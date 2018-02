Turą po Lietuvos miestus pianistas K. Uinskas pradės Klaipėdoje

Trys didžiosios „B“

Koncertų programa paženklinta trimis didžiosiomis „B“: Bachas, Beethovenas ir Brahmsas. Šių trijų vokiečių genijų muzika skambės K.Uinsko rečitaliuose.

„Pradėsiu nuo selekcijos garsių ir klausytojams pažįstamų J.S.Bacho melodijų, tarp jų atliksiu ir žymiąją „Ave Marija”. Toliau – vėlgi tikriausiai viena labiausiai žinomų ir viena gražiausių L. van Beethoveno sonatų – „Patetinė“. Koncertą užbaigsiu mano mėgstamo romantiško, tolimiausias žmogiškąsias gelmes pasiekiančio J.Brahmso sonata Nr. 3. Kiekvienais metais parengiu vieną ar dvi naujas solines programas. Kūrinių parinkimas yra ne mažiau svarbus nei pats grojimo procesas. Įdedu labai daug savęs, minčių, kol sudėlioju programą. Kiekvieną kartą ji turi vis kitą koncepciją ir idėją. Šį kartą noriu klausytojams pristatyti skirtingų epochų Vokietijos muzikos gigantus. Visus juos jungia tarsi savotiška muzikinė grandinė. J.S.Bachas – baroko epochos kompozitorius, L. van Beethovenas – klasicizmo revoliucionierius, galima sakyti, atvedęs klasikinę muziką iki romantizmo epochos, ir J.Brahmsas – vokiečių romantikas, muzikoje mėgęs klasikinę formą, labai žavėjęsis L. van Beethoveno kūryba. Taigi, kaip kartais sakydavo XIX a. kompozitorius Hansas von Bülow, – trys muzikinės „B“. Ir visos jos skambės viename koncerte“, – mintimis apie naują koncertinę programą dalijosi K.Uinskas.

Pelnė tarptautinį pripažinimą

Šį pianistą Lietuvos publika turi galimybę išgirsti beveik kasmet skirtinguose pasirodymuose – su simfoniniais orkestrais ar atliekantį kamerinę muziką. Bet solinis rečitalis, pasak paties atlikėjo, „pats intymiausias, atsakingiausias, kur esi tik tu ir klausytojai“.

Tarptautinį pripažinimą pelnęs pianistas K.Uinskas koncertuoja pasaulinio garso koncertų salėse, tokiose kaip Niujorko „Carnegie Hall“, Vašingtono J.F.Kennedy centre, Londono „Wigmore Hall“, Berlyno ir Madrido filharmonijose, Briuselio „BoZar“ bei kitose. Užsienio kritikai ir klausytojai žavisi K.Uinsko pasirodymais: „Didis pianistas ir muzikas“, – taip po jo pasirodymo „Carnegie Hall“ rašė „New York Concert Review“. „Kvapą gniaužiantis jausmingumas, tai buvo absoliučiai magiška“, – taip jo koncertas Londono „Wigmore Hall“ buvo įvertintas „Seen and Heard International“.

Praėjusiais koncertiniais sezonais K.Uinskas pasirodė su žymiais orkestrais: „Royal Chamber Orchestra of Wallonia“ (Belgija), „Philharmonie Südwestfalen“ (Vokietija), Liepojos simfoniniu orkestru (Latvija), „North Czech Philharmonic“ ir „West Bohemian Symphony“ orkestrais (Čekija), Slovakijos radijo simfoniniu orkestru, Krokuvos simfoniniu orkestru, taip pat grojo solinius rečitalius Londono „Wigmore Hall“, „Baerum Kulturhus“ salėje cikle „Piano Master Series” ir „Bodø Festival Nordland Musikkfestuke“ Norvegijoje, „BoZar“ salėje Briuselyje bei „Brussels Piano Festival“, koncertų ture Japonijoje „Fantastic Pianist” serijoje, muzikavo solinių ir kamerinės muzikos koncertų ture Norvegijoje su smuikininku Nikita Borisoglebskiu, kamerinės muzikos ture su legendiniu violončelininku Alexanderiu Kniazevu, taip pat su tarptautinio P.Čaikovskio konkurso laimėtoju violončelininku Andrejumi Ionita, duete su pianistu Jevgenijumi Božanovu.

Repertuaras – platus

Viename garsiausių Europoje Šveicarijos Verbier klasikinės muzikos festivalyje K.Uinskas buvo apdovanotas naujienų agentūros „Reuters“ didžiuoju prizu ir kvietimu debiutuoti tame pačiame festivalyje. Solinius rečitalius jis taip pat grojo festivaliuose: „Aspen Music Festival“ (JAV), „Music Festival of the Hamptons“ (JAV), „Holland Music Sessions“ (Olandija).

Platus atlikėjo repertuaras apima nuo J.S.Bacho iki XX a. kompozitorių kūrinių, tačiau ypatingą vietą jame užima F.Chopino muzika. „Baltic Optical Disc“ išleido K.Uinsko debiutinį albumą su F.Chopino kūriniais. 2008 m. išleistas K.Uinsko DVD su „gyvu“ koncerto Berlyno filharmonijoje įrašu.

2015-aisiais Didžiosios Britanijos įrašų kompanija „Stone Records“ išleido solinę K.Uinsko plokštelę „Passions and reflections“. „Seen and Heard International“ kritikas R.Beattie apie įrašą taip atsiliepė: „K.Uinskas yra vienas geriausių jaunosios kartos F.Chopino muzikos atlikėjų, kurį aš girdėjau per pastaruosius metus. (...) Tai buvo aukščiausio lygio, išskirtinis grojimas, kurį galima lyginti su geriausiais F.Chopino etiudų atlikimais.“

K.Uinskas dažnai kviečiamas į radijo ir televizijos laidas, dalyvavo „BBC Radio 3“ programoje „In Tune“, Niujorko klasikinės muzikos radijo WQXR „The Classical Music Radio of The New York Times“ Davido Dubalio vedamoje laidoje „Reflections from the Keyboard“.

Naują koncertinį turą po didžiausius Lietuvos miestus pianistas K.Uinskas kitą savaitę pradės uostamiestyje. Jo rečitalis – kovo 3 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje.