Palangoje koncertuos amerikiečių „Koch Marshall Trio“

„Koch Marshall Trio“ muzikoje puikiai dera bliuzo, džiazo, fanko, kantri, roko ir kitų stilių skambesys. Visa tai „pagardinta“ dinamiškomis improvizacijomis, gera humoro doze bei gaivališkomis šėlionėmis, dėl kurių šios grupės muzika tampa dar patrauklesnė ir įdomesnė.

G.Kochas nusipelnė tokių epitetų, kaip „didis talentas“ ar „bauginamai puikus muzikantas“, nuskambėjusių iš gitaros virtuozo Joe Bonamassos lūpų. G.Kochas išleido net 15 albumų, kuriuose įrašyta pati įvairiausia, bet visada kokybiška ir originali muzika. Be to, Gregas yra savotiškas „Fender“ gitarų ambasadorius, gamintojo įtrauktas į „Top 10“ gitaristų sąrašą. Jis taip pat yra muzikos platintojų „Hal Leonard“ geriausiai parduodamų leidinių autorius ir videoinstruktorius. G.Kochas nuolat atnaujina itin daug peržiūrų sutraukiančius demonstracinius gitaros technikos videoįrašus, kurie kuriami gitarų parduotuvėje „Wildwood Guitars“. Be to, muzikantas padeda „Fishman Transducers“ kaip instrumentų priedų bandytojas ir vertintojas bei pats yra aukštai įvertinto vardinio gitaros priedų komplekto „Greg Koch Gristletone Pickups“ savininkas.

G.Kocho sūnaus Dylano talentas išryškėjo jau ankstyvoje vaikystėje, kai jis „kaldavo“ ritmą virtuvėje rastomis priemonėmis. Dabar būgnininkas turi puikų muzikinį išsilavinimą ir jam jau teko drauge su tėvu groti su tokiais žymiais muzikantais, kaip Robbenas Fordas, Little Feat’s Paulas Barrere’as, Jonas Cleary, Davidas Grissomas, Roscoe Beckas, Malfordas Milliganas ir kitais. O neseniai jis buvo nominuotas „Wisconsin Area Music Awards“ (WAMI) apdovanojimui metų būgnininko kategorijoje.

Trečiasis trio narys – vargonininkas T.L.Marshallas. Jis iš pradžių grojo pianinu, kol susižavėjo vargonų skambėjimu. Vos septynerių sūnų tėvas nusivedė į koncertą, kuriame „Hammond B3“ vargonais grojo Steve’as Cherewanas. Šis instrumentas Tobį tiesiog pakerėjo. Netrukus paauglys jau stebino grojimo juo įgūdžiais – muzikavo su pernai mirusiu legendiniu bliuzmenu Lonnie’u Brooksu. Vėliau T.L.Marshallas bendradarbiavo su kitais garsiais atlikėjais, kol galiausiai prisijungė prie „Koch Marshall Trio“. Jie jau išleido debiutinį albumą „Toby Arrives“, kuriame įamžino pirmuosius 2017 m. užsimezgusio kūrybinio bendradarbiavimo vaisius.

Šie trys talentingi muzikantai ne veltui pripažįstami kaip aukštos kokybės improvizacijų, išlaikant ir originalų skambesį, atlikėjai. Jų talentą dabar galės įvertinti ir Lietuvos melomanai.