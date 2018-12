„Virgin Galactic“ kosminio turizmo erdvėlaivis pakilo iki kosmoso ribos

Šį aukštį bendrovė laiko kosmoso riba.

„Virgin“ erdvėlaivis „Unity“ („Vienybė“) anksti ketvirtadienį buvo paleistas nuo savo lėktuvo nešėjo virš Mohavių dykumos Kalifornijoje ir įjungė savo raketinį variklį.

Erdvėlaivis, valdomas dviejų pilotų bandytojų, staigiai šovė į viršų ir plika akimi nebebuvo matomas nuo žemės.

Bandymo pareigūnas Enrico Palermo (Enrikas Palermas) sakė, kad aparatas pakilo į 51 mylios (82 km) aukštį, o tuomet pradėjo sklęsdamas leistis ir neilgai trukus nutūpė.

„Pasiekėme kosmosą! – džiaugėsi E. Palermo. – Šiandien kildami į viršų skriejome 2,9 macho greičiu. Tai 2,9 karto greičiau už garsą.“

Ketvirtadienio skrydis dar vienu žingsniu priartina „Virgin Galactic“ prie tikslo – paversti svajones apie kosmoso turizmą tikrove. Bendrovė ketina skraidinti mokius klientus šešiaviete raketa, dydžiu prilygstančią verslo klasės reaktyviniam lėktuvui. „Virgin Galactic“ įkūrėjas miljardierius Richardas Bransonas (Ričardas Bransonas) sakė norįs būti tarp pirmųjų skrisiančių.

Po bandymo R. Bransonas pasveikino pilotus ir paskelbė: „Kosmosas yra „Virgin“ teritorija!“

„Virgin Galactic“, kaip ir JAV karinės oro pajėgos bei vyriausybės agentūros, kosmoso riba laiko 80 km aukštį. Mokslininkai ilgą laiką laikėsi nuomonės, kad kosmoso slenksčiu reikėtų laikyti 100 km aukštį. Tačiau „Virgin Galactic“ generalinis direktorius George'as Whitesidesas (Džordžas Vestsaidsas) pažymėjo, kad naujausi tyrimai rodo, jog kosmosas prasideda žemiau.

Bandymo pradžioje „Unity“ nešantis lėktuvas pakilo į 13,1 km aukštį.

Aparato pilotai bandytojai – Markas Stucky (Markas Stakis) ir buvęs NASA astronautas Rickas Sturckow (Rikas Sterkau) – gaus komercinių astronautų pažymėjimus, sakė JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) pareigūnas Bailey Edwards (Beilis Edvardsas).

„Virgin Galactic“ erdvėlaivio kūrimas užsitęsė daug ilgiau negu tikėtasi. Ši programa 2014 metais patyrė skaudų smūgį, kai per bandomąjį skrydį sudužo bendrovės pirmasis eksperimentinis erdvėlaivis ir žuvo jo antrasis pilotas.

Jau daugiau kaip 600 žmonių yra sumokėję iki 250 tūkst. dolerių (220 tūkst. eurų) įnašus už skrydį, per kurį jie turėtų kelias minutes patirti nesvarumą ir pamatyti Žemę iš didelio aukščio.

Šios pastangos prasidėjo 2004 metais, R. Bransonui paskelbus apie „Virgin Galactic“ įkūrimą. Anksčiau jo pirmasis privatus erdvėlaivis „SpaceShipOne“ triskart pakilo į kosmosą.

Per velionio milijardieriaus Paulo G. Alleno (Polo G. Aleno) finansuotą projektą aerokosminių technologijų dizainerio Burto Rutano (Berto Ruteno) sukonstruotas „SpaceShipOne“ laimėjo 10 mln. dolerių „Ansari X“ premiją. Ši premija buvo įkurta siekiant paskatinti privačias iniciatyvas sukurti raketas, galinčias padaryti kosminius skrydžius prieinamus paprastiems žmonėms.

Kai R. Bransonas paprašė licencijos „SpaceShipOne“, jis vylėsi, kad iki 2007 metų jau turės turistus galinčių skraidinti erdvėlaivių. Jie turėjo kilti iš Naujojoje Meksikoje įkurto komplekso „Spaceport America“.

Tačiau šie užmojai susidūrė su reikšmingais kliuviniais. 2007 metais trys techniniai darbuotojai žuvo per sprogimą, driokstelėjusį išbandant raketinį varišklį bendrovėje „Scaled Composites LLC“, pastačiusioje „SpaceShipOne“ ir gaminusioje pirmąjį iš „SpaceShipTwo“ tipo erdvėlaivių „Virgin Galactic“ užsakymu.

2014 metais „SpaceShipTwo“ subyrėjo per „Scaled Composites“ surengtą bandomąjį skrydį, kai antrasis pilotas per anksti išskleidė šio aparato stabdymui naudojamą unikalią stabilizatorių sistemą. Per incidentą antrasis pilotas žuvo, bet sužeistas pirmasis pilotas sugebėjo nusileisti parašiutu.

Naujų modifikacijų „SpaceShipTwo“ erdvėlaivius staro „Virgin Galactic“ antrinė įmonė; atliekami jų skraidymo bandymai. Per ankstesnį bandomąjį skrydį šis aparatas buvo pasiekęs 52 km aukštį.

R. Bransonas – ne vienintelis, plėtojantis kosmoso turizmo verslą. Elektroninės prekybos milžinės „Amazon“ vadovo Jeffo Bezoso (Džefo Beizoso) įkurta bendrovė „Blue Origin“ planuoja skraidinti turistus į suborbitinius skrydžius įprastesne kosmine kapsule, iškeliama nuo žemės startuojančios raketos nešėjos. Tuo metu bendrovės „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) neseniai paskelbė nuskraidinti vieną turtingą japonų verslininką ir grupę jo draugų į kelionę aplink Mėnulį.