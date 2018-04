Jubiliejų švenčiančio „Volfo Engelmano“ atstovai: didžiausia vertybė – tradicijos

Garbingi svečiai

Vienos seniausių Kauno, o kartu ir visos Lietuvos bendrovės "Volfas Engelman" jubiliejus netradiciškai paminėtas "Žalgirio" arenos amfiteatre. Specialiai šiai šventei buvo patiestas raudonas kilimas, dekoruotas ledo kubais. Svečius fotografai kvietė įsiamžinti prie vėsa dvelkiančios originalios ledinės fotosienelės. Specialiai šiai proga pristatytas ir į senovinius butelius išpilstytas jubiliejinis alus.

Į garbingą 165 metų alaus daryklos šventę sugužėjo gausus būrys svečių. Bendrovę "Volfas Engelman" pasveikino Skandinavijos šalių diplomatai, Lietuvos Vyriausybės ir miestų savivaldos atstovai, žinomi verslininkai bei kultūros pasaulio atstovai. Svečiai pastebėjo, kad Kaune įsikūrusi "Volfo Engelman" alaus darykla yra prestižinė ne tik dėl išlaikytų tradicijų, bet ir dėl visuomeninės veiklos bei paramos kultūrai ir sportui.

„Maxima LT“ generalinė direktorė Kristina Meidė ir "Volfas Engelman" generalinis direktorius Marius Horbačauskas.

"Gyvenimas matuojamas nuveiktais darbais, nuoširdžiai atlikti jie ilgai išlieka atmintyje. Sveikindamas visą garbingą "Volfas Engelman" kolektyvą 165-erių metų sukakties proga, Lietuvos Vyriausybės vardu dėkoju už jūsų ilgametę aktyvią ir socialiai atsakingą veiklą", – šventės metu perskaitytas premjero Sauliaus Skvernelio sveikinimas.

"Mes labai vertiname ilgaamžiškumo tradicijas, o ypač gerai vertiname bendrovės pranešimą apie galimą plėtrą. Tokios bendrovės kaip "Volfas Engelman" Lietuvai sukuria tradicijas, kuria darbo vietas. Žmonėms patinka dirbti įmonėje, kuri yra stabili, darbdavys – patikimas. Tokia ši alaus darykla ir yra. Palinkėčiau, kad kad prie 165 skaičiaus atsirastų nuliukas", – linkėjo ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Kultūros ir meno atstovai dėkojo už bendradarbiavimą ir tikino, kad be "Volfas Engelman" pagalbos mieste nebūtų kuriamos ir muzikos tradicijos.

"Alaus darykla yra kūryba. Be kūrybos neįmanoma ir muzika. Be paramos menininkai nelabai gali ką padaryti, todėl labai džiaugiamės, kad "Volfas Engelman" remia vieną didžiausių Kauno renginių, taip pat jau turinčių didelių tradicijų, – Pažaislio muzikos festivalį", – teigė Kauno filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta.

Laukiantys iššūkiai

Bendrovės atstovų teigimu, 165 metai įmonei yra garbės reikalas. Šis skaičius pažymi ilgaamžiškumą, tačiau bendrovė daug investuoja į naujas technologijas, vyrauja modernus požiūris į verslą ir bendradarbystės su miestu ir šalimi kūrimą.

"Kauno dieną" leidžiančios bendrovės direktoriaus pavaduotojas Egidijus Žilinskas (iš kairės), "Volfas Engelman" generalinis direktorius Marius Horbačauskas, "Kauno dieną" leidžiančios bendrovės akcininkas Mindaugas Mickevičius.

"Manau, kad per visus metus išsaugojome įmonės tęstinumą. Tai yra labai svarbu. "Volfo Engelmano" vertybės yra labai universalios ir per tiek laiko visai nepaseno, duoda didelį verslo impulsą. Mes dedame širdį į tai, ką darome. Niekad ši alaus darykla nebuvo tik verslas. Visada buvo svarbi visuomenės dalis, prisidedanti prie įvairių projektų. Tad tikrai yra supratimas, kad bendrovė yra čia, mieste, ir tampa kaip tam tikru socialiniu reiškiniu", – kalbėjo alaus daryklos "Volfas Engelman" generalinis direktorius Marius Horbačauskas.

Anot jo, visas daryklos kolektyvas jubiliejų pasitiko puikia nuotaika, nes visur jaučiasi jaunatviški, o amžius atsispindi tik popieriuose, bet tai netrukdo šiais laikais dinamiškai žengti į verslą.

"Artimiausi planai – kad nugyventume kitus 165 metus. Iššūkių netrūksta. Tikimės, kad žmonės nenustos vartoti mūsų produktų. Turime ir kitų minčių, kaip išplėsti gamybą", – pridūrė M.Horbačauskas.

Suomijos grupės "Olvi", kuriai priklauso ir "Volfas Engelman", prezidentas Lasse Aho akcentavo, kad šiais laikais nedaug įmonių sulaukia tokio jubiliejaus. Todėl svarbu ne tik investuoti į modernizavimą, bet ir laikytis tradicijų bei pagrindinių vertybių.

"Tai yra ypatinga šventė ir man didelė garbė čia būti. "Volfas Engelman" yra labai išskirtinė kompanija, kuri išlaikė istorijos tęstinumą, tačiau ir užaugino didelę rinką bei išlaikė kokybę", – sakė L.Aho.

Suomijos grupės "Olvi", kuriai priklauso ir "Volfas Engelman", prezidentas Lasse Aho.

Jis paminėjo, kad nuolat Europoje besikeičiantys įstatymai dėl alkoholio vartojimo priverčia ieškoti glaudesnio dialogo ir kūrybiškai spręsti iškilusius iššūkius, investuoti į kitokią produkciją ar kitas pasaulio rinkas.

Istorijos detalės

Alaus daryklos "Volfas Engelman" jubiliejinėje 165-erių metų šventėje žinomas istorikas Alfredas Bumblauskas supažindino su svarbiais istorijos akcentais.

Anot jo, iš pradžių jis negalėjo patikėti, kad alaus darykla Kaune įkurta 1853 m. Jis atliko specialią studiją dėl daryklos ištakų ir įkūrimo datos ir konstatavo: "Volfas Engelman" yra seniausiai Lietuvoje nepertraukiamai veikianti gamybos įmonė. Ji įkurta tuo metu, kai Europoje įsibėgėjo antroji pramonės revoliucija. Apie šį istorijos tarpsnį patvirtino ir senieji alaus buteliai, ant kurių buvo aiškiai įspausta data ir Kauno vardas.

"Jei mums pavyksta pagrįsti mintį, kad tai yra ilgiausiai tęsianti veiklą įmonė Lietuvoje, tai reiškia, kad įmonės istorija ir idėja yra svarbi ne tik Kaunui, bet visai šaliai. Bendrovė puoselėja ne tik pačią tęstinumo idėją, bet ir idėjos perdavimą per žmones, pastatus. Man labai patinka, kad kai Volfas nupirko Engelmaną, liko jo ženklas – liūtas. Tad liūto ir vilko simbiozė, kuri yra ir dabartinėje heraldikoje, yra džentelmeniškumo simbolis", – sakė istorikas.

A.Bumblauskas paieškojo ir pasaulinio lygio kompanijų, kurios įkurtos tais pačiais metais. Kai buvo įkurta "Volfas Engelman" darykla, pasaulyje įsikūrė dar mažiausiai 50 iki šiol aktyvių ir žinomų kompanijų, tokių kaip šveicariškų laikrodžių gamintojas "Tissot", pianinų meistrai "Steinway&Sons", "Levi Straus&Co" džinsai ir kiti. Tad buvimas tarp tokių kompanijų yra didelė vertybė ir garbė.

Šventės akcentai

Jubiliejinio vakaro metu netrūko staigmenų. Svečius sužavėjo Ievos Prudnikovaitės ir Jeronimo Miliaus koncertas. Originaliai Kaune įsikūrusios daryklos kolektyvą pasveikino ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Jis savo trimitu užgroja tik ypatingomis progomis, tačiau šį kartą suskambėjo ne tik džiazo natos. V.Grubliauskas tikino, kad džiazas neįsivaizduojamas be improvizacijos, kaip ir alus – be putos, todėl svečiams pats užtraukė visiems gerai žinomą Lois Amstrongo dainą "What a Wonderfull World".

Šventiniu akcentu tapo šokolado meistro Ali Gadžijevo sukurtas desertas, kuriam buvo panaudoti ingredientai iš keturių skirtingų pasaulio kampelių.