Būsto nuomos lengvatas gaunantiems kauniečiams – svarbus priminimas

Gyventojai, laukiantys eilėje socialiniam būstui gauti, gali gauti lengvatas nuomojantis būstą iš privačių savininkų. Nuo šių metų kompensacija vienam asmeniui siekia 30,34 Eur. Šiuo metu tokia teise Kauno mieste naudojasi per šimtą žmonių. Visi jie privalo kasmet atlikti prievolę deklaruojant pajamas bei turtą, kaip tai numatyta Gyventojų turto deklaravimo įstatyme.

„Tai yra laikina pagalba šeimoms arba asmenims, kurie laukia eilėje socialiniam būstui gauti ir atitinka visus tam numatytus kriterijus, tačiau šiuo metu nuomojasi būstą iš privačių šeimininkų. Tarkime, mažas pajamas gaunanti keturių asmenų šeima nuomojasi butą už du su puse šimto eurų. Vadinasi, jiems priklausys 121,36 eurų kompensacija, tačiau nuomos sandoris privalo būti įteisintas oficialia sutartimi, nuomotojui mokant visus privalomus mokesčius“, – pabrėžė Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ana Sudžiuvienė.

Be to, būsto savininkui sutikus, socialiai remtini asmenys gali deklaruoti gyvenamąją vietą nuomojame bute ir pretenduoti į kompensacijas už šildymą bei vandenį.

Kauniečiai metinę gyventojo ar šeimos turto deklaraciją (forma FR0001) iki gegužės 1-osios turi užpildyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105) arba galima pateikti ją elektroniniu būdu.

To nepadariusieji išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Be to, iš šio sąrašo gali būti išbraukti ir nedeklaravusieji gyvenamosios vietos Kauno mieste (neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra įrašomi į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą). Išbraukti asmenys vėl į sąrašą gali būti įtraukti eilės tvarka.

Savivaldybės specialistai atkreipia ypatingą socialiai remtinų asmenų dėmesį dėl atsakingo dokumentų naudojimo. Pasitaiko atvejų, kai žmonės patiki savo pasus svetimiems žmonėms, kurie juos neva naudoja „priduodami metalą“ ar kitaip „įdarbindami“. Tokių sukčiavimo atvejų rekomenduojama primygtinai vengti. Antraip deklaravus pajamas ir viršijus nustatytas jų ribas, asmenys taip pat neteks teisės į paramą būsto nuomai.