Į studijų procesus verslo įmonės įsitraukia ne tik dėl specialistų poreikio

2017 metais Kauno technologijos universitete (KTU) šias stipendijas gavo 138 studentai, o jų suma siekė 83,5 tūkst. eurų.

KTU Informatikos fakultete (IF) bendradarbiavimas su verslu – ypač glaudus. Kelis metus iš eilės didžiausią prizinį fondą IF renginiams, skirtiems studentams ir moksleiviams, skiriančios „NFQ Technologies“ komunikacijos vadovė Jurgita Juškienė teigia, jog artimi ryšiai su Lietuvos švietimo organizacijomis įmonei visuomet buvo labai svarbūs.

„Būtent universitetuose formuojasi asmenybės, kursiančios Lietuvos ateitį. Jaučiamės už tai atsakingi, todėl renkamės įvairias bendradarbiavimo formas“, – kalbėjo J. Juškienė.

J. Juškienė pažymi, kad įmonės ir KTU Informatikos fakulteto bendradarbiavimas prasidėjo nuo tokių projektų kaip „Karjera IT“, vykstant į regionų mokyklas ir pasakojant apie ketvirtąją pramonės revoliuciją, o dabar bendrovė prisideda ir prie studijų programų tobulinimo bei paskaitų vedimo.

Jurgita Juškienė

2013 m. „NFQ Technologies“ dėka duris fakultete atvėrė kompiuterių klasė. Įmonė taip pat aktyvi dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo rėmėja, o šiemet ir vėl pradžiugino studentus – baigiamųjų darbų stipendijoms skyrė net 1900 eurų, iš kurių 1200 eurų atiteks studentui už geriausią technologinį sprendimą PHP programavimo kalba, o jo dėstytojui – 700 eurų.

Be to, įmonė siūlo ir konsultacijas studentams: 5 konsultacijas po 2 val. nuo 17 val., kurios iš pradžių vyks kas 2 savaites, vėliau – esant būtinybei, kas savaitę.

„Bendradarbiaudami su KTU stengiamės palaikyti sveiką balansą tarp sąlyginai paprastų, bet reikalingų dalykų – paramos, prizų, ir tarp ilgalaikę vertę kuriančių – pavyzdžiui, studentų, rašančių baigiamuosius darbus, konsultavimo. Žinoma, daug lengviau pasirašyti paramos sutartį ir pervesti pinigus, bet daug naudingiau padėti parašyti kokybišką baigiamąjį darbą, kuris galbūt kažkada virs į dėmesio vertą, naujas investicijas Lietuvai pritrauksiantį verslo projektą“, – teigia J. Juškienė.

Remia, nes tiki studentų idėjomis

„Teltonika“ antrus metus vienam KTU studentui skyrė 1000, o dėstytojui 500 eurų stipendijas už idėjas ir technologinius sprendimus daiktų interneto (angl. Internet of Things, IoT) srityje.

„Steigdami šią stipendiją, skatiname studentus domėtis pažangiausiomis technologijomis ir kurti IoT ateitį“, – sako įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojas Kaunui Giedrius Kukauskas.

„Dalyvauti ir prisidėti prie universiteto organizuojamų renginių yra neatsiejama verslo ir mokslo sinergijos dalis. Dar svarbiau yra paskatinti ir padėti studentams domėtis savo specialybe, o tam padeda mūsų įsteigta daiktų interneto akademija „Teltonika IoT academy.“

„Tikime, kad mūsų įmonės darbuotojų suteiktos žinios ir akademijoje praleistas laikas padeda ir padės ne vienam studentui siekti savo tikslų ir praplėsti turimas žinias“, – kalbėjo G. Kukauskas, pažymėdamas, kad akademijoje organizuojamos teorinės paskaitos yra prieinamos ne tik akademijos nariams, bet ir visiems KTU studentams.

„Akademiją matome kaip būdą populiarinti IoT, o „perkelti“ mūsų jau sukauptas žinias į KTU Informatikos fakulteto paskaitas bakalauro ir magistrantūros studijų studentams yra mūsų artimiausia siekiamybė“, – ateities planais dalinosi G. Kukauskas.

Stipendija padeda stiprinti ryšį su įmone

„DXC Technology“ bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis koordinatorės Simonos Rasimavičienės teigimu, mecenatų stipendijų skyrimas tapo natūralia ilgamečio bendradarbiavimo iniciatyva, kurios tikslas – skatinti jaunuosius profesionalus kurti glaudesnį santykį su įmone.

„Bendrovės darbuotojų vedamose paskaitose su studentais dalijamės žiniomis ir aktualiausiomis praktikomis. Jos nuolat sulaukia studentų susidomėjimo, todėl stengiamės suteikti naujausią informaciją iš verslo kasdienybės“, – sakė S. Rasimavičienė.

Pašnekovė taip pat pažymėjo, kad įmonės įsitraukimas studijų programų atnaujinimo procese padeda universitetui prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios verslo aplinkos.

Antrus metus iš eilės prie mecenavimo ir renginių moksleiviams, pavyzdžiui, dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo, „Programavimo pamokėlių“, „Informiko“, rėmimo prisidedanti įmonė „Data Dog“ KTU vertina kaip jaunų talentų kalvę.

„KTU Informatikos fakultetas – mokytojas, kuris parodo kelią, o mes, darbdaviai, draugai, toliau einame tuo keliu su studentais“, – sakė „Data Dog“ vadovas Domas Janickas, žinių perdavimą vadinantis bendradarbiavimo prioritetu.

„Mums itin svarbu pasidalinti sukaupta patirtimi su studentais – IF antro kurso studentams siūlome ir sėkmingai vykdome semestro projekto veiklas. Kasmet plečiame bendradarbiavimo su KTU lauką, nes naujos idėjos gimsta tiek mūsų, tiek dėstytojų bei studentų galvose.“

Būdas populiarintis tam tikras studijas

Įmonės „Singletonas“ teikiama Modesto Grybausko vardinė 870 eurų vertės stipendija, įsteigta 2002 m., yra skirta atminti 2001 metais žuvusiam KTU IF doktorantui M. Grybauskui, kurio nuveikti darbai yra pavyzdys kitiems studentams.

Įmonės vadovas Darius Pečkys teigia, kad šis paskatinimas yra skirtas ne tik gabiems, bet ir darbštiems studentams: „Orientuojamės į tokius studentus, kurie savarankiškai vykdo įvairius projektus informacinių technologijų srityje. Mūsų tikslas – suteikti IF studentams praktinės informacijos apie verslo poreikius daiktų interneto srityje.“

Prie studijų proceso gerinimo ir vystymo prisideda ir ilgametė KTU IF socialinė partnerė, JAV programavimo paslaugas teikianti kompanija „Devbridge Group“. 2011 m. kompanija įrengė kompiuterių klasę, skirtą studentų laboratoriniams darbams, skiria mecenatų stipendijas, steigia prizus konkursų moksleiviams nugalėtojams, remia programuotojams skirtas stovyklas, tampa studentų karjeros mentoriais, prisideda prie kitų fakulteto iniciatyvų įgyvendinimo.

„Devbridge Group“ vienas iš ilgamečių tikslų yra 10 kartų padidinti stojančiųjų skaičių į IT srities studijas. Šį tikslą įmonė įgyvendina ne tik steigdama nemokamas akademijas vaikams, programuotojams ir testuotojams, bet ir prisidėdama prie studentų skatinimo stipendijomis už geriausius baigiamuosius darbus.

Remia ir studentus, ir dėstytojus

„Devbridge Group“ generalinis direktorius Viktoras Gurgždys pastebi, jog sparčiai augant stojančiųjų skaičiui į IT srities studijas, akademinė bendruomenė susiduria su problema, kaip visiems KTU jauniesiems informatikams užtikrinti kokybišką išsilavinimą.

„Norime prisidėti prie šios problemos sprendimo įvairiais būdais, t. y., ne tik dėstydami paskaitas studentams, bet ir steigdami stipendijas bei premijas dėstytojams už aktyvų komandinį darbą, rengiant baigiamuosius studijų projektus“, – pažymėjo V. Gurgždys, atkreipdamas dėmesį, jog komandinis darbas yra labai svarbus aspektas ir realiuose verslo procesuose.

„Bendradarbiaudami su KTU visada siekiame ilgalaikės partnerystės. Mes jau daug metų skiriame prioritetą studijų gerinimui. Kompanijoje dirba daug programavimo profesionalų, todėl norime pasidalinti žiniomis ir įkvėpti jaunuosius programuotojus mokytis“, – teigė V. Gurgždys.

Paskatina studentus rinktis sudėtingesnes temas

Bendradarbiavimas su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis prisideda ir prie dėstytojų tobulėjimo – „Devbridge Group“ 2017 m. organizuotuose C# kursuose kompetencijas gilino IF Programų inžinerijos katedros dėstytojai. Lektorius Mikas Binkis, teigia, kad sinergija su verslu – pagrindinis dėmuo augančiai studijų kokybei užtikrinti.

„Kuo glaudesnis bendradarbiavimas tarp fakulteto ir įmonių, tuo didesnė tikimybė, kad ten dirbti ateis geriau parengti, kompanijų poreikius atitinkantys darbuotojai. Praktikos ar semestrinių projektų metu įmonių teikiamos užduotys dažnai virsta baigiamaisiais darbais. Tai suteikia galimybę studentams dar studijų metu prisidėti prie verslui reikalingų sistemų kūrimo, kurių įgyvendinimu rūpinasi tikri užsakovai“, – pažymėjo M. Binkis.

Pasak jo, įmonių organizuojami seminarai, paskaitos ir kursai, kurie supažindina studentus su įmonių vidiniais procesais, suteikia papildomų ekspertinių žinių.

„Glaudesnis įmonių bendradarbiavimas su dėstytojais neleidžia pastariesiems užsidaryti akademinėje aplinkoje, suteikia praktinių žinių apie veiksmingas, o kartais ir nepasiteisinusias praktikas. Visa ši informacija yra neįkainojama, išlaikant aukštą studijų kokybę fakultete“, – neabejoja dėstytojas.

IF docentė Lina Čeponienė, kuri su savo studente Aiste Vėlyvyte praėjusiais metais už baigiamąjį darbą buvo apdovanotos įmonės „Alna Group“ įsteigtomis stipendijomis, mano, kad stipendijos paskatina studentus baigiamiesiems darbams rinktis sudėtingesnes, bet įdomesnes temas.

Reikalingas dar didesnis įmonių įsitraukimas

L. Čeponienė akcentuoja dar didesnį įmonių įsitraukimą į studijų procesus: „Nors bendradarbiavimas pakankamai intensyvus – įmonių atstovai skaito kviestines paskaitas, vadovauja baigiamiesiems darbams, semestro projektams, skiria praktikos vietas, vis dėlto ateityje būtų naudinga bendradarbiavimą šiose kryptyje dar labiau plėsti.“

Pasak M. Binkio, esant itin dideliam informacinių technologijų specialistų poreikiui, ir fakultetas susiduria su personalo trūkumu – jauną specialistą nelengva išlaikyti akademinėje aplinkoje.

„Dėl šios priežasties viena iš reikalingiausių bendradarbiavimo formų yra ne tik pavienių paskaitų, bet paskaitų ciklų ar teminių kursų pristatymas. Tai ne tik padėtų sumažinti personalo trūkumo problemą, bet ir suteiktų studentams pačių naujausių informacinių technologijų žinių, naudingų praktikoje ir pasiteisinusių versle“, – apie galimas išeitis svarsto M. Binkis.