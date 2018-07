Kviečia į cirko festivalį, kuriame bus peržengtos beveik visos ribos

Tai padaryti padės ne tik festivalio programa, kurioje numatytos įvairios dirbtuvės, spektakliai, ekskursijos ir renginiai visai šeimai, bet ir festivalio veiksmo vieta: 19–22 dienomis, didžioji rožinė cirko palapinė išdygs viename iš Kauno miegamųjų rajonų – Šilainiuose, kurie dažnai netelpa į tradicinį Kauno kultūrinį žemėlapį.

Ir žiūrėti, ir dalyvauti

Nuo 2015-ųjų organizuojamas šiuolaikinio cirko festivalis "Cirkuliacija" siekia populiarinti šią Lietuvoje ganėtinai naują scenos meno šaką. Šiuolaikinis cirkas – jauniausias iš visų scenos menų, jungiantis vaidybą, šokį, fizinį teatrą ir cirko disciplinas.

Festivalis prasidės garsaus italų cirko artisto Roberto Magro vedamomis kūrybinėmis dirbtuvėmis, kurių metu menininkai bus suburti bendram kūrybiniam procesui, o dirbtuvių rezultatas "Pasirodymas 66-iems balkonams ir vienai terasai" bus pristatytas festivalio atidarymo metu, liepos 19 d., Savanorių pr. 278-ojo namo kieme. Visi norintieji išvysti šį pasirodymą, galės tai padaryti užlipę į "Žaliakalnio terasas", tereikia užsiregistruoti. Kaip tai padaryti, galite sužinoti sekdami festivalio naujienas socialiniame tinkle "Facebook". Renginio partneris – "Kaunas 2022".

Festivalio programoje numatoma ir daugiau kūrybinių dirbtuvių, kurios bus atviros visiems norintiesiems: Ukrainos cirko artisto, judesio filosofo Antono Safonovo edukacinės dirbtuvės ir socialinio cirko dirbtuvės, kurios vyks Vilijampolės socialinės globos namuose kartu su šiuolaikinio cirko trupe iš Estijos "Big Wolf Company". Dirbtuvių dalyviai, bendraudami su globos namų gyventojais, mokysis, kaip cirko menu galima vystyti bendravimo, motorikos ir kognityvinius įgūdžius. Tikimasi paskatinti ir lietuvių menininkus, susidomėjusius cirku, pažvelgti į šią meno sritį ne tik kaip tinkamą pasirodymams, tačiau kartu plėtoti socialiai atsakingo meno kryptį, kuri dar neturi gilių tradicijų ir aiškios krypties Lietuvoje.

Vienoje vaikų žaidimų aikštelėje galima aptikti net kelis kultūrinius sluoksnius: sovietinius žaidimų įrenginius ir šiuolaikiškas sūpynes. Tai jau savaime kuria tam tikrą architektūrinį cirką.

Centre – Šilainiai

Tarptautinio šiuolaikinio cirko festivalio "Cirkuliacija" kontekste bus pristatytas ir "Kauno bienalės" tarptautinio jaunųjų menininkų rezidencijų projekto "MagiC Carpets" rezultatas – performansas "Skalbiniai", kurio autorius choreografas Jacobas Bray iš Jungtinės Karalystės. Nemokamas performansas vyks liepos 15 d. 15.30 val. "Žalgirio arenos" amfiteatre.

Festivalio programoje savo kūrybą pristatys ir jaunoji Lietuvos šiuolaikinio cirko kūrėjų karta, o visi norintieji su ja susipažinti galės tai padaryti Šilainiuose liepos 21 d. 13 ir 16 val. nemokamos "Ekskursijos su dviračiais ir cirku" metu.

"Sudėjus šiuolaikinį cirką ir Šilainius į vieną vietą, galima gauti labai įdomų rezultatą. Šilainiai patys yra pakankamai eklektiški ir teatrališki – vienoje vaikų žaidimų aikštelėje galima aptikti net kelis kultūrinius sluoksnius: daugybę dešimtmečių menančius sovietinius žaidimo įrenginius ir šiuolaikiškas, europietiškas sūpynes. Tai jau savaime kuria tam tikrą architektūrinį cirką", – teigia festivalio "Cirkuliacija" organizatoriai.

Renginiu siekiama įveiklinti Šilainius, jų gyventojus ir architektūrą. Atrasti, kaip šiuolaikinis cirkas gali prisitaikyti prie konkrečios vietos, padėti pažvelgti į savo gyvenamąją vietą iš kitos, nekasdieniškos perspektyvos.

Žaisti su žodžiais ir be jų

Liepos 19 d. Šilainiuose, pievoje netoli Baltų turgaus, bus iškilmingai atidarytas cirko miestelis. Atidarymo programoje – estų trupės "Big Wolf Company" spektaklis "Eternal dinner" (Nesibaigiantys pietūs") ir grupės "Rakija Klezmer Orkestar" koncertas.

Spektaklis "Eternal dinner" pasakoja apie dvi scenos žvaigždes, kurių dienos scenoje galbūt ir seniai praėjo, tačiau jos pačios vis dar trykšta energija. Helmi (akt. Lizetha Wolk) ir Marta (Grete Gross) jau kelis dešimtmečius susitinka kartu prabangiai pavakarieniauti ir prisiminti šlovingų laikų. Spektaklio metu nekalbama. "Žodžiai tėra įrankiai, su kuriais išmokau žaisti būdama dar vaiku, – sako G.Gross. – Kai pirmą kartą susidūriau su cirku, atradau visiškai naują kalbą, kurioje kiekvienas žodis turėjo visiškai naują prasmę. Vis dar mokausi ir atrandu naujus žodžius, ieškau būdų jiems išreikšti savo kūnu ir objektais, kuriuos naudoju spektakliuose. Šie žodžiai man padeda kalbėti apie temas, kurios man rūpi, leidžia būti menininke, o ne vien publikos linksmintoja."

Cirko miestelis įsikurs rožinėje trupės "Circus I Love You" palapinėje. "Circus I Love You" – tai ne tik daugiatautės ir šiomis dienomis ypač populiarios šiuolaikinio cirko trupės pavadinimas, bet ir jų naujausias bendras kūrinys, kurį pirmieji išvysti galimybę turės "Cirkuliacijos" festivalio žiūrovai. Liepos 21–22 d. "Circus I Love You" visus norinčiuosius pakvies susipažinti su cirko palapine iš arti. Atviros palapinės dienų metu bus galima daugiau sužinoti apie šiuolaikinį cirką, veiks paroda ir visi norintieji galės parašyti "Circus I Love You" trupei laišką, kuris gali tapti ilgo ir gražaus susirašinėjimo pradžia.

Skirta šeimai

Liepos 22-oji taps neeiline šeimos diena, o cirko miestelio programa pakvies pasinerti į įvairiausias pramogas, tokias kaip – pilateso treniruotę su Vilte Mikalkėnaite, "Kids rave" – popietę vaikams ir jų tėvams su didžėjumi, o Baltų turguje bus galima pamatyti kauniečiams jau gerai pažįstamą, tačiau vis iš naujo nustebinantį trupės "Nuepiko" spektaklį "(G)round Zero". Festivalį užbaigs "Circus I Love You" spektaklis ir nemokamas Jokūbo Tulabos koncertas.

Festivalio organizatoriai ir dalyviai tiki, kad cirkas yra ypač tinkama vieta susitikti patiems įvairiausiems žmonėms. Tokiu būdu tai tampa išskirtine vieta diskutuoti, dalytis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų. Atsisakoma įprastinės hierarchijos, į meno procesą žvelgiama kaip į bendradarbiavimu pagrįsta procesą, kuriame kiekvieno žmogaus indėlis turi didžiulę reikšmę.