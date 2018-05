Kaunietis neapsikentė: moksleiviai nuolat rūko ir šiukšlina po langais

Trūko kantrybė

Į „Kauno dienos“ redakciją parašęs Šilainių gyventojas Jonas P. tikino, kad aplinkinių mokyklų mokiniai nuolat buriuojasi prie daugiabučių namų. Pertraukų metu čia sugužta dešimtys gimnazistų, kurie ne tik viską paskandina cigarečių dūmuose, bet ir visur išmėto pietų ir užkandžių likučius. Toks gimnazistų elgesys piktina vietos gyventojus, nes būtent jie turi viską po vaikų antplūdžio tvarkyti.

„Auganti lietuvių karta dar kartą parodė savo šiuolaikinį supratimą apie elgesį viešoje vietoje. Panašu, kad „Santaros“ ar Milikonių progimnazijos moksleiviai tarp 12.30 ir 13.00 valandos viename iš Šilainių daugiabučių kiemų ne tik stiprinosi maistu ir dūmais, bet dar ir paliko ženklius tokios savo veiklos pėdsakus. Namo gyventojai už tai jiems „labai dėkingi“ ir prašo tokio elgesio išviešinimo“, – laiške dėstė kaunietis Jonas P.

Šilainių gyventojas pastebėjo, kad toks vaikų šiukšlinimas nėra pavienis. Dažnai tenka rinkti paauglių išmėtytas nuorūkas bei traškučių pakelius ar kitas jų paliktas šiukšles. Anot kauniečių, mokyklos turėtų kažkaip sudrausminti mokinius ir priminti elgesio normas.

Pokalbis su vaikais

Pasidomėjus situacija paaiškėjo, kad Milikonių progimnazijos mokiniai vilki kitokių spalvų uniformą, tad dalis užfiksuotų mokinių tikrai lanko „Santaros“ gimnaziją. Kadangi kiti nuotraukose matomi mokiniai nevilki uniformos, negalima identifikuoti, iš kurios švietimo įstaigos jie yra.

„Santaros“ gimnazijos socialinė pedagogė „Kauno dienai“ sakė, kad su nuotraukose užfiksuotais vaikais ji jau kalbėjosi. Anot jos, vaikams buvo nesmagu matyti savo padarytus viešosios tvarkos pažeidimus.

„Ne visi į kauniečio kadrą patekę vaikai, yra mūsų gimnazijos moksleiviai. Vienas yra iš socialinės rizikos šeimos, kitas – net ne lietuvių tautybės. Su šiais vaikais kalbėjome, parodėme nuotraukas, sakėme, kad jų elgesys viešoje vietoje turi būti atsakingas, kad negalima šiukšlinti, trikdyti gyventojų ramybės. Apie rūkymą net neina kalba, visi ir taip pasako, kad negalima rūkyti ir tai yra blogai. Pasikvietėme šiuos vaikus ir parodėme, kad įžymūs taps. Jiems labai liūdna, jie tikrai nusiminę ne tik dėl to, kad juos užfiksavo, bet ir dėl to, jog suaugę pamatė, ką jie daro. Taip pat, kad jų tėvai sužinos. Žinote, paaugliai pirma padaro, o tik po to pagalvoja“, – sakė gimnazijos socialinė pedagogė.

Anot jos, nuotraukose užfiksuoti mokiniai tikrai nepasižymi blogu elgesiu. Kaip tik jie dalyvauja mokyklos renginiuose ir yra ganėtinai aktyvūs gimnazijos veikloje.

„Jie patys sakė, kad rūko retai, tačiau ėmė ir įkliuvo. Aš sakau, kad kartais pagaunamas ne tas, kuris nuolat tai daro, o tas, kuris kartą padaro“, – pridūrė ji.

Daug prevencijos

Socialinė pedagogė „Kauno dienai“ sakė, kad gimnazijoje nuolat vyksta įvairūs prevencijos renginiai. Su mokiniais kalbama ne tik apie rūkymo, narkotikų žalą, bet taip pat ir apie lytiškai plintančias ligas bei kitas visuomenės problemas, tačiau į auklėjimą turi įsitraukt ne tik švietimo įstaiga.

„Pačią situaciją vertiname labai blogai, problema labai didelė, su ja susiduriame ne tik mes, tačiau viena mokykla nepajėgi to išspręsti, nes vaikai rūko ne mokyklos teritorijoje. Žinoma, mes daug su vaikais kalbame, taikome prevencines priemones, samdome lektorius, dalyvaujame įvairioje projektinėje veikloje, tačiau tokio amžiaus vaikai dar labai nori laužyti taisykles. Į visą auklėjimo procesą turi įsitraukti ir šeima, ir visuomenė, nes vaikai nori išbandyti viską. Be to, jie vadovaujasi ir tais pavyzdžiais, kuriuos mato savo aplinkoje“, – komentavo gimnazijos atstovė.