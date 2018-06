Į mokyklas pateks visi Klaipėdos pirmokai

Ragina operatyviai apsispręsti

"Mokyklos pradėjo skelbti preliminarius vaikų, priimtų į mokymo įstaigas, sąrašus, ir mums suprantamas tėvelių nerimas. Tačiau noriu pabrėžti – sąrašai yra preliminarūs", – skubotų išvadų siūlė nedaryti Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė.

Yra tėvų, kurie būsimuosius pirmokus registravo ne vienoje mokykloje, o keliose.

Be to, net raginami įstaigų vadovų kuo greičiau pasirinkti vieną ugdymo įstaigą, dalis dar to nepadaro.

Nors juridiškas šios datos terminas – rugpjūčio 31-oji, tėveliams dar kartą primygtinai siūloma apsispręsti kuo greičiau.

Tiesa, yra ir ugdymo įstaigų, kurios negali priimti visų tame mikrorajone gyvenančių vaikų.

Didžiausia problema šiaurinėje miesto dalyje, todėl ten ir statoma nauja mokykla.

Tėveliai gudrauja

"Didžiausia problemų kyla "Verdenės" progimnazijoje, kuri negali priimti apie trisdešimties pirmokų. Veiksmų jau imtasi. Jeigu mokykla negali priimti visų mikrorajono mokinių, bus steigiamos klasės gretimo mikrorajono ugdymo įstaigose. Tokia galimybė yra Vitės mokykloje ar "Saulėtekio" progimnazijoje. Svarstoma galimybė vaikus iki ugdymo įstaigų ir iš jų pavėžėti. Žinoma, tėvai taip pat gali pasirinkti kitą mokyklą, kurioje ir taip yra vietų", – ramino N.Laužikienė.

Su iššūkiais susiduriama ir pietinėje miesto dalyje. Į suplanuotas klases būsimieji pirmokai netelpa išpopuliarėjusioje "Smeltės" progimnazijoje.

Tiesa, esant poreikiui, čia numatoma suformuoti dar vieną klasę.

Klaipėdos pirmokų tėveliams nuraminti siūlomas ir dar vienas argumentas.

"Priėmimo į mokyklas tvarka griežta. Raginame įstaigų vadovus dar kartą patikrinti jau paskelbtus preliminarius vaikų sąrašus. Mat ne pirmi metai susiduriame su gudravimais. Rajone gyvenantys žmonės deklaruoja savo gyvenamąją vietą pas uostamiestyje įsikūrusius draugus ar gimines ir taip teoriškai gauna teisę vesti vaikus į mokyklas Klaipėdoje. Noriu priminti, kad ugdymo įstaiga turi galimybę patikrinti, ar šeima tikrai gyvena ten, kur teigia gyvenanti", – dėstė N.Laužikienė.

Tokiu atveju tėvai turėtų pateikti dokumentus, kad tai jų nuosavybė, jie moka už elektrą, vandenį, komunalines paslaugas. Jei būstas nuomojamas, reikia turėti "Registrų centre" registruotą sutartį.

"Pagalvokite, kaip turi jaustis vaikai ar tėvai, kurie gyvena tame mikrorajone, tačiau negali patekti į vietinę mokyklą, nes kažkas iš šalies elgiasi nesąžiningai", – apeliavo N.Laužikienė.

Atsižvelgia į prioritetus

Primenama ir tai, kad nuo šių metų pasikeitė registracijos į mokyklas tvarka. Šiemet buvo galimybė prašymus siųsti ir paštu. Tai reikėjo padaryti iki vasario 19 d. imtinai.

Visi jie užregistruoti kaip atsiųsti 19 d., nesvarbu, ar buvo gauti prieš savaitę, ar iš vakaro.

Gautieji vėliau jau vertinami pagal atsiuntimo datą. Jei pirmokai į mokyklas nebetelpa, atsižvelgiama į prioritetus – ar jose mokosi naujokėlių broliukai bei seserys, gyvenamoji vieta, ar vaikas neįgalus ir t. t.

Informuojama, kad tėveliai sutartis su mokyklomis gali pasirašyti iki rugpjūčio 31 d., tačiau priėmimo komisijos savo darbą baigia jau šio mėnesio 25-ąją.

Tuomet bus paskelbti oficialūs sąrašai, bet priėmimas vyks ir toliau bei bus sprendžiamos vietos problemos.