Neįgalių vaikų tėvams – atokvėpio galimybė

Metų metus – be poilsio, be laisvadienių, be ramaus miego per naktis. Tokia yra neįgalius vaikus auginančių tėvų kasdienybė. Ją palengvinti bei leisti šiek tiek atsikvėpti padeda Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojai.