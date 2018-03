Investavo 1,5 mln. eurų: atidaryta moderniausia tyrimų laboratorija Vakarų Lietuvoje

Klaipėdoje atidaryta vienintelė visiškai automatizuota ir robotizuota kraujo tyrimų laboratorija Klaipėdos regione. Pasak „Antėja laboratorija“ generalinio direktoriaus Vido Gedučio, investicijos naujam filialui siekė per 1,5 milijono eurų. Vienoje moderniausių klinikų Baltijos šalyse dirbs daugiau nei 30 įvairių medicinos sričių specialistų, o dalis už kraujo tyrimus gautų lėšų bus skiriama Šv. Pranciškaus onkologijos centrui.

Priestočio g. 16 esančios „Antėja laboratorijos“ modernizavimas leido pakelti diagnostikos paslaugų kokybę iki technologiškai moderniausių Vakarų Europos, JAV ir Japonijos tyrimų centrų lygio.

„Tai pirmoji kraujo tyrimų laboratorija vakarų Lietuvoje, turinti kokybės valdymo sistemą, pripažįstamą tarptautinio ISO standarto. Šiame centre atliekamų kraujo tyrimų kokybę garantuoja vidinės, išorinės ir tarplabatorinės kontrolės procedūros,“ – teigė Vidas Gedutis.

Laboratorijoje veikiančios moderniausios technologijos palengvins sudėtingų ligų diagnostiką bei padidins kraujo ar kitų tyrimų prieinamumą Klaipėdos miesto ir regiono gyventojams.

„Dėl laboratorijoje įdiegtų inovacijų išaugs sudėtingų tyrimų atlikimo operatyvumas ir, žinoma, kokybė. Todėl galėsime efektyviau kovoti su diagnozuotomis ligomis, pasiūlysime naujų sveikatos profilaktikos priemonių, taip pat sutrumpės prie gydytojų kabinetų nusidriekusios eilės,“ – pasakojo „Antėja laboratorijos“ direktorė medicinai Dangira Babenskienė.

Išsiskirs tyrimų gausa

Vakarų Lietuvoje jau veikia devyni „Antėja laboratorija“ kraujo paėmimo centrai, esantys Palangoje, Plungėje, Kretingoje ir Telšiuose, kurie aptarnauja per 100 viešųjų prie privačių gydymo įstaigų. Tačiau Klaipėdoje veikianti laboratorija išsiskirs modernumu ir atliekamų kraujo tyrimų mastu: skaičiuojama, kad per dieną iš viso bus galima paimti per 4 tūkst. kraujo mėginių ir aptarnauti 3 tūkst. klientų, atlikti daugiau nei 200 rūšių kraujo tyrimų. Tai reiškia, kad kelis skirtingus tyrimus žmonės galės atlikti vienoje vietoje, negaišdami laiko lankantis keliose skirtingose įstaigose, o įdiegtos inovacijos užtikrins operatyvumą. Gautus tyrimų rezultatus nemokamų konsultacijų metu komentuos šeimos gydytojų, ginekologų, genetikų bei kitų medicinos sričių specialistų komanda.

Kraujo tyrimas – per 12 minučių

Atidarymo metu parolimpietis, Europos neįgaliųjų irklavimo čempionato bronzos prizininkas Augustas Navickas išbandė laboratorijos teikiamas paslaugas.

„Sportininkams atlikti kraujo tyrimus privalu ruošiantis svarbiausiems startams, todėl prie šios procedūros esu pripratęs. Norėjau pamatyti, kiek laiko užims išsitirti kraują laboratorijoje, turinčioje tokią modernią įrangą,“ – sakė irkluotojas.

Rezultatai tiek sportininką, tiek susirinkusius svečius maloniai nustebino: kraujo paėmimo procedūra, jo ištyrimas ir rezultatai gauti greičiau nei per 13 minučių.

„Norime parodyti, kad pasidaryti kraujo tyrimą yra paprasta ir greita. Svarbu pabrėžti, jog tiksliai atlikti laboratoriniai tyrimai jau pirmoje sveikatos priežiūros grandyje teikia daugiau kaip 70 proc. būtinos teisingai diagnozei nustatyti informacijos. Kraujo ir kiti laboratoriniai tyrimai padeda diagnozuoti ligas jau ankstyvose stadijose, todėl galima laiku užkirsti kelią ligų progresavimui – tai daug pigiau ir saugiau nei gydyti ligą vėlesnėse stadijose. Laboratoriniai tyrimai tampa svariais argumentais įsitikinant, ar jau paskirtas gydymas yra efektyvus, ar jo nereikia keisti,“ – sakė Dangira Babenskienė.

Tyrimų laboratorijoje laukiami visi

Kraujo tyrimų rinkos lydere laikoma „Antėjos laboratorija“, atidariusi naują filialą Klaipėdoje, jį pritaikė įvairioms klientų grupėms. Čia įrengtos zonos šeimoms, turinčioms vaikų: įkurti kambariai, kuriuose jaunos mamos galės žindyti ir pervystyti savo vaikus. Atskirtas vaikų kampelis, kuriame jauniausieji klinikos lankytojai galės ramiai laukti savo tėvų. Tyrimų laboratorijos laukiamasis taip pat pritaikytas neįgaliesiems – sudarytos sąlygos lengvai į jį patekti ir gerai jaustis.

Įsitrauks į bendruomenę

Atidarymo renginyje dalyvavusi Klaipėdos vicemerė Judita Simonavičiūtė džiaugėsi centro kuriama pridėtine verte. „Miestas laukia tokių centrų kaip šis. Būtent dėl jų mūsų regionas, kartu su Vilniumi ir Kaunu, keičiasi ir siekia tapti europinio lygmens. Todėl, padaryta investicija džiugina ir rodo, kad modernėjame,“ – sakė Judita Simonavičiūtė.

„Antėja laboratorija“ taip pat prisidės prie socialinių iniciatyvų Klaipėdos regione. Dalis tyrimų laboratorijos lėšų atiteks šv. Pranciškaus onkologijos centrui bei „Klaipėda Jazz“ festivalio metu vyksiančiai iniciatyvai „Muzika gydo“, skirtai vaikams autistams.