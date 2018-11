Praėjusį mėnesį miręs viešnamių savininkas laimėjo rinkimus Nevadoje

Antradienį vykusiuose rinkimuose jis surinko 69,02 proc. balsų, nugalėjo 30,98 proc. balsų surinkusią savo varžovę demokratų kandidatę Lesią Romanov (Lesią Romanov) ir laimėjo teisę atstovauti Najaus apygardai asamblėjoje, rodo oficialūs rinkimų rezultatai.

Tačiau dabar jo vieta atiteks kitam respublikonui.

72 metų D. Hofas spalio 16 dieną buvo rastas negyvas viename iš savo teisėtų viešnamių „Love Ranch“ Kristalo mieste, Nevadoje. Šiame viešnamyje šventė savo gimtadienį su porno žvaigžde Ronu Jeremiu (Ronu Džeremiu) ir kitais svečiais.

Manoma, kad jis mirė miegodamas.

D. Hofas filmavosi HBO televizijos realybės šou „Cathouse“, pasakojančiame apie viename iš jo viešnamių dirbančias prostitutes. Rinkimuose jis dalyvavo kaip Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) palaikantis respublikonas.

Savo autobiografinėje knygoje „The Art of the Pimp“ (Sąvadautojo menas) D. Hofas save vadino „Parampo Trumpu“ (Trump of Pahrump). Šiame Nevados mieste jis turėjo dar dvejus intymių paslaugų namus.

Jam priklausantys viešnamiai veikė iš viso septyniose Nevados provincijos apygardose.

Anksčiau buvusi NBA Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žvaigždė Lamaras Odomas buvo rastas be sąmonės po keturių dienų viešnamyje „Love Ranch“ Parampo mieste.