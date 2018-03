Radistai Karklėje: nuo pasirodymo valgykloje iki pagrindinės scenos

Kartu su bene garsiausiais mūsų šalies didžėjais ant scenos lips sparčiai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje populiarėjanti atlikėja Beatrich, vienas stipriausių šalies pop muzikos dainininkų Donny Montell, charizmatiškasis „Freaks On The Floor“ lyderis Justinas Jarutis. Atlikėjų desantą papildys ir svečias iš didžiosios Britanijos Matthew. Visos minėtos komandos šou vainikuos penktadienio koncertų maratoną pagrindinėje scenoje.

Vienas iš dueto narių Rolandas Mackevičius sako, kad laukia nelengva užduotis, bet žada, kad abejingų pasirodymu neliks.

„Iš tiesų mūsų programa bus visiškai kitokia nei prieš tai elektroninės muzikos scenose. Čia įtrauksime gyvus pasirodymus. Tai reiškia, kad bus galima ne tik išgirsti visiems žinomas Radistų dainas, bet ir pamatyti atlikėjus. Užduotis laukia nelengva.“, – pasakojo Rolandas.

„Kiekvienais metais patys atvykstame stebėti pasirodymų ir žinom, kad kuo atviresnė patalpa ir daugiau žmonių, tuo sunkiau pritraukti dėmesi stovinčių pačiam gale. Ruošiames labai stipriai, kad abejingų pasirodymui neliktų“, – pažadėjo vienas iš Radistų.

Radistų istorija Karklės festivalyje prasidėjo 2011 metais. Tiesa, tuomet grojo vienas iš dueto narių Jonas. Koncertuoti jam teko vaikų vasaros stovyklos valgykloje. Būtent ten buvo įrengtas elektroninės muzikos klubas.

Didžėjų duetas kasmet atvyksta į Karklę ir nepasirodo jokiuose kituose muzikos festivaliuose, išskyrus savo organizuojamus.

„Karklė turi ypatingą aurą. Ar tai suteikia patys žmonės, ar jūra, sunku pasakyti. Be to, Karklėje esame visada labai laukiami. Sprendžiam iš to, kad kiekvienais metais elektroninės muzikos scenos palapinė vis didėja, bet žmonės ir toliau netelpa“, – paklaustas, kodėl Radistai renkasi groti Karklėje, atsakė Rolandas.

Radistų duetas praėjusiais metais šventė savo veiklos dešimtmetį. Ta proga visai neseniai jie išleido, kaip patys sako, vieną svarbiausių savo kūrinių „We Lived“, kurio vaizdo klipe pasakoja apie kelią į populiarumo viršūnę.

„Planas yra kiekvieną mėnesį išleisti po naują dainą iki pat Karklės. Tai galite pradėti lenkti pirštus, kiek dainų bus, – šyptelėjo Rolandas. – Tikimės, kad kiekviena iš jų žmogui atneš tik pačias geriausias emocijas“.

Festivalio „Karklė Live Music Beach“ organizatoriai skelbia, kad balandžio 3 dieną atskleis dar 2 pasaulinio garso atlikėjus, kurie pasirodys šių metų renginyje. O galvojantiems apie bilietų įsigijimą reiktų suskubti, nes nuo balandžio 13 d. žadamas kainų augimas.

Šiemet pagrindine Karklės festivalio žvaigžde bus RnB atlikėjas Craigas Davidas. Rugpjūčio 17-19 dienomis vyksiančioje muzikos ir pramogų fiestoje taip pat gros tokios užsienio ir Lietuvos muzikos žvaigždės kaip Dub FX, Kadebostany, Marijonas Mikutavičius, Beardyman, Mahmut Orhan, Radistai DJ‘s, Gjan, Mantas, Saulius Prūsaitis, Ieva Narkutė, Beissoul ir Einius, Colours of Bubbles, NO DJ‘s, Black Biceps.

„Karklė Live Music Beach 2018“ – vienas didžiausių ir sėkmingiausių Lietuvos muzikos, pramogų ir menų festivalių. Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys į vieną vietą sugebėjęs pritraukti 20 tūkst. žmonių. Festivalis vyksta etnografiniame Karklės kaime ant Baltijos jūros kranto.