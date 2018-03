Sashos Song romansų turas neaplenks uostamiesčio

Talentingasis Sasha Song muzikinį romansų turą po Lietuvą paskyrė brangaus žmogaus – močiutės atminimui. Klausydamasis senosios klasikos rusų romansų, Sasha buvo įkvėptas dainuoti nuo mažens. Jau balandžio 6-ąją šis nepaprasto balso savininkas svečiuosis uostamiestyje ir visus klaipėdiečius bei miesto svečius kviečia į šv. Velykoms skirtą akustinį romansų vakarą populiarioje vietoje – Klaipėdos kultūros fabrike.

Pirmoji mokytoja – močiutė

Koks buvo žymaus atlikėjo kūrybinis kelias? Nuo kokių netikėtumų scenoje neapsaugoti net scenos grandai? Ir kokius linkėjimus specialiai pajūrio gyventojams siunčia muzikantas? Atsakymai į šiuos ir daugiau klausimų – atvirame interviu.

– Sasha, papasakokite apie save, savo kūrybinį kelią, pasiekimus ir požiūrį į gyvenimą.

– Aš dainuoju nuo trejų, pirmoji vokalo mokytoja buvo mano močiutė Nina Šavrova. Būtent ji manyje ir pažadino meilę muzikai. Esu jai labai dėkingas, nes ji mane palaikė, tikėjo manimi ir kantriai mokė. Tai buvo muzikantė ir žmogus iš didžiosios raidės.

Močiutės dėka profesionaliai dainavau būdamas vos 12-os – tuomet išleidau savo pirmąjį albumą ir už jį gavau „Bravo” apdovanojimą. Buvau nominuotas kaip „Metų atradimas”. Taip pat esu gavęs padėkos laišką iš paties Lietuvos Respublikos Prezidento už laimėjimus tarptautiniuose konkursuose.

Vėliau, ko gero, atsidūriau tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Visų gerbiamas Ovidijus Vyšniauskas man parašė legendinę dainą „Mamai”, kuri bematant tapo viena populiariausių ir, išdrįsiu teigti, viena gražiausių lietuviškų dainų. Tokia yra iki šiol.

2009-aisiais atstovavau Lietuvai „Eurovizijoje“. Tuomet Lietuva antrą kartą per visą istoriją pateko į „Eurovizijos“ finalą. Dalyvavau su savo autorine daina „Pasiklydęs žmogus”. Be to, esu vienintelis lietuvis, kuris laimėjo „Euroviziją“ pagal pasaulinį internetinį balsavimą. Nuo tada tikiu, kad galiu rasti kelią į visų europiečių širdis. Neseniai išleidau albumą „XX“, noriu išleisti dar ne vieną. Praėjusiais metais atšvenčiau 20 metų scenoje.

Širdies muzika

– Kodėl pasirinkote Visaginą pirmuoju koncertinio turo tašku?

– Nieko asmeniško (juokiasi). Man labai patinka tas nedidelis, bet itin jaukus miestelis. Jame gyvena daug rusakalbių žmonių. Aš gaunu daug laiškų iš visaginiečių. Esu sužavėtas, kad tenykščiai žmonės yra tokie draugiški ir atviri. O ir aš pats turiu rusiškų šaknų. Gerbiu tiek lietuvius, tiek rusakalbius, esu užaugęs su rusų romansais ir filmais. Neabejoju, jog ši programa palies kiekvieno klausytojo širdį. Šią muziką aš vadinu širdies muzika. Tai tarsi mano sielos apsinuoginimas.

– Kokiai auditorijai skirta ši programa?

– Esu tikras, jog ji patiks tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Tikiu, jog klausydamiesi manęs, jie pajus nostalgiškus sentimentus praeičiai, mano muzika privers nusišypsoti ar net nubraukti džiaugsmo ašarą... Užtikrinu įsimintiną vakarą ir puikią nuotaiką. Bilietai yra nebrangūs.

– Kokia buvo pirmoji jūsų daina rusų kalba? Ar yra mėgstamiausių?

– Kiek pamenu, pirmoji daina buvo „Ne Uletay”, kurią parašėme kartu su SEL lyderiu Egidijumi Dragūnu. Ir ši daina tapo viena populiariausių rusiškų dainų Lietuvoje, buvo pasiekusi pirmąją vietą „Ruskoje radijo“ stotyje. Mano mėgstamiausia daina iš romansų programos, ko gero, yra „Baltas beržas" (autorius B.Kurochkinas).

Dainavo kartu ir verkė

– Kokius miestus jau esate aplankęs savo gastrolių metu? Ar yra tokių, kurie labiausiai įsiminė?

– 20 metų rengiau koncertus beveik visuose Lietuvos miestuose ir daugelyje Europos miestų. Negaliu išskirti vieno, nes auditorija labai skiriasi. Bet aš niekada nepamiršiu to vakaro, kai dainavau romansus „Hage“ Nyderlanduose. Žmonės nesuprato žodžių, bet dainavo kartu ir verkė... Tai yra rusų romansų galia. Jie randa kelią į kiekvieno širdį.

– Kokių neįprasčiausių dalykų ar netikėtumų yra buvę per koncertus?

– Esu pamiršęs dainos žodžius. Nes kartais tenka koncertuoti ir sirguliuojant, ne kaip jaučiantis. Bet kai žinai, kad ateis žmonės, kurie nori, kad pasidalytum su jais savo kūryba, kurie yra išsiilgę tavo muzikos, bėgi, nekreipdamas dėmesio į nieką. Tai yra mūsų, kūrėjų, variklis.

– Kokie yra jūsų ateities planai? Girdėjome, kad įrašinėjate naują albumą...

– Jei viskas vyks pagal planą, naujas albumas pasirodys šį pavasarį. Labai džiaugiamės, bendradarbiaudami su tarptautine kompanija BMG, kuri dirba su itin aukšto lygio pasaulinėmis žvaigždėmis, tokiomis kaip Janet Jackson ir Bruno Marsas.

Sėkmės receptas

– Ką patartumėte pradedantiesiems dainininkams ir menininkams: kaip pradėti, kaip pasiekti populiarumą ir sėkmę, darant mėgstamus dalykus?

– Pirmiausia reikia suprasti, kad niekas, kartoju, niekas negimsta mokėdamas dainuoti – reikia talento ir darbo. Talentas turėtų būti vystomas, atskleidžiamas. Norint pasiekti gerų rezultatų, tenka daug ir ilgai dirbti. Kaip sportininkams, norint užsiauginti raumenis, neužtenka dviejų savaičių, taip ir dainuojant, – norint ištreniruoti vidinius raumenis, reikia laiko. Tai žmogaus fiziologija. Taigi negalime tikėtis greitų rezultatų... Darbas, darbas, darbas. Be to, ieškokite sau įvaizdžio, savo stiliaus. Būkite kitokie. Trečia, norint sukurti kokybišką produktą, reikia investuoti nemažai pinigų. Taigi tai ilgas procesas, bet, manau, tikrai verta.

– Ką norėtumei pasakyti klaipėdiečiams?

– Mieli draugai, kviečiu jus į muzikinį pasimatymą Klaipėdoje balandžio 6-ąją. Mėgausimės romantiškomis ir nuotaikingomis dainomis. Jūsų laukia nepamirštamas vakaras. Šv. Velykų proga leiskimės drauge į kelionę po šiltą ir nostalgišką romansų skambesį! Koncerto pradžia – 19 val.