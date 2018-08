Pajūryje vieši dar vienas cirkas – šįkart pasirodys tigrai

Visą rugpjūtį čekų cirkas gyventojus kvies į pasirodymus su baltaisiais tigrais. Pasak „Francesko Jung“ cirko atstovų, Klaipėdoje trupė viešės apie mėnesį.

Tiesa, cirkininkai jau spėjo sulaukti gyvūnų gynėjų kritikos.

Šio cirko atstovai teigė žinantys apie Klaipėdoje kilusį triukšmą dėl „VIP“ cirko ir dėl to atsiprašė visuomenės, esą vienas blogas cirkas su meška dar nereiškia, kad blogi yra visi. Nesąžininga būtų teisti kitus dėl vieno neprofesionalaus cirko. Be to, cirkas rengs pasirodymus ir be gyvūnų.

Leidimą šio cirko veiklai ir šalia esantiems atrakcionams išdavė Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius. Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos poskyrio vedėjas Marius Poimanskis informavo, kad prie Klaipėdos lengvosios atletikos maniežo netrukus atsiras dar vienas cirkas.

„O ką, mažiems vaikams labai patinka. Kiek esu buvęs, tai visi išsižioję žiūri, lai džiaugiasi. Yra tam tikros institucijos, kurios nustato, skriaudžiami gyvūnai, ar ne. Paprasčiausiai vasarą gyvūnai mažiau valgo ir natūralu, kad yra liesesni“, – kalbėjo M. Poimanskis.

Dienraštis rašė apie skandalingą „VIP“ cirko pasirodymą, kai žiūrovams pagailo nustekentos ir pavargusios meškutės, tąkart daugybė žmonių tarsi praregėjo. Sukurtą elektroninę peticiją „Už cirką be kankinamų gyvūnų“ pasirašė tūkstančiai lietuvių. Galiausiai įstaiga buvo priversta nutraukti gastroles Klaipėdoje, o vadovui už netinkamas gyvūnų laikymo sąlygas skirta juokingai maža 15 eurų bauda.

Seimas rudens sesijoje turėtų svarstyti pasiūlymus uždrausti laukinių gyvūnų cirko pasirodymus.