Nepatogumai gyventojams – laikini

Kurį laiką autobuso laukiantys keleiviai ir pėstieji priversti apeiti šalia "Akropolio" prasidėjusias statybas.

Bendrovės "Klaipėdos energija" užsakymu darbus čia vykdo įmonė "Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba".

Klaipėdos savivaldybės Statybos leidimų poskyrio vyriausioji specialistė Žibutė Lidžuvienė informavo, kad vairuotojams šildymo trasų rekonstrukcija didelių nepatogumų nesukels.

Užimta tik viena, papildoma eismo juosta, skirta autobusams. Po savaitės ji veikiausiai bus atlaisvinta.

"Iš tos juostos kelininkai neturėtų "išlipti". Vairuotojams rekonstrukcija irgi per daug netrukdo, be to, darbai buvo derinami su viešąja įstaiga "Klaipėdos keleivinis transportas". Planuojama, kad šilumos trasos bus keičiamos iki birželio 1-osios, tačiau riboti eismą numatyta iki balandžio 27-osios", – teigė Ž.Lidžuvienė.

Pasak specialistės, baigę tvarkyti vieną kelio ruožą kelininkai užims pėsčiųjų takus ir žolynus.

Rekonstrukcija tęsis nuo Kauno iki Paryžiaus Komunos gatvės.

Tai – planinė rekonstrukcija. Taikos prospekto ruože nuo prekybos centrų "Avitelos" iki "Akropolio" keičiami seni vamzdynai – kvartalinės ir magistralinės šilumos trasos.

Kiek vėliau statybininkai kibs į magistralinių trasų atnaujinimo darbus Lypkiuose ir prie Mokyklos gatvės viaduko.

"Klaipėdos energijos" atstovų teigimu, vamzdynai įrengti žaliojoje juostoje šalia gatvės. Paties Taikos prospekto danga nebus liečiama, tačiau nepatogumų gyventojams vis dėlto teks patirti – ten trasos kerta įvažas į kiemus, šaligatvius.

Jei visus planus pavyks įgyvendinti, per artimiausius metus "Klaipėdos energija" uostamiestyje atnaujins apie 11 km trasų už 7 milijonus eurų.

Tiesa, šie darbai yra itin brangūs. Pakeisti vieną kilometrą vamzdynų kainuoja nuo trečdalio iki vieno milijono eurų. Kaina priklauso nuo to, kokio skersmens vamzdžiai klojami ir kokio sudėtingumo darbai yra atliekami.