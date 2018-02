Klimato kaitos miražai

Orai – svarbi žinia

Lygiai prieš 80 metų vasario 24-ąją Klaipėdoje buvo štai kokie orai: "8 val. ryto oro slėgimas 1019,9 mb. Per paskutines 3 val. kilo 0,2 mb. Temperatūra per parą: maksimumas +2,8, minimumas -2,2. Vakarų ir šiaurvakarių vėjas 2 balo stiprumo. Srovė išeinanti. Jūros bangavimas 2. Apsiniaukę. Lietaus kritulių per parą 0,2 cm. Vanduo 8 cm virš normalaus lygio."

Ši Pajūrinės meteorologinės stoties informacija išspausdinta Klaipėdoje leisto lietuviško dienraščio "Vakarai" paskutiniame puslapyje (kalba netaisyta – A.D.).

Oro temperatūra, vėjo greitis ir kryptis Klaipėdoje matuojama beveik 200 metų, nuo 1830-ųjų. O nuo 1881 m. sausio 1 d. čia imta fiksuoti ir kritulius.

Kasdienė orų informacija užėmė svarbią vietą spaudoje ir dažniausiai buvo publikuojama skaitomiausiuose – pirmame arba paskutiniame – dienraščių puslapiuose.

Orų informacija Klaipėdoje ir jos apylinkėse domino visus – nuo žvejų, žemdirbių, namų šeimininkių iki kontrabandininkų.

Be kasdienės lakoniškos orų informacijos, pirmajame "Vakarų" puslapyje visada buvo spausdinami iš pasaulio atskrieję pranešimai, susiję su klimato nestabilumu.

Galima tik spėti, kad šios žinios skaitytojų buvo itin vertinamos, nes įdomios, nors ir bauginančios, tačiau suteikė paguodos, kad gamtos stichija siautė ne pas mus.

Tvanas beveik toks, kaip šiemet

1936 m. sausio 5-osios dienraščio "Vakarai" numeryje pasirodė pranešimas "Prancūzija vandens ir audrų ženkle". Po mįslingu pavadinimu pateiktas paaiškinimas, kad potvyniai ten griauna kalnus, namus ir skandina gyventojus:

"Paryžius, sausio 4 d. – Audros su nepaprastai smarkiomis liūtimis, kurios šėlsta jau kelias dienas Prancūzijoje, kasdien neša vis naujus nuostolius. Įvairiose krašto vietose upės eina iš krantų. Dideli žemės plotai apsemti vandens. Daugelyje žemai esančių miestų ir kaimų vanduo siekia ligi namų pirmo aukšto. Nuostoliai laukuose ir kaimuose labai dideli. Senos upėje vanduo taip pakilęs, kad visos gretimos Paryžiaus kranto gatvės apsemtos vandenio. Indreet-Soire departamente vanduo taip paplovė geležinkelio tilto stulpus, kad tiltas įkrito kaip tik tuo metu važiuojant traukiniui. Lokomotyvas nuvirto ant šono ir paskutinis vagonas nuėjo nuo bėgių. Persigandę keleiviai išbėgiojo iš vagonų. Vakarų Prancūzijoj, Niort apylinkėse, teko su žandarų ir kareivių pagalba išgabenti gyventojus iš namų. Bijoma, kad du žmonės esą jau nuskendę. Poitier gyventojams įsakyta apleisti žemuosius namų aukštus. Vidurinėje Prancūzijoje, ties Tonnerre, vandens nuplautos uolų masės įgriuvo ir palaidojo daugelį namų. Laimingu būdu, žmonių aukų nėra. Didelės sniego ir akmenų krintančios masės nutraukė geležinkelio liniją tarp Chamonix ir Le Fayet" (šios ir kitų citatų kalba netaisyta – A.D.).

Štai praėjo daugiau nei 80 metų ir 2018-ųjų sausio 28 d. BNS pranešė apie tai, kad per Paryžių tekanti Sena patvino. Vandens lygis joje pakilęs 5,84 m, dėl to evakuota 1,5 tūkst. žmonių. Be to, dar apie 1,5 tūkst. žmonių nutrūko elektros tiekimas.

Pranešta, kad upė patvino dėl gausaus kritulių kiekio. Vanduo užtvindė 7 metro stoteles, jos uždarytos iki vasario 5 d.

Savotiškas deja vu, kitaip tariant, po saule – nieko naujo.

Šalčiai kaustė Ameriką

Tų pačių 1936-ųjų vasario pradžioje ir vėl pirmuosius spaudos puslapius užgriuvo pranešimai iš Amerikos, kurią kausto "sibiriški šalčiai", kurių aukomis tapo jau per pusė tūkstančio žmonių.

"New York, vasario 7 d. (V.inf.) Šalčiai, kurie čia jau virš trijų savaičių siaučia, paskutinę savaitę virsta tikra Sibiro žiema. Per ištisus dešimtmečius niekas Amerikoje nebepamena tokių speigų. Jungtinių Valstybių vidurvakarines valstijas karts nuo karto aplanko aršios audros. Geležinkelių susisiekimas yra sutrikdytas nuo pat Roeky iki Allgheny kalnų. Solego audra Michigan valstijoj pasiekė 100 kilometrų per valandą greitumo. Grand Rapids mieste policija turėjo ištiesti virves per gatves, nes niekas nebegalėjo skersai gatvės pereiti neįsitvėręs. Michigan, Wiskonsin ir Illinois valstijose gatvės ir geležinkelių pylimai yra užnešti po 4 iki 8,5 metrų sniego pusnų. Daugelyje vietų pradėjo stigti maisto produktų. Mėsos ir kiaušinių kainos nepaprastai pašoko. Pieno nebepriveža. Miestuose mokyklos uždarytos. Traukiniai į Chicago pareina su 24 val. pasivėlavimu. Nuo pat geležinkelių atsiradimo dar nebuvo tokių susisiekimo sunkenybių, tvirtino seni geležinkeliečiai. Arti Jackson, Wisconsin valstijoj, įklimpo pusnyse greitasis traukinys. 89 keleiviai tik trečiadienio vakarą buvo išgabenti iš apledėjusių vagonų. Šiaurės Dakotoj ir Minesotoj du traukiniai sniege nugrimzdo. Jie iki šiol dar neatrasti. Meines pradėjo pritrūkti kuro. Atgabenimas nebeįmanomas. Šalčiuose lig šiol žuvo 500 žmonių. Temperatūra svyruoja tarp 22 ir 43 laipsnių Celcijaus. Valstybių pietuose ir Pacifiko pakraščiuose, priešingai, prasidėjo atodrėkis ir prisibaiminama potvynių", – rašė dienraštis "Vakarai".

Grėsminga 1936-ųjų žiema

Tų pačių metų gruodžio 10-osios "Vakarų" numeryje pranešama, kad Turkijoje dešimtys tūkstančių žmonių liko be namų: "Žiniomis iš Adanos, per potvynius toje srityje nuskendo daugiau kaip 150 žmonių. Apie 1 100 namų sugriuvo ir daugiau kaip 700 namų buvo apgadinta. Potvynis nuostolių padarė už keliolika milijonų turkų svarų. Daugiau kaip 50 000 žmonių pasiliko be pastogės. Toje srityje padėtis labai kritiška, nes nepaprastai sunku atgabenti maisto ir išgabenti gyventojus."

Tų pačių metų gruodžio 30 d. Eltos duomenimis, "švedų žvejai surado į pietus nuo Stroemstado, Vakarų Švedijoje, norvegų laivo "Vorma" gelbėjimosi valčių skeveldrų. Laivas buvo išplaukęs su 16 įgulos narių iš Anglijos į Valiją. Per audrą laivas dingo. Iki šiol apie jį nebuvo turima jokių žinių."

Neabejojame, kad jis nuskendo per tomis dienomis siautusią stiprią audrą.

Sausio pabaigos siaubas

1937 m. sausio 30-osios dienraščio "Vakarai" pusę pirmojo puslapio užėmė straipsnis apie orų kataklizmus pasaulyje. Publikacija pavadinta "Audra Europos pakraščiuose".

"Paryžius, sausio 29 d. Elta. Dvi paskutines paras pietų vakarų Prancūzijoje, Biskajos pakraščiuose, siautė smarki audra. Apie smarkią audrą pranešama ir iš Casa Mancos. Visame Maroko pakraštyje audros padarė didelių nuostolių. Agadire bangos sugriovė krantinę. Rabate keli mažesni laivai buvo nutraukti nuo inkaro ir nuvaryti į jūros gilumą. Taip pat labai smarki audra siautė sausio 28 d. Prancūzijos Viduržemio jūros pakraščiuose. Smarkiai nukentėjo Nicos apylinkės. Ryšium su audra Nicos karnavalo pradžia buvo vienai dienai atidėta. Visa eilė jūros pakraščio gatvių apsemta", – rašoma dienraštyje.

Ten pat aprašytas ir uraganas Portugalijoje – "didžiausias per pastaruosius 60 metų".

Rašoma, jog žemesnėse Lisabonos miesto dalyse gatvės ir aikštės apsemtos vandens iki 1 metro. Bet koks susisiekimas nutrauktas.

O Leiksoeso uoste norvegų laivas "Ingria" susidūrė su keturiomis valtimis, kurios nuo smūgio paskendo. Žuvo trys jūrininkai. Tas pats laivas vėliau atsitrenkė į krantinę ir buvo stipriai apgadintas. Baiminantis, kad jis gali nuskęsti, 28 jūrininkai iškelti į krantą.

Tą pačią naktį dėl audros Šiaurės jūroje prie Borkumo salos ant seklumos nusėdo 1 900 tonų talpos Vokietijos tanklaivis "Oliver".

Minėtame straipsnyje pranešama, kad potvynis Amerikoje pasiekė kulminacinį tašką: "Sausio 28 d. Associated Press paskelbė paskutines žinias apie potvynius Ohio slėnyje. Tomis žiniomis, iki šiolei ten žuvo 293 žmonės. 958 000 žmonių liko be pastogės. Materialinių nuostolių padaryta už 80 mil. dolerių. Specialistų nuomone, Ohio upės vanduo jau pasiekė kulminacinį tašką. Popiet upėje vanduo pamažu pradėjo slūgti."

Vasario 6 d. laikraštyje pranešama, kad potvynis šiose vietose slūgsta ir pateikiamas patikslintas dėl stichijos žuvusių asmenų skaičius – 392.

Baltiją kaustė ledai

1937 m. vasario 3 d. laikraščiai pranešė, kad Baltijos jūra užkimšta ledų. Dėl ledų sangrūdų tarp Landskronos uosto ir Danijos susisiekimas laivais visiškai nutrauktas.

"Ledas tiek storas, kad laivai jokiu būdu negali prasiskinti kelio. Neseniai vokiečių laivas "Preussen" buvo visiškai įšalęs, tačiau ledlaužiui pavyko jį išlaisvinti. Kitas laivas su 300 keleivių ir laivas "Fairy", kuriame yra 200 keleivių, negalėjo tęsti toliau savo kelionių. Tiems laivams maistas buvo gabenamas lėktuvais", – rašoma 1937 m. vasario 4 d. "Vakarų" numeryje.

Vasario 8 d. situacija Baltijoje negerėja. Linijinis laivas "Poseidon", plaukiojęs linija Luebeckas–Helsinkis–Talinas, vieną reisą turėjo praleisti. Laivas "Baltico", kursavęs tarp Londono ir Talino, atplaukė į Taliną dvi dienas pavėlavęs.

"Estijos vandenyse ledų beveik nėra, tačiau jūroje siaučia tirštos miglos, dėl kurių buvo sustabdytas lėktuvų susisiekimas tarp Suomijos, Estijos ir Švedijos", – rašė "Vakarai".

Pasikartojo potvyniai

Tuo pat metu, kai dėl ledų sangrūdų strigo laivyba Baltijoje, nesiliaujančios liūtys pietinėje Anglijoje sukėlė pakartotinius potvynius.

"Dėl potvynių ypatingai kenčia Dorsetshire Grafystė. Ties Southminsteriu, Essexo Grafystėje, nuo potvynių apgriuvo žemė geležinkelių linijoje. Susisiekimas ta geležinkelio linija nutrauktas", – 1937 m. vasario 8 d. pranešė Elta.

Po dešimties dienų Elta informavo, kad Mozambike per Inkomačio ir Umberliuzio upių potvynius nuskendo 2 tūkst. žmonių.

"Laurenze Marquez – didžiausias Portugalijos Rytų Afrikos miestas dėl potvynių atkirstas nuo likusio pasaulio. Nutrauktas geležinkelių ir telefono susisiekimas. Susisiekimas tarp Laurenze Marquez ir likusios Rytų Afrikos palaikomas lėktuvais", – rašoma Eltos pranešime.

Nevaldoma vandens stichija po gero mėnesio grasino lenkams. Prasidėjus ledonešiui ir susigrūdus ledams Vislos upėje, smarkiai kilo vanduo visuose jos intakuose, taip pat ir Brahės intake.

"Vanduo čia kyla nepaprastai greit ir dabar jau pasiekė ištisus šimtmečius nebuvusio aukščio. Kovo 9 d. vandens lygis toje upėje siekė 9,20 metrų. Tuo būdu vandens lygis jau prašoko 1924 metų potvynio metu buvusį stovį. Tarp Bydgoščo ir Torno plentas užlietas. Bydgoščo mieste Brahės upės vanduo išsiliejo per krantinę. Užlietas paštas", – kovo 10 d. pranešė Elta.

Smėlio pūga ir drebanti žemė

Iki šių negandų Lenkijoje, vasario 19 d. buvo pranešta apie smėlio pūgas Amerikoje: "Oklahomoje, Texase, Kansase ir Colorado keturias dienas siautė smarki smėlio pūga. Pūga smarkiausiai siautė Texase. Čia vėjas nešė tokius tirštus smėlio debesis, kad tikra ta žodžio prasme, nebuvo matyti rankos, laikomos prieš akis. Visas susisiekimas buvo sustabdytas. Ryšium su viesulu Hugotone, Kansaso valstybėje, kilo smarki gripo epidemija. Susirgo tiek daug žmonių, kad viena bažnyčia turėjo būti paversta ligonine. Dėl didelių ūkininkams padarytų per viesulą nuostolių, jie kreipėsi į vyriausybę, prašydami suteikti jiems pagalbą."

Anot Eltos, pačioje 1937 m. vasario pabaigoje Estijos rytuose siautė smarki pūga. Vietomis pusnys siekė pusantro metro gylio. Rašoma, jog kai kuriuose keliuose autobusų eismas sustabdytas.

"Paštą iš Narvos į Narvą Joesuu gabeno pašliūžininkai. Pašliūžininkai šliuožė laikydamiesi telegrafo stulpų krypties", – rašė Elta.

Tačiau tai dar nieko, palyginus su Šiaurės Dakota (JAV), kur tų pačių metų kovo pabaigoje taip snigo, kad sniego pusnys siekė net 4 metrus.