Kalėdiniai koncertai arenose su C.C.Catch, Inna ir In-Grid

Populiarios disko ir šokių muzikos divos žiūrovams paruoš visą geriausią savo dainų „arsenalą“, tad didžiulis energijos užtaisas ir puiki prieškalėdinė nuotaika publikai yra tiesiog garantuota.

C.C.Catch

C.C.Catch arba Caroline Catharina Müller (toks tikrasis dainininkės vardas) gimė 1964 m. Nyderlanduose. Baigusi mokyklą, būsimoji disko žvaigždė norėjo tapti dizainere ir dirbo siuvimo fabrike. 1979 m. šeima persikėlė į Vakarų Vokietiją ir jau nuo 1980 m. Karolina dainavo scenoje merginų pop-grupėje „Optimal“. 1985 m. po grupės pasirodymo muzikos konkurse talentingą atlikėją pastebėjo dainų kūrėjas bei grupės „Modern Talking“ narys Dieteris Bohlenas ir tą pačią dieną pakvietė Karoliną į savo garso įrašų studiją. Visai netrukus jiedu pasirašė sutartį, kuri žadėjo Karolinai puikią solinę karjerą.

Dainininkė išsirinko sau scenos vardą C.C.Catch, kur dveji „C“ yra abiejų jos vardų raidės, o Catch tiesiog puikiai prie jų derėjo. 1985 m. liepos 31-ąją, Karolinos gimimo dieną, buvo išleista jos debiutinė daina „I Can Lose My Heart Tonight“, tapusi hitu Europoje. Po metų pasirodė jos pirmasis albumas „Catch the Catch“, kurio viršelyje puikavosi jos mylimas katinas.

D.Bohleno ir dainininkės bendradarbiavimas trūko ketverius metus, per šį laikotarpį buvo išleisti 4 albumai ir 12 singlų (iš kurių net 8 kūriniai atsidūrė Top-20). 1989 m. kūrėjų keliai išsiskyrė, tačiau teisme Karolinai pavyko iškovoti galimybę naudoti C.C.Catch sceninį vardą ir toliau. Vėliau dainininkė dirbo su grupės „Wham!” (George Michael) vadybininku Simonu Napier Bellu, „Duran Duran“ vadybininku Andy Tayloru bei Dave‘u Claytonu (ex-„Wham!“ ir „U2“).

Viso dainininkės kūrybiniame sąraše – 5 studijiniai albumai, 1 mini albumas, daugiau kaip 20 dainų rinkinių, 21 singlas ir 17 vaizdo klipų.

Inna

Elena Alexandra Apostoleanu (toks tikrasis dainininkės vardas), gimė 1986 m. Rumunijoje. Vaikystėje meiliai senelio vadinama Inna, vėliau dainininkė būtent šį vardą pasirinko savo scenos pseudonimui. Savo karjerą pradėjusiai 2008 m. Innai sėkmės ilgai laukti nereikėjo – jau debiutinis jos albumas „Hot” (2009) sulaukė tarptautinio pripažinimo ir įėjo į Top-10 Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje. To paties pavadinimo singlas tapo platininiu daugelyje Europos šalių ir tapo Nr.1 Billboard Hot Dance Airplay.

2010 m. kūrinys „Sun Is Up“ jau iš antrojo dainininkės albumo „I Am the Club Rocker“ atnešė Innai „Eurodanceweb“ apdovanojimą ir ji tapo vienintele rumunų artiste, pelniusia šią premiją.

Viso Inna yra išleidusi penkis studijinius albumus, pats naujausias darbas – 2017 m. pasirodęs albumas „Nirvana“, kuriame skamba singlai „Gimme Gimme“, „Ruleta“, „Nirvana“ ir kiti. Populiariose interneto muzikos platformose Innos kūriniai yra perklausyti šimtus milijonų kartų, o pati dainininkė yra daugiausia įrašų pasaulyje pardavusi Rumunijos atlikėja.

In-Grid

Turbūt nerastume žmogaus, kuris niekada nebūtų girdėjęs 2003 m. pasaulį pakerėjusį singlą

„Tu es foutu“, tuomet skambėjusį ne tik diskotekose, bet ir iš kiekvieno automobilio lango.

In-Grid (tikras vardas Ingrid Alberini) gimė 1973 m. Šiaurės Italijoje. Mergaitės tėtis turėjo nuosavą kino teatrą ir dievino švedų aktorę Ingrid Bergman, tad būtent jos garbei Ingrid ir gavo savo vardą. Vaikystę daug laiko praleidusi žiūrėdama filmus, tapydama ir muzikuodama, Ingrid gana greitai suprato, kad būtent muzika ją traukia labiausiai. Jau mokykloje ji buvo tokia populiari, kad tekdavo dalyti autografus, o būdama 21-erių laimėjo regioninį konkursą „San Remo balsas“.

Tad visiškai nenuostabu, kad 2003 m. pasirodęs jos debiutinis albumas „Rendez-vous“ sulaukė sėkmės ne tik gimtojoje Italijoje, bet ir už jos ribų – albumas tapo auksiniu ir platininiu Lenkijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Rumunijoje ir kitose šalyse.

Jau penkiolika metų In-Grid vykdo aktyvią koncertinę veiklą ir yra dažna viešnia televizijos ir radijo laidose. Dainininkė kalba anglų, vokiečių, prancūzų bei rusų kalbomis ir turi filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

C.C.Catch, Inna ir In-Grid koncertai vyks:

Gruodžio 14 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje

Gruodžio 15 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje

