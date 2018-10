Gyvenimo prasmės paieškos fizikoje

Analogų neturintis leidinys

Neabejotina, jog naujoji I.Stulpinienės knyga – Lietuvoje analogų neturintis leidinys. Anot leidėjų, reikėjo labai daug dirbti, pajusti ir suvokti, kad atsirastų tokia knyga.

Pusketvirto šimto puslapių apimties veikalas "Fizika širdimi", pasak pačios autorės, "apie fiziką, bet – kitaip".

"Ir čia labai svarbus priešybių suderinimas, svarbu neatmesti jausmo fizikos dalyke. Tai nėra vadovėlis, tam tikra prasme tai galima vadinti metodine priemone, nors ji ir nėra oficialiai patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos", – kalbėjo knygos autorė.

Knygos pristatyme klaipėdietis Algirdas Grublys, sveikindamas I.Stulpinienę – buvusią Sąjūdžio laikų bendražygę ir savo dukters fizikos mokytoją, prisiminė, ką ji kažkada jam žadėjusi: "Jūs sakėte, jog kada nors parašysite knygą ir aš galiausiai suprasiu, kas yra fizika. Parašėte, labai džiugu."

Kaip "prisijaukinti" mokslą?

Visą savo pedagoginę karjerą I.Stulpinienė stengėsi, kad mokiniai "prisijaukintų" fiziką, o ne jos bijotų ir atmestų.

Septintokus aštuntokus reikia "užsukti" fizikai pasitelkus jausmą.

"Supratau, kad dar septintokus aštuntokus reikia "užsukti" fizikai pasitelkus jausmą. Pamenu, buvo išleistas vadovėlis septintokams be formulių. Fizikos mokytojai buvo šokiruoti, kaip galima be formulių fiziką dėstyti? O man tuo metu galvoje gimė analogijos, kaip fizikiniai reiškiniai susiję su žmogaus vidumi, kitaip tariant, kaip per fiziką save analizuoti ir pažinti. Supratau, kad tai – Dievo duota galimybė. Ir tiems vaikams toks mokymo būdas labai patiko", – pasakojo I.Stulpinienė.

Pasak pedagogės, pradžioje vaikai pajautę visatos bei gamtos grožį, o paskui viso to esmę suvokę iš fizikos mokslo, negalėjo atsistebėti, kaip jie anksčiau galėjo be fizikos gyventi.

Suvokti vidinį pasaulį

I.Stulpinienės teigimu, fizika – be galo įdomus mokslas. Jos knygoje yra skyrius "Dvasinės fizikos abėcėlė", ten ir pateikiamos trumpos analogijos septintokams aštuntokams.

"Faktiškai kiekvienas fizikos dėsnis, išreiškiantis trimačio, išorinio pasaulio dalykus, analogijos būdu leidžia suvokti vidinį savo pasaulį. Analogijos principas pripažįstamas mokslinis principas. Tai galima pritaikyti kiekvienoje pamokoje", – tikino I.Stulpinienė.

I.Stulpinienė – ir humanistinės pedagogikos pradininkė Klaipėdoje, būtent naujoji jos knyga ir remiasi šios pedagogikos pagrindais.

"Joje ir pasakoju, kaip tai susiję su naująja pažinimo metodologija, apie kurią mokslas mažai žino, o švietimas ir visai jos nepripažįsta. Taigi ši metodologija atsispindi visoje toje knygoje nuo A iki Z", – teigė I.Stulpinienė.