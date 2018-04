Visuomenės pasipiktinimą sukėlusioje skandalingoje byloje pakvipo senatimi

Traukiami vis nauji koziriai

Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingoje sukčiavimu kaltinamų minėtos gimdymo įstaigos anesteziologų-reanimatologų Virgilijaus Dimšos ir Jelenos Čiučiulkienės byloje, įstrigusioje Kauno apylinkės teisme jau tris mėnesius, šiandien planuota apklausti tris jų koleges – dvi slaugytojas-anesteziologes bei vieną akušerę-slaugytoją. To praėjusį teismo posėdį – atėjus metui kaltinamiesiems duoti parodymus, paprašė V.Dimšos advokatas Ramūnas Putinas. Esą šios liudytojos padės nustatyti objektyvią tiesą, nes, anot kitų nukentėjusiųjų teisme duotų parodymų, tuo metu, kai šie mokėjo kaltinamiesiems sukčiavimu neaišku už ką, jos buvo toje pačioje palatoje.

Tačiau nė viena iš kviestų liudytojų šiandien teisme nepasirodė. O į šį nespėjo grįžti joms į darbovietę siustų šaukimų šaknelės. Nors, žiūrint iš šono, šie formalumai primena mini spektaklį – esą teisiamieji nebendrauja su minėtomis savo kolegėmis, kaip ir nėra suinteresuoti jų parodymų teismui turiniu. Nors, kaip jau minėta, jos kviečiamos liudyti V.Dimšos advokato prašymu. Ir, pasiteiravus, gal jo ginamasis sutiktų duoti parodymus neapklausius minėtų liudytojų, R.Putinas pareiškė, kad jos – labai svarbios, todėl V.Dimša duos parodymus tik po jų.

O, planuojant kito posėdžio, į kurį šios liudytojos bus kviečiamos pakartotinai, datą, paaiškėjo, kad gegužę beveik visą mėnesį atostogaus ir pats V.Dimša. Anot jo advokato, – užsienyje, dėl ko negali pakeisti savo planų. O birželį atostogaus ir pats advokatas. Beveik neabejojama, kad po to – ir teisėjas ar kiti šio proceso dalyviai. Juk tokią pačią priežastį, kodėl negalės dalyvauti savo teisme, gali nurodyti ir J.Čiučiulkienė. Senatis, po kurios V.Dimša negali būti nuteistas už jam inkriminuojamą baudžiamąjį nusižengimą, – sukanka jau spalio 3-iąją.

Du jau išslydo

Kaip jau rašyta, nei V.Dimša, nei J.Čiučiulkienė nebuvo sulaikyti su įkalčiais.

V.Dimša ir J.Čiučiulkienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Kaltinimai jiems pareikšti, remiantis nukentėjusiųjų parodymais. Ir visi jie teisme patvirtino, kad V.Dimša ir J.Čiučiulkienė reikalavo iš jų pinigų už, kaip nustatė teisėsaugininkai, Teritorinės ligonių kasos apmokamą paslaugą. Nors patys kaltinamieji sukčiavimu savo kaltės nepripažįsta.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo šį ikiteisminį tyrimą 2016-ųjų lapkritį, gavus vienos minėtų gimdymo namų pacientės bei jos vyro pareiškimą apie tai, kad jie buvo priversti susimokėti 80 eurų už nuskausminimo procedūrą, kuriuos anesteziologė įsidėjo į kišenę. O paprašius čekio, jo nedavė.

STT kreipųsis į visuomenę – kad atsilieptų daugiau šių gimdymo namų pacienčių, taip pat buvusių priverstų susimokėti už šią nemokamą paslaugą, atsišaukė ir daugiau apgautųjų.

Iš pradžių V.Dimša ir J.Čiučiulkienė, kaip ir dar du jų kolegos, buvo įtariami kyšininkavimu. Tačiau paaiškėjus, kad pinigai reikalauti už skausmo malšinimą gimdymo metu, kuris yra apmokamas Teritorinės ligoninių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, ikiteisminis tyrimas buvo perkvalifikuotas į sukčiavimą. O šiuo atveju baudžiamoji atsakomybė numatyta tik apgaulės būdu įgijus didesnį, negu 3 MGL (minimalių gyvenimo lygių), t. y. 114 eurų, turtą.

V.Dimšą ir J.Čiučiulkienę pavyko pasodinti į teisiamųjų suolą, tik konstatavus, kad jų nusikalstama veika buvo tęstinė. Ir jie apgaule per du kartus išsireikalavo 160 eurų. Tačiau dar dviejų jų kolegų atžvilgiu ikiteisminį tyrimą teko nutraukti, nes dėl liudytojų stokos pavyko nustatyti tik po vieną tokios jų apgaulės atvejį. Jų atžvilgiu surinkta medžiaga perduota policijai – administracinės atsakomybės taikymui. Deja, tarp išvengusiųjų baudžiamosios atsakomybės – ir V.Dimšos bei J.Čiučiulkienės kolegė, dėl kurios galimo sukčiavimo ir buvo pradėtas šis ikiteisminis tyrimas.

Palūžo ir viena nukentėjusioji

V.Dimša kaltinamas melagingai nurodęs dviem pacientėms bei gimdyme dalyvavusiems jų vyrams, kad nejautros procedūra yra mokama, esą šios kaina – 80 eurų, ir apgaule padaręs jiems 160 eurų žalą 2015-aisiais.

J.Čiučiulkienė – tokiais pačiais nusikaltimais, padarytais 2016-aisiais.

Anot nukentėjusiųjų, teisiamieji bei jų kolegos tiesiog naudojosi aplinkybėmis, kad nežmoniškus skausmus kenčiančios gimdyvės tuo metu yra pasiryžusios bet kam, kad tik viskas, kuo greičiau baigtųsi. Šiandien dauguma iš jų prašo, kad iš teisiamųjų būtų priteisti šių apgaule užvaldyti jų pinigai.

Tokio savo ieškinio praėjusiame teismo posėdyje atsisakė tik viena šiuo metu vėl nėščia nukentėjusioji, pareiškusi, kad dėl minėtos priežasties ji linkusi su ją finansiškai nuskriaudusia J.Čiučiulkiene susitaikyti. Tačiau, kad būtų patenkintas toks jos prašymas, tris būtinas tokiais atvejais sąlygas turėtų įvykdyti ir pati J.Čiučiulkienė. Pirmiausiai ji turėtų pripažinti savo kaltę, po to dėl jos gailėtis ir galiausiai atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Be to, J.Čiučiulkienei, kaip ir V.Dimšai, pareikštas kaltinimas dėl dviejų epizodų, todėl tokį patį norą susitaikyti turėtų pareikšti ir kita gimdyvė, kuriai ji taip pat kaltinama atlikus nuskausminimo procedūrą, kuri turėjo būti nemokama, už pinigus. Tačiau pastaroji nusprendė patikslinti savo ieškinį J.Čiučiulkienei ir paprašė priteisti iš šios ir 1000 eurų moralinį atlygį.