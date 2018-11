Pastebėjai korupciją ligoninėje ar poliklinikoje, skambink 112

Pasak Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Komunikacijos skyriaus viršininkės Renatos Endružytės, korupciją reikėtų vertinti kaip piktnaudžiavimą įgaliojimais, kai siekiama naudos sau ar kitam asmeniui. Paprastai papildomai yra padaroma žalos ir valstybei bei įstaigai, kurioje dirbama.

Neteisėtas atlygis siekiant naudos

Paprašyta apibrėžti, kas yra laikoma kyšiu sveikatos priežiūros sistemoje, STT atstovė sako, kad tai bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginamo asmens teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant pareigas.

„Sveikatos priežiūros sektoriuje paprastai siekiama neteisėtai atsilyginti už suteiktą ar planuojamą suteikti gydymo paslaugą, siuntimą gydytis, nedarbingumą ar vaistų receptą. Tai laikoma korupcija nepriklausomai nuo to, ar toks atlygis duodamas prieš ar po gydytojo veiksmų atlikimo“, – teigė R.Endružytė ir pridūrė, kad per pastarąjį dešimtmetį tarnyba yra pradėjusi daugiau kaip 100 ikiteisminių tyrimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sveikatos sektoriuje.

Sveikatos apsaugos ministro patarėja Nendrė Černiauskienė pabrėžė, kad korupcija sveikatos sektoriuje nėra tiek plačiai paplitusi, kiek stipriai įsišaknijęs šis mitas.

Tokia nuomonė visuomenėje yra išplitusi dėl to, kad su sveikatos priežiūros sistema kiekvienas žmogus susiduria asmeniškai, nes visi esame pacientai. Be to, į polikliniką ir ligoninę einame, kai suserga mūsų šeimos nariai, giminės, tad suteiktos paslaugos kokybę, gydytojo bendravimą vertiname per savo asmeninę nelaimės prizmę.

Atsidavę darbui

Medikai taip pat vis garsiau ir atviriau kalba apie savo neigiamą požiūrį į kyšininkavimą. „Kiekvienas žmogus, ne tik gydytojas, į kyšininkavimą žiūri neigiamai. Pacientai dažnai duodami kyšį galvoja, kad gaus geresnes, greitesnes paslaugas, nedarbingumo pažymėjimus ir kitą. Tačiau tai nėra tiesa. Kai siūlomas kyšis, gydytojas jaučiasi blogai. Jo pareiga ir atsakomybė įpareigoja paslaugas teikti vienodai gerai visiems pacientams, o per jėgą brukamas vienoks ar kitoks atsidėkojimas gali tik pabloginti tarpusavio santykius ir kelti nepasitikėjimą vienas kitu,” – teigė Klaipėdos jūrininkų sveikatos priežiūros centro gydytoja, vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Vida Butkienė.

Dažnai pacientai labiau jaudinasi ne dėl pačios ligos, o dėl to, kaip ir kam reikės atsidėkoti. Tai sukelia stresą ne tik pačiam ligoniui, bet ir medikui. „Norisi kurti žmogišką, ilgalaikį santykį tarp abiejų pusių, pasitikėti. Kyšis tokius santykius gali sugadinti. Juk gydytojai pasirinko tokią profesiją ne dėl kyšių, o dėl atsidavimo savo darbui, noro šviestis ir padėti žmonėms,” – teigia V.Butkienė. Pasak pašnekovės, Klaipėdos jūrininkų sveikatos priežiūros centre informacija antikorupcine tematika yra viešai skelbiama ir prieinama. Kiekvienas medikas ir pacientas žino, kur reikia kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškų. Šios problemos taip pat yra aptariamos bendrų susirinkimų metu.

Apie korupciją praneškite telefonu 112

Nuo šiol apie korupcijos apraiškas sveikatos apsaugos sektoriuje galima pranešti skambinant bendruoju pagalbos telefonu 112. Juo gali skambinti tiek gydytojai, tiek pacientai. Tai padės greitai reaguoti į situaciją ir užkardyti nusikalstamą veiką. Tačiau šiuo telefonu nereikėtų skambinti po nemalonaus įvykio praėjus kelioms valandos ar net dienoms. Tuomet reikėtų kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją ar Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Informacija parengta bendradarbiaujant su LR sveikatos apsaugos ministerija, kuri įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“.