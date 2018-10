Ant „Fashion Week Klaipėda“ podiumo – ir minimalizmas, ir drąsūs įvaizdžiai

„Šis renginys ugdo miestiečius ir padeda jiems suprasti, kas yra vertinga. Džiugu, kad Klaipėdos mados savaitė aiškiai išskiria ir palaiko lėtają madą“, – sakė viena laukiamiausių šių metų viešnių – dizainerė Julija Janus, spalio 10 d. dalyvausianti naujo butiko „Hop&Shop“ įkurtuvėse ir ten pristatysianti naujausią ir paskutinę savo kolekciją „Intravertas“.

Drabužiai – vertinantiems vienatvę

„Kolekcija „Intravertas“ buvo kuriama galvojant apie tokius žmones, kokia ir aš esu: vertinančius vienatvę, gylį, mėgstančius ir mokančius stebėti, tarpininkus tarp gamtos ir žmogiškosios miesto kultūros. Joje – daug mano kurtų atspaudų, marginimų, siuvinėjimų“, – apie savo naujausius darbus pasakojo dizainerė. Pasak jos, ši kolekcija, kaip ir visos kitos, skiriama įvairiems žmonėms: nuo S iki XXXL.

„Aš esu už mados laisvę ir tai parodau per rūbą. Dėl to jie ne tik efektingai atrodo, bet ir yra patogūs, kadangi yra sukurti iš judesių nevaržančių audinių. Bet to, jie puikiai priglunda prie kūno“, – teigė dizainerė.

J.Janus dar neseniai uždarė vienintelę Klaipėdoje veikusią „Julia Janus“ parduotuvę, bet grįžti į uostamiestį jai visada gera: „Kai išsikraustėme iš Klaipėdos, liūdėjau. Supratau, kad ilgėsiuosi tų žmonių – ypatingo dizaino, lėtosios mados gerbėjų ir tų, kas vertina mano kuriamą minimalizmą.“

Beje, dizainerė neseniai viešai paskelbė, jog kolekcija „Intravertas“ bus paskutinė. Tokį sprendimą J.Janus esą priėmė dėl to, kad jos sukurtas verslo modelis dėl Lietuvoje pernelyg mažos rinkos nepasiteisino. Šiuo metu J.Janus galvoje bręsta inovatyvesnis verslo modelio planas, o tam šiuo metu ji ieško investuotojų.

Dėmesys – šaltajam sezonui

Pagrindiniame festivalio renginyje, Parodų rūmuose vyksiančiame „grand show“, savo naujausią kolekciją pristatys šiuo metu vienas inovatyviausių, įdomiausių ir tvarumą vertinančių Lietuvoje mados ženklų „Smooth Confess“. Nors, kaip teigė dizaineris Gediminas Rudys, kai kuriuos šios kolekcijos gaminius jau buvo galima pamatyti „Mados infekcijoje“, tačiau dalis drabužių Lietuvoje dar nebuvo demonstruoti ir juos pamatys klaipėdiečiai.

Šioje, kaip ir kitose kolekcijose, didžiausią dėmesį „Smooth Confess“ skiria šaltajam sezonui. „Jis mums svarbiausias ne tik dėl to, kad jis Lietuvoje ilgiausias, bet ir dėl to, kad mes mėgstame drabužių sluoksniavimą. Nesame minimalistai, mums patinka ryškūs, įsimintini įvaizdžiai, tačiau mūsų dizaine taip pat dominuoja švarios linijos ir subtilumas. Kuriame ryškiai, tačiau sykiu ir brandžiai asmenybei“, – kalbėjo pašnekovas.

Na, o Klaipėdoje „Smooth Confess“ didžiausią dėmesį skirs rūbams nuo lietaus, sukurtiems iš latekso.

Nors, pasak dizainerio, ši medžiaga kelia tam tikrų asociacijų, ji yra ypatinga. „Mes norime parodyti, kad latekso drabužiai gali būti ne vien seksualizuoti ar nepraktiški, bet ir funkcionalūs bei dėvimi kasdien. Žinoma, dirbti su latekso medžiaga pasirinkome ne dėl praktiškumo, bet dėl gražaus kritimo ir blizgesio. Manome, kad ši medžiaga gali padėti žmonėms išreikšti save, – teigė pašnekovas. – Mums taip pat svarbu, kad lateksas yra organiška medžiaga, reaguojanti į aplinką, ir dėl to ji netinka masinei produkcijai.“

Regis, būtent lateksas šiam išskirtiniam mados ženklui padeda skintis kelius tarptautiniuose mados renginiuose. Neseniai, vos prieš mėnesį, „Smooth Confess“ grįžo iš Kijevo, kur vyko Ukrainos mados savaitė. „Drauge su Akvile Jančauskaite pristatėme savo bendrą kolekciją. Kartu su mumis dalyvavo ir Sandra Straukaitė bei kiti atstovai iš Lietuvos. Ukrainos mados savaitė yra didžiausias mados renginys Rytų Europoje, tad galimybė dalyvauti tokio masto renginyje yra išskirtinė“, – džiaugėsi pašnekovas.

Beje, mados ženklo „Smooth Confess“ kūrėjai sėkmingai dalyvavo ir praėjusiais metais vykusiame viename iš alternatyviųjų Londono mados savaitės renginių „London Queer Fashion Show“.

„Mes matome, kad esame įdomūs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Puiku, kad atsiranda vis daugiau žmonių, jiems artima mūsų filosofija, kuriems ir norime parodyti savo kūrybos vaisius“, – atkreipė dėmesi G.Rudys.

Dalysis tarptautine patirtimi

Vieni įdomiausių didžiojo madų šou dalyvių – „Naked Bruce“ dizainerė Monika Olbakaitė taip pat džiaugėsi galimybe dalyvauti „Fashion Week Klaipėda“ renginiuose ir nekantravo klaipėdiečiams parodyti naująją kolekciją.

„Naujoji kolekcija yra įkvėpta kelionių į Artimuosius Rytus, todėl joje gausu simbolių, menančių to regiono kultūrą, mano pačios potyrius. Mados savaitės metu kviečiu visus susipažinti su kolekcijos modeliais iš arčiau“, – ragino dizainerė.

Beje, pati M.Olbakaitė dalyvaus ir mados verslo dirbtuvėse, kuriose dalysis savo patirtimi dalyvaujant tarptautinėse parodose, mezgant naudingus ryšius. Dirbtuvių dalyviai turės išskirtinę progą gauti naudingų patarimų, apie kuriuos esą niekur nėra rašoma. „Kadangi dalyvavimo parodose patirtis yra įvairialypė, į detales leisimės seminaro metu. Tad kviečiu besidominčius užsukti į mados verslo dirbtuves ir išgirsti viską iš pirmų lūpų“, – teigė pašnekovė.

„Naked Bruce“ sukurti drabužiai sėkmingai skinasi kelius į tarptautinę rinką. Pasiteiravus, kokia yra sėkmės paslaptis ir kokie drabužiai šiandien sulaukia didžiausio pasisekimo Lietuvoje ir užsienyje, dizainerė pasakojo, kad šiais laikais žmonės perka ne rūbus, o istoriją ir emociją. Tad jauniesiems kūrėjams ji patartų nekurti nieko, kuo patys netikėtų. „Pati kurdama didžiausią dėmesį kreipiu į kokybę, funkcionalumą ir estetiką“, – sakė M.Olbakaitė.

Na, o tokius drabužius tikrai atras klientai, ieškantys išskirtinio dizaino, teigiamo emocinio krūvio ir kokybės.

Tobulas miestas kurti ir ilsėtis

Savo naujausius darbus klaipėdiečiams ir miesto svečiams pristatys jauna ir ambicinga Klaipėdos dizainerė Lina Andriukonė. Tačiau šįsyk ant „grand show“ podiumo ji nežada jokių netikėtumų – šiemet jos darbai esą bus tarsi ankstesnių kolekcijų tęstinumas. „Tęsiu savo įdėją pristatyti nešiojamus, monochrominių spalvų, tarpusavyje derančius rūbus, kapsulinę rudens spintą“, – teigė ji.

L.Andriukonė džiaugėsi, kad draugystė su Klaipėdos mados savaitės rengėjais prasidėjo jau prieš dvejus metus. „Praėjusiais metais pati koordinavau didįjį madų šou. Tai buvo labai įdomi patirtis, iš kurios ne tik daug ko išmokau, bet ir įgijau gerų draugų“, – teigė ji.

Klaipėdietė dizainerė džiaugiasi, kad ir taip gausų Klaipėdos kultūrinį gyvenimą kiekvieną rudenį papildo mados renginiai. Nors mada, pasak jos, yra nišinė sritis ir aktuali siauresnei visuomenės daliai, tačiau ji turi savo auditoriją. „Aš pati mada susidomėjau dar mokykloje, ir tuo metu vienintelis man žinomas renginys buvo „Mados infekcija“ Vilniuje. Tačiau dabar jauni kūrėjai gali ne tik pasisemti idėjų Klaipėdoje, bet turi galimybę čia patys pristatyti savo kolekcijas“, – teigė ji.

Pasiteiravus, ar Klaipėda yra palanki terpė kūrybai, ši atsakė, kad tai – puiki vieta ir darbui, ir poilsiui. „Viskas šalia: darbas, namai. Iš siuvyklos gali važiuoti tiesiai prie jūros. Kūrėjai pažįsta ir palaiko vieni kitus, nors mūsų Klaipėdoje nėra tiek jau daug. Manau, idealu kurti ir gyventi Klaipėdoje, bet pardavinėti savo produktą visame pasaulyje“, – atkreipė dėmesį dizainerė.

Primename, kad spalio 13 d. Parodų rūmuose vyksiančiame „grand show“ savo kolekcijas pristatys šie dizaineriai:

– DIANA PAUKŠTYTĖ (Vilnius)

– OHMY (Vilnius)

– NAKED BRUCE (Vilnius)

– LINA ANDRIUKONĖ (Klaipėda)

– SMOOTH CONFESS (Vilnius)

– RAILI NOLVAK x kARTu (Estija, Lietuva)

– SALANIDA (Klaipėda)

– ZEFYRAS (Vilnius)

– GABRIELĖ BUDVYDAITĖ (Klaipėda)

– MODESTA ŠUKĖ (Klaipėda)

– BURPT (Vilnius)

– DMITRY KYDRYAVTSEV (Rusija)

