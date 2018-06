Dėl mobiliojo ryšio telefono – nuostoliai

Ką tik įsigyto naujo mobiliojo ryšio telefono gedimas autošaltkalvį paliko be uždarbio, o jo klientus – situacijos įkaitais. Naujas telefonas sugedo jau po keturių parų, pradingo ir visi meistro turėti klientų kontaktai, dėl to žmogus pusei mėnesio liko be uždarbio.