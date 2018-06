Nyderlandų IT gigantė įkurtuves Kaune pradėjo nuo partnerystės su KTU

Padalinį Kaune įsteigusios ir per artimiausius trejus metus 250 naujų darbo vietų planuojančios sukurti vienos stambiausių Nyderlandų IT bendrovių „Centric“ vadovas (CEO) Karimas Henkensas neslepia, kad pagrindinės priežastys, lėmusios sprendimą įsikurti Kaune, buvo galimybė bendradarbiauti su Kauno technologijos universitetu (KTU), patogūs skrydžiai, kultūriniai panašumai ir palanki investuotojams aplinka.

Nyderlanduose, Rumunijoje, Skandinavijos ir Beneliukso šalyse veikianti informacinių technologijų (IT) gigantė „Centric“ naujajame Kauno padalinyje „Centric IT Solutions Lithuania“ ketina suburti stiprią IT profesionalų komandą, kuri ne tik kurs naujus produktus, bus atsakinga už esamų sprendimų palaikymą, bet ir taps aptarnavimo centru bei, ateityje, technologinių IT sprendimų, skirtų geležinkelių pramonei, kūrėjais.

Viena iš svarbių tokios plėtros sąlygų – glaudus kompanijos bendradarbiavimas su Kauno technologijos universitetu (KTU), patvirtintas birželio 15 d. pasirašytu ketinimų protokolu.

Studijose – verslo idėjos ir praktikos

Kaip susitikimo ir ketinimų protokolo pasirašymo metu sakė KTU laikinoji rektorė Jurgita Šiugždinienė, ši partnerystė ženkliai prisidės prie XXI amžiaus iššūkius spręsti galinčių IT ekspertų rengimo.

„Įtvirtindami bendradarbiavimą su „Centric“ dar tik žengiame pirmuosius žingsnius, tačiau jau dabar matome didžiules naujas galimybes, kurias jis atvers. Kalbame ne tik apie perspektyvias darbo vietas KTU absolventams, bet ir IT specialistų rengimo tobulinimą, jį praturtinant verslo idėjomis ir praktikomis.

Manau, kad bendrą kalbą čia rasti nebus sunku. „Centric“ pabrėžia, kad savo komandai ieško ne tik puikiai savo sritį išmanančių, bet ir kūrybiškai mąstančių žmonių. Būtent į tokį – platesnį, vien specialiomis žiniomis nepasiribojantį – šiuolaikinio IT ekspertų kompetencijų lauką orientuojasi ir KTU“, – teigė J. Šiugždinienė.

Anot jos, dar vieno stambaus tarptautinio investuotojo sprendimas kurtis Kaune taip pat yra akivaizdus įrodymas, kad pasirinkimas miestui, universitetui, viešajam sektoriui glaudžiau dirbti kartu, kuriant verslui patrauklią ekosistemą, turi didelį potencialą.

Nauda – abipusė

„Kaip rodo mūsų ilgametė patirtis, tokio pobūdžio partnerystės yra labai naudingos abiem pusėms. Juk kažkada ir pats „Centric“ įkūrėjas buvo universiteto dėstytojas, prie savo kuriamos įmonės kvietęs prisijungti studijas baigusius gabiausius savo studentus.

Tad visų pirma mes tikimės, kad KTU padės pastebėti ir atrasti tinkamus studentus – mūsų būsimus darbuotojus.

Tuo tarpu mes bendradarbiaudami su universitetais steigiame stipendijas, padedame sudaryti mokymo programas, prisidedame prie tyrimų ir studentų mainų programų, mūsų darbuotojai skaito paskaitas universitetuose – ir tai didžiulis indėlis keliant studijų kokybę. Neabejoju, kad toks glaudus bendradarbiavimas galės būti ir tarp „Centric“ bei KTU,“ – teigė K. Henkensas.

Kryptis – Kaunas

Paklaustas, kodėl plėtrai pasirinktas būtent Kaunas, kompanijos „Centric“ vadovas sako, kad ieškant vietos naujajam programinės įrangos kūrimo padaliniui, buvo atliktas išsamus tyrimas ir išanalizuoti įvairių šalių miestai.

„Ieškojome tokio miesto, kuris atitiktų per dvidešimt mūsų išsikeltų kriterijų – tarkime, kad netoliese būtų technologinio profilio universitetas, kad į miestą būtų galima greitai ir patogiai atvykti iš bet kurio Europos krašto, galų gale, vertinome netgi vietos kultūrą, kad ji būtų daugiau mažiau artima olandiškajai.

Taip išsigryninome tris miestus: Portugalijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. Iš jų geriausiai kriterijus atitinkančiu pasirodė esąs Kaunas, o galutinį postūmį plėtrai Lietuvoje davė mano pažintis Norvegijoje su lietuvių verslininku Pauliumi Samoška, kuris prisijungė prie „Centric“ komandos ir tapo galinga mūsų jungiamąja grandimi su šia šalimi“.

Pasak K. Henkenso, atvykęs į Lietuvą, jis buvo maloniai nustebintas: ne tik tuo, kaip puikiai visi, kuriuos sutiko, kalba angliškai, bet ir tuo, kaip profesionaliai dirba vietos įstaigos.

„Nuoširdžiai manau, kad tai, kaip dirba „Investuok Lietuvoje“, galėtų būti pavyzdžiui daugeliui šalių. Didžiulio profesionalumo įspūdį man paliko ir Kauno miesto savivaldybės administracija, suteikusi vertingos informacijos ir kiekvienam investuotojui taip reikalingos pagalbos“, – įsitikinęs įmonės vadovas

Kvies tapti „Centric“ šeimos dalimi

Ambicingi planai per artimiausius kelerius metus suburti pustrečio šimto darbuotojų kolektyvą bus pradėti įgyvendinti jau netrukus.

„Kelis pirmuosius darbuotojus jau turime, o intensyviai komandą burti pradėsime vasaros pabaigoje, užbaigę biuro įrengimo darbus. Pirmajam plėtros etapui paruošime 70 darbo vietų. Esame kompanija, tikinti žmonėmis, pasižyminti stipria vidaus kultūra.

Mums labai svarbu, kad būtų kuo daugiau integracijos – tiek tarp skirtingo veiklos profilio darbuotojų, tiek tarp skirtingų šalių padalinių, kuriuose šiuo metu dirba apie 4 300 darbuotojų. Kokių žmonių ieškosime Kaune? Gebančių dirbti komandoje, žvelgiančių į priekį, norinčių keliauti, pažinti ir dalintis. Žmonių, kurie norėtų tapti didelės „Centric“ šeimos dalimi“ , – pasakoja „Centric“ vadovas.

Nuo klientų aptarnavimo iki techninės automatizacijos

Naujajame IT centre Kaune bus kuriama programinė įranga ir palaikomi bei tobulinami esami „Centric“ projektai, kurių, pasak K. Henkenso, vykdoma išties daug: „Norime stipriai praplėsti mūsų komandą žmonėmis, kurie užtikrintų esamų produktų sklandų veikimą, standartizuotų procesus, palaikytų ir kurtų debesijos sprendimus (Cloud Engineering) verslui ir organizacijoms. Ketiname įkurti tarptautinį klientų aptarnavimo centrą: pastebėjome, kad vis daugiau klientų nori anglakalbių ar skandinavų kalbomis aptarnaujančių specialistų paslaugų.

Negana to, ateityje Kaune planuojame vykdyti techninės automatizacijos darbus, reikalingus mūsų seserinei kompanijai, dirbančiai su geležinkelio įranga ir infrastruktūra“.