildo injekcijomis.

„Visada norėjau eksperimentuoti su plaukais, bet niekada neišdrįsdavau. Bet dabar atėjo toks gyvenimo laikotarpis, kai išdrįsau nusidažyti rožine spalva. Ir niekada nesitikėjau, kad, nusiplovus rožinei spalvai, tapsiu blondine. Tapau visiškai balta. Ir dabar man jau atrodo, kad noriu visas spalvas išbandyti, planuoju ir „ryža“ kažkada pabūti, dabar iš blondinės vėl rožine tapau. Man tas labai patinka. Žinoma, kai šviesini plauką, jis tikrai labai nusilpsta“, – savo plaukų metamorfozėmis dalinasi socialinių tinklų žvaigždė.

Paveldėjo gerą mamos ir tėčio genų „miksą“

Dabar gal sunku įsivaizduoti, bet vaikystėje K. Meschino nešiojo trumpus plaukus – nesiekiančius pečių – ir jie buvo stipriai garbanoti. Už sveikus ir garbanotus plaukus mergina sako galinti būti dėkinga tėvams – tokius plaukus paveldėjo kartu su gera mamos ir tėčio genų kombinacija.

„Mano tėčio garbanoti plaukai, o mamos – stori, žvilgantys ir gražūs. Niekada nelaikiau savęs ilgaplauke. Prieš dvejus metus buvau nusikirpusi plaukus šiek tiek virš pažastų, tai man jie tada labai trumpi atrodė“, – iš ko paveldėjo gražius plaukus pasakoja K. Meschino.

Kasdienės priežiūros ne visada užtenka

Plaukų spalviniai pokyčiai neliko be pasekmių. Kaip sako K. Meschino, jai dar pasisekė, kad plaukai nuo šviesinimo ir dažymo ne tiek suplonėjo, kiek išsausėjo. Todėl vienas pagrindinių kasdienės plaukų priežiūros žingsnių – jų drėkinimas.

„Stengiuosi kuo rečiau naudoti karštas plaukų formavimo priemones. Jeigu noriu garbanotų plaukų – kasytes susipinu, nebent labai išskirtinis atvejis, pvz., einu į kokį nors renginį, tada leidžiu sau susigarbanoti. Net jeigu tiesinu, naudoju feną, o ne tiesintuvą. Plaukų priežiūrai naudoju kuo daugiau įvairių aliejų, be to, labai retai plaunu galvą – du kartus per savaitę, ne daugiau. Čia irgi tokia mano formulė: ir plaukai greičiau auga, ir sveikesni būna“, – kaip rūpinasi plaukais pasakoja mergina.

Plaukų dažymas, džiovinimas karštu oru gali stipriai pažeisti plauką: jis išsausėja, skilinėja galiukai, plaukai gali pradėti slinkti, įspėja gydytoja dermatologė Jurgita Stoškienė.

„Daugelyje plaukų dažymo priemonių yra amoniako, kuris, dažnai naudojant, palaipsniui ardo plauko struktūrą. Amoniakas su vandenilio peroksidu pažeidžia apsauginį plauko sluoksnį ir pakeičia pH. Mažiausią žalą plaukams daro dažai su specialiu žymėjimu „Organic“. Kokybiški organiški dažai sudaryti iš ne mažiau kaip 95 proc. augalinių medžiagų. Jie taip stipriai nepažeidžia plauko struktūros, nekeičia pH ir netgi dėl didžiulės augalinių komponentų koncentracijos pasižymi gydomosiomis ir profilaktinėmis savybėmis“, – organiškus plaukų dažus naudoti pataria gydytoja.

Džiovinti plaukus džiovintuvu gydytoja dermatologė pataria tik tada, kai plaukai bent 50 proc. pradžiuvę natūraliai – taip karštas oras plaukus kaitins trumpiau.

J. Stoškienė rekomenduoja karts nuo karto apsilankyti pas gydytoją dermatologą, kuris, įvertinęs plaukų būklę, parinks tinkamiausią ir veiksmingiausią plaukų gydymo ar stiprinimo procedūrą, esant reikalui – paskirs kompleksinį gydymą.

Plaukų augimą spartina specialiomis injekcijomis

Pasiryžusi atsiauginti bambą siekiančius plaukus, K. Meschino sako bandysianti jų porą metų apskritai nekirpti. O kad plaukai po dažymo greičiau atsigautų ir pradėtų sparčiau augti, mergina juos karts nuo karto profesionaliai palepina.

„Žinote tuos mažus plaukelius, styrančius ties plaukų augimo linija, vadinamuosius „baby hair“? Po plaukų augimą skatinančio ir plaukus stiprinančio komplekso injekcijų pridygo tų plaukelių. Net aplinkiniai daug kartų stebėjosi, kaip greitai auga mano plaukai“, – šypsosi socialinių tinklų žvaigždė.

J. Stoškienė sako, kad, renkantis plaukų priežiūros procedūrą, reikia atkreipti dėmesį į naudojamo preparato sudėtį. Svarbi sudėtinė dalis – hialurono rūgštis. Tai natūrali medžiaga, kurios gausu mūsų odoje, kraujagyslių sienelėse. Svarbiausia jos užduotis – sulaikyti vandenį.

„Profesionalios priemonės su aukšta hialurono rūgšties koncentracija intensyviai drėkina ir padeda suformuoti barjerą, apsaugą. Kita plaukams labai svarbi medžiaga – peptidai, o naujiena – biomimetiniai peptidai, atsakingi už organizme vykstančių procesų normalizavimą. Ši medžiaga stimuliuoja folikulų embrioninių ląstelių naujo sluoksnio formavimąsi, sustabdo plaukų slinkimą, pratęsia anageninę plaukų augimo fazę, aprūpina maitinimu galvos odą bei plaukų šaknis, stimuliuoja naujo kolageno gamybą. Taip pat apsaugo plaukų ląsteles nuo streso, Karolinos atveju – dažno plaukų spalvos keitimo“, –sveikam plaukui svarbius komponentus vardija gydytoja dermatologė.

K. Meschino: geriausiai jaučiuosi su rožiniais plaukais

Mergina prisipažįsta, kad plaukais rūpinosi visada, tik anksčiau jų nesureikšmindavo. Drąsiau eksperimentuojant ir žaidžiant spalvomis, plaukai tapo K. Meschino vizitine kortele.

„Visada man plaukai rūpėjo – aš galiu išeiti iš namų be mažiako, bet plaukai man visada turi būti sutvarkyti, nes tai yra svarbi išvaizdos ir įvaizdžio dalis. Bet dabar, kai pradėjau dažytis ryškesnėmis spalvomis, ypač rožine, tai būdama šviesi jaučiausi per daug eilinė – tokia kaip visos. Geriausiai jaučiuosi rožiniais plaukais“, – prisijaukintą plaukų spalvą atskleidžia socialinių tinklų žvaigždė.