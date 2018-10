„Huawei“ drebina rinką – dar neregėtos dirbtinio intelekto ir kameros galimybės

Bene labiausiai laukta naujovė – įrenginiuose integruotas inovatyvus, aukščiausio našumo „Kirin 980“ lustas. Dvigubas neuroninis procesorius, trigubo lęšio „Leica“ kamera kartu su itin plačiu objektyvu, bei „SuperCharge“ greitojo įkrovimo funkcija – tai tik maža dalis to, ką siūlo naujieji įrenginiai.

Dienos šviesą Londone išvydo „Mate 20“, „Mate 20 Pro“, kuriuo, beje, bus prekiaujama ir Lietuvoje, „Mate 20 X“ bei „Porsche Design Huawei Mate 20 RS“ telefonai. Žadama, kad naujausios „Huawei“ serijos telefonai gerokai kilstels kartelę, pagal kurią bus vertinami visi 2018-aisiais išleisti išmanieji telefonai.

Išmanieji, kokių iki šiol nebuvo

„Išmanieji telefonai atveria kelią į skaitmeninį pasaulį. Naujoji „Huawei Mate 20 serija“ sukurta tam, kad šiuo keliu eitume kartu su aukštesnio lygio dirbtiniu intelektu, lygių neturinčia baterija ir itin galinga kamera“, – kalba „Huawei“ vartotojų verslo grupės vadovas Richardas Yu.

Netrukus Lietuvos parduotuvių lentynas pasieksiančiame „Mate 20 Pro“ modelyje integruotas inovatyvus, aukščiausio našumo „Kirin 980“ lustas, kuriame – 7 nm procesorius, paremtas „Cortex-A76“ branduoliais bei „Mali-G76“ grafiniu procesoriumi. Visa tai užtikrina aukščiausią našumą ir neįtikėtinai sklandžią vartotojo patirtį.

Naujosios serijos telefonai taip pat gali pasigirti 40W „Super įkrovimo“ funkcija, 15W „Huawei“ bevielio greito krovimo funkcija ir didelėmis baterijomis, kurios užtikrina ilgą telefono gyvavimo trukmę.

Matricinė šios serijos telefonų kameros sistema turi itin plataus kampo „Leica“ objektyvą, kuris leidžia ne tik užfiksuoti platesnius, bet dėl makro funkcijos – ir artimesnius vaizdus.

„Mate 20“ serijos telefonuose taip pat įdiegta vartotojo sąsaja EMUI 9.0, suderinta su „Android P“ operacine sistema, dėl kurios telefonu itin paprasta naudotis.

Londone buvo pristatyti keturi „Mate 20“ serijos 6,53, 6,39 ir 7,2 colių dydžio telefonai: „Mate 20“, „Mate 20 Pro“, kurį bus galima įsigyti ir Lietuvoje, „Huawei Mate 20 X“ ir „Porsche Design Huawei Mate 20 RS“.

Itin spartus našumas ir lygių neturinti baterija

Didžiausia ir labiausiai laukta naujovė šios serijos telefonuose – inovatyvus „Kirin 980“ lustas, kuris talpina net 6,9 mlrd. tranzistorių ne didesniame nei nago dydžio plote. Lyginant su „Kirin 970“, naujajame luste yra įdiegtas 75 proc. galingesnis centrinis procesorius, 46 proc. galingesnis grafinis procesorius ir 226 proc. galingesnis neuroninis procesorius. Be to, šių komponentų efektyvumas taip pat pagerintas: CPU – 58 proc., grafinis procesorius – 178 proc., neuroninis procesorius – 182 proc. efektyvesnis nei pirmtako.

„Kirin 980“ – pirmasis pasaulyje komercinis lustas, naudojantis „Cortex – A76“ paremtus branduolius. Projektuodami šį lustą inžinieriai sukūrė novatorišką trijų pakopų architektūrą, kurią sudaro po du didelius ir vidutinio dydžio „Cortex-A76“ branduolius ir keturi nedideli branduoliai. Tai suteikia centriniam procesoriui lankstumo skirstant optimalų resursų kiekį sudėtingoms, vidutinio sudėtingumo ir lengvoms užduotimis; tuo pat metu užtikrinant lusto našumą bei ilgą baterijos veikimo trukmę. „Kirin 980“ – taip pat pirmasis lustas rinkoje, kuriame įdiegtas dvigubas neuroninis procesorius, užtikrinantis spartų su dirbtiniu intelektu susijusių užduočių atlikimą.

„Huawei Mate 20 Pro“ – pristatytas kaip pirmasis pasaulyje telefonas, palaikantis 4,5 G LTE kategorijos 21 standartą, leidžiantį vartotojams naudotis iki 1,4 Gbps spartos duomenų parsisiuntimo greičiu. Jis taip pat palaiko greičiausią pasaulyje Wi-Fi – 2 GB duomenis galima parsisiųsti per 10 s. Naujasis flagmanas taip pat palaiko dual-band (L1+L5) GPS ir dirbtinio intelekto GPS Satellite Selection technologiją.

Be itin spartaus našumo, „Mate 20 serijos“ telefonai taip pat pristato visišką baterijos perversmą. „Huawei Mate 20 Pro“ įdiegta net 4200 mAh talpos baterija, kuri užtikrina ilgą telefono gyvybingumą be įkroviklio. Inovatyvus „SuperCharge“ sprendimas palaiko iki 40 W spartųjį įkrovimą. To pakanka, kad prie „SuperCharge“ adapterio prijungtas įrenginys iki 70 proc. būtų įkrautas per 30 minučių. Be to, naujojo flagmano saugumą sertifikavo kompanija „TÜV Rheinland“.

Be įprasto „laidinio“ įkrovimo „Mate 20 Pro“ palaiko iki 15 W bevielį įkrovimą per „Wireless Quick Charge“ platformą. „Mate 20 Pro“ modelis taip pat siūlo dar vieną inovatyvų sprendimą – bevielį atgalinį įkrovimą. Ši technologija leidžia maksimaliai išnaudoti didelės talpos bateriją įkraunant kitus įrenginius.

Akimirkų įamžinimui – inovatyvus plataus kampo objektyvas

Naujajame flagmane esanti kamera – geriausia, kokią tik gali turėti dabartiniai išmanieji telefonai. Negana to, dabar ši kamera tapo dar tobulesnė, nes turi integruotą „Leica“ kompanijos itin plataus kampo 16 mm objektyvą, kuris fotografuojamiems objektams suteikia trijų dimensijų efektą. Nauja kamerų sistema taip pat palaiko makro fotografijos funkciją, kuri leidžia kokybiškai fiksuoti objektus, esančius vos per 2,5 cm nuo kameros objektyvo.

„Huawei Mate 20 Pro“ turi 40 MP pagrindinę, 20 MP plataus kampo kamerą ir 8 MP telephoto kamerą. „Leica“ inžinieriai pasirūpino, kad šie objektyvai turėtų židinio nuotolį, prilygstantį 16 mm-270 mm pilno kadro objektyvui.

Naujosios serijos telefonai taip pat gali pasigirti dirbtiniu intelektu paremtu video portretų spalvų režimu. Telefonuose esančio režimo pagalba atspalviai vaizdo įrašuose tampa gerokai sodresni bei ryškesni. Taip pat ši funkcija suteikia galimybę koreguoti atskiras vaizdo dalis, taip išblukinant spalvas aplink konkrečius objektus. Tuo metu „AI Spotlight Reel“ režimas geba identifikuoti įrašytų vaizdo klipų temą ir automatiškai sukurti siužetus iš esminių akcentų.

„Huawei Mate 20 Pro“ ir „Porsche Design Huawei Mate 20 RS“ taip pat palaiko 3D atrakinimo veidu (Face Unlock) funkciją. Ji greitai (0,6 s) ir saugiai identifikuoja vartotoją su itin maža (1/1,000,000) klaidos tikimybe. Naudodamiesi 3D kameros sistema, įdiegta telefono priekyje, šie įrenginiai gali tiksliai nuskaityti veido bruožus ir atpažinti net smulkiausias detales. Be atpažinimo funkcijos, šie sensoriai taip pat užtikrina natūralesnes portreto pagražinimo funkcijas.

Sklandžiam veikimui – EMUI 9.0

„Mate 20“ serijos telefonuose įdiegta naujausia vartotojo sąsaja EMUI 9.0, suderinta kartu su „Android P“ operacine sistema. Naudodama dirbtinio intelekto savarankiško mokymosi algoritmus, išteklių paskirstymo sistemą ir stipriai optimizuotą Android aplinką, EMUI 9 užtikrina itin sklandų veikimą.

EMUI 9.0 pasižymi vieningu, ergonomišku dizainu ir supaprastintu nustatymų meniu. Nauja gestų navigacijos funkcija leidžia vartotojams lengvai naudotis įrenginiu, liečiant ar braukiant per telefono ekraną. Telefone taip pat įdiegtos naujos dirbtiniu intelektu paremtos funkcijos, leidžiančios šios serijos telefonams vykdyti įvairias užduotis – nuo objektų identifikavimo iki maisto kalorijų skaičiavimo. Naudodamiesi „3D Live Object Modelling” funkcija, vartotojai gali netgi susikurti linksmą skaitmeninį avatarą.

Telefonuose įdiegta dalijimosi funkcija „Huawei Share 3.0“ taip pat pasižymi stulbinančia naujove – nuo šiol, naudojantis ja, vos vienu prilietimu, bus galima dalintis failais tarp išmaniojo ir kompiuterio.

Futuristinis dizainas

Visi naujieji telefonai pasižymi nepaprastai dideliu „FulView“ ekranu – tai jau yra tapę išskirtiniu „Mate“ serijos bruožu. Nuo 6,39 colio „Huawei Mate 20 Pro“ iki 7,2 colio „Huawei Mate 20 X“ visi telefonai gali būti naudojami viena ranka.

Išdėstytos kvadratine matrica, telefone įkurdintos keturios kameros ir jutiklių išpjovos yra apsuptos poliruoto metalo rėmeliais, sukuriančiais avangardą simbolizuojančią drąsią ir išraiškingą išvaizdą.

Dizaineriai pasirūpino, kad įrenginių nugarinės dalys būtų padengtos įmantriu Hyper Optical paviršiumi, kuris puikiai glunda prie delno. Šia tekstūra papuoštas paviršius ne tik maloniai glosto akį, bet ir garantuoja ergonomišką naudojimą, kadangi įrenginį yra lengviau suimti, jis mažiau slysta, taip pat ant paviršiaus nelieka pirštų atspaudų.

Naujasis „Huawei Mate 20 Pro“ prekyboje Lietuvoje pasirodys lapkričio 1-ąją, o išankstinė prekyba prasidės spalio 17 d. Šis įrenginys bus prieinamas visuose ryšio operatorių salonuose ir daugelyje elektronikos prekių parduotuvių. Gamintojo rekomenduojama kaina – 999 eurai. Pirkėjai Lietuvoje galės rinktis iš vidurnakčio mėlynos (Midnight Blue), juodos ir pašvaistės (Twilight) spalvų.

Kiek anksčiau pristatytas tos pačios serijos mažesnysis brolis „Mate 20 lite“ į Lietuvos parduotuvių lentynas pateko rugsėjo viduryje.