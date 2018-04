Miesto vėl laukia iššūkiai

Pradėjo kirsti medžius

Po mėnesio bus tęsiama Pamario gatvės rekonstrukcija.

Remontas vyks arterijos dalyje nuo žiedinės sankryžos iki miesto ribos. Šio ruožo ilgis siekia keturis kilometrus.

Pamario gatvės dalyje jau pradėti paruošiamieji darbai – šalinami medžiai. Kirtimus atlieka Kretingos miškų urėdija.

Vėliau pradės darbuotis kelininkai. Manoma, kad jie galės startuoti jau po mėnesio.

Pamario gatvės rekonstrukciją atliks konkursą laimėjusi įmonė "Lemminkainen Lietuva". Bendrovės atstovas teigė, kad darbai bus atliekami dviem etapais.

Pirmojo metu bus remontuojama apie kilometro ilgio gatvės dalis nuo žiedinės sankryžos iki Antrosios Melnragės.

Darbai vyks ir kitoje pusėje. Bus remontuojamas apie kilometro ilgio ruožas nuo miesto ribos Girulių link.

Miesto saugaus eismo komisijos nariams pristatyta, kaip bus organizuojamas eismas Pamario gatvėje rekonstrukcijos metu.

Remontuosiančios įmonės atstovas pasakojo, kad, vykstant darbams, kol neprasidėjo vasara, vairuotojams teks verstis viena eismo juosta. Papildomas laikinas kelias nebus tiesiamas.

Eismą reguliuos šviesoforai. Bus leidžiama važiuoti kas 15 minučių į vieną pusę ir tiek pat į kitą.

Bus uždarytas ir dviračių takas, besidriekiantis palei Pamario gatvę. Dviratininkai ir pėstieji bus nukreipiami į už 50 metrų esantį kitą taką.

Per piką – eismas ratu

Rangovas parengė ir eismo organizavimo planą, kurį būtų galima panaudoti karštomis vasaros dienomis, kai minios ratuotų poilsiautojų suplūsta į paplūdimius.

Saugaus eismo specialistams pasiūlyta rinktis iš keturių variantų.

Pirmuoju variantu, eismas būtų organizuojamas ratu. Vairuotojai įvažiuotų į Pamario gatvę nuo žiedinės sankryžos pusės, o į miestą grįžtų per Karklę.

Teigiama, kad taip būtų išvengta painiavos.

Pasirinkus antrąjį variantą, visiems galiotų tas pats važiavimas ratu, išskyrus viešąjį transportą. Jis galėtų važiuoti į abi puses.

Eismą reguliuotų šviesoforai, kaip ir ne sezono metu. Į vieną ar kitą pusę būtų leista važiuoti kas 15 ar 20 minučių.

Pagal trečią variantą siūlyta sudaryti galimybę važiuoti į abi puses ne tik viešajam transportui, bet ir gyventojams, aptarnaujančiam transportui, neįgaliesiems.

Ketvirtame siūlyta palikti ne sezono metu galiojusią tvarką, eismą reguliuoti tik šviesoforais.

"Eismas ratu buvo organizuojamas remontuojant Plungės kelią. Ten srautai du kartus didesni. Miesto valdžiai paliekame apsispręsti, kuris variantas priimtiniausias piko metu", – komentavo bendrovės atstovas.

Pats rangovas pasisakė už antrąjį variantą – organizuoti visą eismą Pamario gatve ratu, o viešajam transportui leisti važiuoti dviem kryptimis.

"Jei leistume važiuoti ir gyventojams, aptarnaujančiam transportui, būtų sudėtinga kontrolė. Prasidėtų sukčiavimai, kiltų nepasitenkinimas. Policija neturėtų tiek pajėgų, kad visus sukontroliuotų", – aiškino atstovas.

Laikino kelio nebus

Dauguma Saugaus eismo komisijos narių pasisakė už antrą eismo organizavimo variantą karštomis vasaros dienomis.

Tačiau kilo klausimų, ar buvo galvota nutiesti laikiną kelią, kad miestiečiams ir poilsiautojams būtų dar patogiau.

Įmonė "Lemminkainen Lietuva" atstovas aiškino, kad tam nėra vietos. Be to, to nebuvo numatyta projekte.

Rangovui siūlyta dirbti ir naktimis, o dieną atidaryti eismą visame kelyje. Tačiau, anot bendrovės atstovo, tai nėra įmanoma.

"Mes planuojame darbus ir dieną, ir naktį. Tačiau ką nors padarę tamsiuoju metu, ryte negalėsime "paleisti" eismo", – teigė atstovas.

Viešosios įstaigos "Klaipėdos keleivinis transportas" direktorius Gintaras Neniškis tvirtino, kad eismo reguliavimas šviesoforais remontuojamuose gatvių ruožuose yra pats efektyviausias.

Tačiau atkreipė dėmesį, kad vienodas ciklas nėra labai geras dalykas.

"Juk yra rytinis ir vakarinis pikas. Reikėtų įvertinti šiuos dalykus. Pasisakau už antrą eismo organizavimo variantą piko metu – visas transportas važiuoja viena kryptimi, ratu, o viešasis transportas – dviem. Tokią schemą naudojame lapkričio 1-ąją prie kapinių – tiek Lėbartų, tiek Joniškės. Tai optimaliausias sprendimas", – pabrėžė vadovas.

G.Neniškis atkreipė dėmesį, jog bus peržiūrėti ir viešojo transporto maršrutai, kad kuo mažiau autobusų kursuotų remontuojama gatvės dalimi.

"Bent tie autobusai, kurie važiuoja į Karklę, kursuos aplinkkeliu", – komentavo direktorius.

Kils milžiniškas nepasitenkinimas?

Miesto mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė atkreipė dėmesį, kad dėl eismo organizavimo ratu bus didesnis apkrovimas Karklei.

Be to, šioje gyvenvietėje taip pat yra nebaigtas kelio remontas.

"Žmonių nepasitenkinimas šiuo laiku dėl paplūdimių pasiekiamumo bus milžiniškas. Savivaldybės administracija ir rangovas turėtų galvoti, kaip padaryti, kad būtų galima pasiekti pliažus. Ar mes atimsime iš miestiečių tokią galimybę?" – klausė vicemerė.

Saugaus eismo komisija pritarė eismo organizavimo schemai Pamario gatvėje rekonstrukcijos metu.

Apribojimai – ir Šilutės plente

Eismo apribojimai vairuotojų laukia ir vienoje pagrindinių miesto arterijų – Mokyklos gatvėje, Šilutės plente, taip pat Tilžės gatvėje. Čia klojami paviršinių nuotekų tinklai.

Įmonės "Hidrostatyba" atstovas pasakojo, kad darbai suskirstyti į 10 etapų. Pirmiausia tinklai bus klojami Mokyklos gatvėje.

Šiuos darbus planuojama atlikti balandį.

Jų metu bus uždaryta viena Šilutės plento važiuojamosios dalies pusė ruože nuo Liepų iki Tilžės gatvės. Į abi puses važiuojantys vairuotojai turės dalintis antrąja.