Vienintelis A. Cholinos ir Maskvos J. Vachtangovo teatro pasirodymas Palangoje!

Spektaklis nėra sukurtas pagal literatūrinį kūrinį. Tiesiog moterys, tiesiog vyrai, tiesiog jų bandymai suprasti vieni kitus ir būti kartu, arba nebūti kartu... Bandymai suprasti meilę, priimti ją, gyventi ja, tiesiog gyventi. Tai scenos iš gyvenimo, kur atpažįsti ir save, ir draugus, ir jų pažįstamus. Santykių gyvenimas nuo gimimo iki paskutinių dienų, skirtinguose jų etapuose toks kintantis priklausomai nuo emocijų lygmens, aistrų, pergyvenimų, rūpesčių.

Jau liepos 13 d. pajūrio svečiai turės unikalią galimybę išvysti vienintelį Maskvos J. Vachtangovo teatro pasirodymą Palangos koncertų salėje. “Spektaklis buvo kuriamas ir repetuojamas Palangoje, tad visą laiką galvoje sukosi mintis jį parodyti būtent čia”, - teigia šių gastrolių organizatorė Greta Cholina.

“Šis spektaklis – fantazija Meilės tema, tragiškoji komedija, kuri suausta iš mano stebėjimų. Aš jį pavadinau “Vyrai ir moterys” dėl to, kad spektaklis yra būtent apie vyrus ir moteris. Man norėjosi atsakyti į klausimą, kodėl žmonių santykiuose niekas neįvyksta iki galo, kodėl tiek daug sugriautų sąjungų ir sulaužytų likimų? Spektaklyje vaidinamos vyrų ir moterų meilės istorijos nuo jų užgimimo akimirkos, kupinos tyrumo, tikėjimo ir meilės iki jų žemiškojo gyvavimo pabaigos, kuomet jausmai, kurių jie ieškojo, surado ir išgyveno – miršta.

Meilė – tai ne viską žadantis romantiškas jausmas. Tai susidūrimas dviejų skirtingų prigimčių, moteriškosios ir vyriškosios. Didžiulė santykius griaunanti jėga yra žmogaus EGO, todėl meilė dažnai atneša žmonėms tik skausmą. Vyrams ir moterims reikia mokytis būti kartu ir iki galo kautis už savąją meilę, net ir tada, kai jų prigimtinis nesuderinamumas tampa nepakeliamas.” - choreografė Anželika Cholina.

Spektaklyje šoka viena ryškiausių teatro ir kino aktorė Ania Čipovskaja. Lietuvos žiūrovams žinoma iš Valerijaus Todorovskio serialo „Atlydys“, kino filmų “Be sienų”, “Sėkmės horoskopas”, ultramodernaus rusų veiksmo trilerio “Vyriškas sezonas” ir kitų.

Ania, paklausta kaip vertina darbą su choreografe, atsakė: “Susitikimas su Anželika man labai svarbus ir ypatingas. Tik dabar atsiskleidžia daugelis jos spektaklio momentų bei personažų, pradedu juos suprasti ir pajausti. Būti viso to dalimi – tai paslaptis, nuostaba, tikras stebuklas. Mano herojė myli pačią meilę. Ji nesitiki negailestingumo, tačiau būtent taip gyvenimas jai suteikia svarbiausias pamokas. Be galo džiaugiuosi, jog spektaklis bus rodomas Palangoje, nes tai puikus miestas, jis ir ramina, ir budina sielą. Būtent Palangoje vyko kūrybinis spektaklio “Vyrai ir moterys” procesas, čia susipažinau su kitais spektaklio artistais. Jie visi - nuostabūs žmonės ir talentingi aktoriai. Tikras atradimas! Taigi sugrįžimas į šį miestą man yra be galo ypatingas.”

Vienintelis spektaklis

Liepos 13d. 20:00 Palangos koncertų salėje

Choreografė ir libreto autorė – Anželika Cholina.

Scenografas – Marijus Jacovskis.

Kostiumų dailininkas – Juozas Statkevičius.

Daugiau informacijos: www.ach.lt