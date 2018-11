Nuo buvusio kino teatro nužengė žodis „Laisvė“

Piešinį sukūręs gatvės menininkas Morfai pasakojo užrašą perkėlęs nuo nebeveikiančio "Laisvės" kino teatro iškabos.

"Viskas prasidėjo nuo to, kad pamačiau šitą logotipą, kuris panašus į grafičio šriftą. Be to, pats žodis laivė yra visiems bendras, kažką reiškiantis. Pasirodė, kad būtų įdomu perkelti jį kažkur kitur, į visai kitą kontekstą", – pasakojo daugybės gatvės meno kūrinių mieste autorius.

Menininkas pasirinko šį namuką, nes jo dydis kaip tik buvo tinkamas tokiam piešiniui, be to, teritorija apleista, todėl niekas neturėtų skųstis vandalizmu. Morfai pasakojo, kad jam kuriant piešinį, ne vienas praeivis skundėsi nesutvarkyta teritorija, bet ne gatvės menu.

"Ką jau pyksi, kai aplink toks šiukšlynas. Atrodo, kad neatsiranda sklypo savininkas, todėl tai yra tarsi niekieno zona. Niekas netvarkys, jeigu nepriklauso", – menininkui dirbant prie jo priėjo ir situacija skundėsi ne tik praeiviai, bet ir greta esančio namo pirmininkė.

Nors originalus kino teatro logotipas įrėmintas kabučių, Morfai nusprendė jų atsisakyti. "Tada būtų netikra laisvė, o man nesinorėjo jokių dviprasmybių, jokių naujų interpretacijų. Laisvė kūrybai, laisvė saviraiškai. Juolab kad aplinkui toks šiukšlynas. Kokia ta laisvė, jeigu viskas taip?" – retoriškai klausė menininkas.