Kodėl verta įsigyti langų valytuvą?

Tai rimtas ženklas, kad metas raitotis rankoves. Ko gero daugeliui žmonių langų valymas nėra pats lengviausias ir maloniausias darbas, tačiau laimei, šiandien rinkoje yra įrenginių, kurie gali tai palengvinti. Varle.lt buitinės technikos specialistai dalinasi įžvalgomis, kodėl verta investuoti į langų valytuvą bei kaip jį išsirinkti.

4 priežastys investuoti į langų valytuvą

1. Langų ir kitų stiklinių paviršių valymo efektyvumas

Langų valytuvas leidžia per trumpą laiką išvalyti be dryžių langus ir kitus stiklinius paviršius. Pasak Varle.lt buitinės technikos specialistų, tokius rezultatus langų valytuvai leidžia pasiekti trijų svarbių aspektų junginio dėka. Tie trys aspektai tai: aukšta langų valytuvo įrenginio kokybė, komplektacijoje esantys priedai, kurie leidžia tiksliai valyti įvairius stiklinius paviršius bei specialios valymo priemonės naudojimas. Ant purvino paviršiaus reikia supurkšti specialią valymo priemonę, kuriam laikui palikti tą vietą, o esant stipriems nešvarumams – papildomai nuvalyti mikropluošto šluoste. Paskutinis etapas – tai vandens surinkimas langų valytuvu, kuris veikia panašiai kaip dulkių siurblys, t.y. įtraukia vandenį ir palieka švarų paviršių be dryžių.

2. Horizontalus ir vertikalus veikimas

Langų valytuvas leidžia valyti tiek horizontalius, tiek verikalius paviršius. Juo galima valyti langus, veidrodžius, sienos plokšteles, stalus bei stalviršius. Varle.lt buitinės technikos specialistų teigimu, kai kurie langų valytuvai turi naudingą priedą – išlindusius iš šono dangalus, kurie leidžia plauti langus prie rėmų. Labai didelis langų valytuvų privalumas yra veikimo bet kokioje kryptyje galimybė. Valymas yra toks pats efektyvus ir visai nesvarbu, ar valote į kairę-dešinę, apačią-viršų, ar skersai. Tokia langų valytuvų funkcija užtikrina įvairių paviršių formų valymo patogumą.

3. Galimybė plauti aukštus langus

Kai kurie langų valytuvų modeliai leidžia valyti aukštus ar aukščiau nei standartiškai išdėstytus langus. Langų valytuvai su ilga teleskopine lazda – labai didelis privalumas, nes norint efektyviai išvalyti aukštus langus galima apsieiti be kopėčių.

4. Ilgas baterijos veikimo laikas

Langų valytuvas turėtų būti aprūpintas baterija, kuri užtikrina ilgą baterijos veikimo laiką. Vidutiniškai ličio-jonų baterijomis maitinami langų valytuvai veikia nuo 20 iki 30 min. Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį į baterijos įkrovimo laiką, kuris priklausomai nuo gamintojo ir modelio gali būti nuo 2 iki 6 valandų. Dėl tokių parametrų įrenginio langų, veidrodžių ir kitų stiklinių paviršių valymas netruks labai ilgai. 25 min. leis išvalyti iki 75 m².

Į ką atkreipti dėmesį renkantis langų valytuvą?

Kadangi langų valytuvu įprastai naudojamasi viena ranka, jis turėtų sverti tiek, kad juo naudotis būtų jums patogu. Varle.lt buitinės technikos specialistų teigimu, dauguma rinkoje prieinamų modelių sveria apie kilogramą. Tačiau nereikėtų pamiršti apie tai, kad langų valytuvo svoris kažkiek išaugs jo veikimo metu dėl to, kad jis surenka vandenį. Kitas labai svarbus parametras, į kurį rekomenduojama atkreipti dėmesį, yra baterijos veikimo ir įkrovimo laikas. Atsižvelgiant į tai, kad langų valytuvuose integruojamos santykinai nedidelės baterijos, jos nepasižymi ilgu autonominiu veikimu. Vidutiniškai jis siekia apie 30 min. Tam, kad investicija į langų valytuvą pasiteisintų 100 proc., vertėtų rinktis modelį, kuris yra aprūpintais įvairiais priedais. Tai gali būti įvairaus pločio siurbimo antgaliai, kurie leistų efektyviai valyti įvairios formos ir dydžio paviršius. Kai kurie gamintojai komplektacijose prideda purkštuvus bei teleskopines lazdas su ilgio reguliavimo galimybe, kurios leidžia padidinti langų valytuvo pasiekiamumo diapazoną.

Langų valytuvai leidžia greitai ir efektyviai valyti langus ir kitus stiklinius paviršius. Jie padeda ne tik sutaupyti nemažai laiko ir energijos, kuriuos galite panaudoti kur kas malonesniu būdu.