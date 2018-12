„Žalgirio“ arenoje koncertavęs S. Prūsaitis: tai svajonės išsipildymas

Į šį vakarą S. Prūsaitis ėjo nuo pat savo solinės karjeros pradžios. Taigi – ilgus 7 metus. Tiesa, pastaruosius 2 ne ėjo, o bėgo. Lėkė šuoliais. Išleisti 2 albumai („Vaikas iš didelės raidės“ (2016) ir „39“ (2018). Superhitai: „Norim šokti“ ir „Vasara 3016“, „Tu nemoki“ (su Igle) ir „39“. Pastarasis tapo klausomiausiu 2018 metų muzikos kūriniu lietuviškame „Youtube“ – daugiau nei 9 mln. peržiūrų. Per 2 metus su grupe sugrota apie 200 koncertų, aplankyti didžiausi festivaliai „Granatos Live“ ir „Karklė“. Todėl iš proto einanti Kauno „Žalgirio“ arena – visiškai logiškas rezultatas.

Po koncerto dainininkas sakė, kad šis vakaras jam įsimins ilgam. Tą patį galėtų pasakyti ir žiūrovai, kurie jau nuo pirmų dainų kilo iš savo vietų ir pavertė visą areną banguojančia ir siaučiančia džiaugsmo jūra, į kurią iš dangaus krito aukso lietus, biro balionai su specialiai šiam koncertui pagamintais saldainiais „39“, leidosi 5 metrų ilgio Sauliaus Prūsaičio „alter ego“ – linksmas pripučiamas žmogeliukas, šaudė patrankos, o ekrane akis vos spėjo sekti įvairiaspalvius vaizdus. Nuo palmių ir pliažo per „Vasara 3016“ bei breiką šokančių zuikių per „Norim šokti“ iki daugybės skaičių „39“, kuriuos jam prieš koncertą atsiuntė žiūrovai.

Prieš atlikdamas titulinę albumo dainą, S. Prūsaitis paprašė atsistoti salėje visus, kuriems šiais metais – 39-eri. Tokių pasirodė ne tiek ir mažai. Dainininkas į socialinių tinklų paskyras ir elektroninį paštą nuolat gauna kalnus prašymų įrašyti vaizdo sveikinimus būtent šios sukakties proga. „Kiekvienam negaliu įrašinėti, todėl dabar noriu pasveikinti iš karto visus“, – sakė jis.

Per „Norim šokti“ ir „39“ salėje kilo visų rankos ir 7 tūkst. šoko kaip vienas. Nors koncertas buvo sėdimas, vis dėlto sėdėjo žmonės trumpiau nei stovėjo. Jau nuo pirmų dainų visi kilo iš vietos. „Merginos šoks“, „Power Forever“, „Sweet Sweet“ – per tokius kūrinius sunku išlikti ramiam. Per „Būkim draugais“ ir „Meile tu“ salėje sužibo tūkstančiai švieselių.

Koncertas baigėsi kurtinančiu 3 populiariausių kūrinių bisu. Dar kartą skambėjo „Tu nemoki“, „Norim šokti“ ir „39“. Žmonės būtų šokę ir dainavę dar valandą, nes atrodė, kad S. Prūsaičio nesumeluoto linksmumo jiems niekada negana. Po koncerto publika skirstėsi dainuodama ir kalbėdama, kad ką tik išvydo geriausią šių metų šou.