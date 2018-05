Palanga pasitinka vasarą – savaitgalį kviečia į Kurorto šventę

Tris dienas šurmuliuosianti šventė siūlys mėgautis išties turininga šventine programa, kad įdomios veiklos Palangoje atrastų įvairaus amžiaus ir pomėgių vietos gyventojai ir svečiai. Kurorto šventėje bus visko: ir geros muzikos, ir meno parodų, ir sporto, šurmuliuos kermošius, o šeštadienio vakarą dangų nušvies fejerverkas.

Šventėje laukiama per 5 tūkstančius dalyvių, o planuojamų renginių gausa taip pat įspūdinga – per tris šventinio savaitgalio dienas Palangoje įvyks daugiau nei šimtas renginių. Palangiškius ir miesto svečius džiugins sporto, kultūros renginiai, spektakliai, unikalios parodos, įvairūs koncertai – nuo folkloro iki populiariosios muzikos. Tad veiklos šį savaitgalį Palangoje neabejotinai ras ir mažas, ir didelis.

„Rengdami Kurorto šventės programą kėlėme sau tikslą suderinti kuo daugiau skirtingo žanro renginių, kad Kurorto šventė būtų įvairialypė. Norime kartu su palangiškiais pasidžiaugti, o taip pat – kurorto svečiams parodyti tai, ką mūsų krašte turime gražiausio. Todėl šventės metu bus apstu tiek populiariosios muzikos, tiek ir folkloro, sporto renginių, parodų. Pristatysime ir patyrusius scenos grandus, ir jaunuosius Palangos talentus, jau šiandien ryškiai spindinčius Lietuvos muzikos pasaulyje“, – sakė vienas ir šventės organizatorių, Kurorto šventę rengiančios „Palangos renginiai“ kultūrinės veiklos vadybininkas Nerijus Stasiulis.

Penktadienį, gegužės 25 d., be kitų renginių, Palangoje skambės liaudiška muzika – Palangos folkloro kolektyvas „Mėguva“, šiemet minintis trisdešimtmečio veiklos jubiliejų, pakvies į modernizuoto folkloro koncertą „Išgirsk šimtmečio jūrą“. Į Palangą ta proga atvyks liaudiškos muzikos ansambliai iš Kauno, Šilalės, Priekulės, Kretingos, Klaipėdos, savo programas pristatys ir Palangos kolektyvai. Su šiuo koncertu kurortas savo svečiams parodys, jog čia gerbiama ne tik populiarioji muzika, bet ir puoselėjamos tradicijos. Penktadienio vakaro kulminacija taps ekspresyvios folkloro muzikos grupės „Žalvarinis“ koncertas, publikos dėmesio lauksiantis Jūratės ir Kastyčio skvere. Šį kolektyvą vėliau pakeis šokėjai – nuo 21.30 val. iki 23 val. skvere numatoma ZUMBA šokių naktis.

Sveikatingumą, sveiką gyvenseną bei sportą pamėgusieji Kurorto šventėje taip pat nenuobodžiaus – kartu su Kurorto švente Palangoje vyks festivalis „Sportas visiems“. „Šis tradicinis festivalis yra simbolis aktyvios Palangos – kurorto, kuris yra itin patrauklus bei patogus aktyvaus laisvalaikio leidimo mėgėjams bei sportininkams profesionalams“, – sakė N. Stasiulis.

Festivalį „Sportas visiems“ drąsiai galima vadinti savotiškomis olimpinėmis žaidynėmis, skirtomis ne profesionaliems sportininkams, o mėgėjams. Šio festivalio organizatoriai visiems norintiems siūlys savo jėgas išmėginti įvairiose sportiškose rungtyse. O rinktis tikrai bus iš ko – iš viso „Sportas visiems“ surengs per septyniasdešimties sporto šakų varžybas.

Be kitų atrakcijų, Kurorto šventėje dėmesys skiriamas ir populiariajai muzikai – šeštadienį Palangoje vyks vaikų ir jaunimo šokių konkursas „Ant bangos“, kurio metu šokėjai varžysis įvairiausiuose šokių stiliuose ir žanruose – nuo populiariojo, šiuolaikinio šokio iki jaunimo pamėgtų gatvės šokių.

Šeštadienio vakare, 18 val., Jūratės ir Kastyčio skvere įrengtoje scenoje vyks iškilmingas Kurorto šventės atidarymas, kurį praturtins ne tik miesto vadovų ir svečių sveikinimo žodžiai, Mėlynosios vėliavos įteikimo ceremonija, bet ir Palangos miesto garbės piliečio, Palangos miesto partnerio Simrishamno (Švedija) gyventojo Larso Tomo Larsono dovana švenčiančiai Palangai – jo rūpesčiu šiemetinę Kurorto šventę praturtins Simrishamno orkestro 40-mečio jubiliejinis koncertas.

Kurorto šventėje pristatant populiariąją muziką, bus akcentuojama atlikėjų patirtis ir jaunystė – Jūratės ir Kastyčio skvere įrengtoje scenoje vienas kitą keis jaunieji Palangos talentai – moksleiviai, jaunimo grupės. Scenoje pasirodys „Lietuvos balso 2012“ metų dalyvė Elvina Milkauskaitė bei 2017-ųjų „Lietuvos balso“ finalininkė Paulina Skrabytė, o šiuos muzikinius pasirodymus vainikuos Lietuvos popmuzikos žvaigždė, mininti 45-ąjį savo sceninės veiklos sezoną – Edmundas Kučinskas.

Artėjant vidurnakčiui E. Kučinską scenoje pakeis kitos žvaigždės – vyks ypatingas „Lietuvos Balso VI-ojo sezono“ mokytojų šou, kurio metu bus atskleista didžiulė paslaptis – gegužės 26 dieną 23 val. pagrindinėje Kurorto šventės scenoje (Jūratės ir Kastyčio skvere), kartu su naujojo sezono senbuviais – Inga Jankauskaite, Leonu Somovu ir Donatu Montvydu – įvyks įspūdingas mokytojų pristatymo šou, kuriame bus atskleistas ir dar vienas muzikos pasaulio grandas, kuris pirmą kartą atsisės į projekto mokytojo kėdę. Gyvo garso Lietuvos muzikos grandų pasirodyme žinomiausi hitai skambės kitaip, akomponuojant gyvo garso grupei. Įspūdingą reginį palydės ir jo kulminacija taps efektingas fejerverkų šou nuo jūros tilto.

Kurorto šventės organizatoriai džiaugiasi, kad šventinių renginių programą savo originaliais sumanymais papildo būtent Palangos miesto gyventojai. Vienas iš jų – menininkas Vytautas Kusas, penktadienio vakarą pakviesiantis į vienintelės šalyje miniatiūrų galerijos atidarymą Vytauto gatvėje. Menininkas pristatys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtą unikalią mini galeriją, kurioje bus eksponuojamos net 100 V. Kuso sukurtų miniatiūrų.

Aktyvūs bei originalių idėjų nestokojantys, pasak N. Stasiulio, yra ir vietos verslininkai. „Viena iš šiemetinės šventės naujovių – šokių mokyklos „CODA“ ir „Palangos vasaros parko“ sieks pagerinti „Super špagato“ rekordą. Šeštadienio vakare, 17 val., prie šio rekordo kūrimo prisijungti bus kviečiami visi, galintys ir norintys padaryti špagatą. Siekiamybė – nuo jūros tilto per J. Basanavičiaus gatvę nusitęsusi ne mažiau kaip 500 metrų ilgio špagatą darančiųjų eilė. Be abejonės, Kurorto šventėje bus apstu ir jau tradicija tapusių renginių, be kurių mūsų miesto gyventojai ir svečiai jau neįsivaizduoja Kurorto šventės: visą savaitgalį Palangoje šurmuliuos kermošius „Palangos Juzė“, šeštadienio rytą Palangos orkestras tradiciškai žadins miestą, o prieš vidurnaktį, 23 val., dangų ties jūros tiltu nušvies fejerverkas. Žmonės vertina per daugelį metų nusistovėjusias tradicijas ir nori žinoti, kad atvykę į Kurorto šventą ras ne tik naujovių, bet ir senų, laiko patikrintų atrakcijų“, – sakė N. Stasiulis.