S. Budinas: sporto niekas nepamirš

– Klaipėdiečiai pastebi, kad Sporto metais Klaipėdoje ši sritis buvo aktyvinama ir skatinama. Tačiau artėja 2019-ieji. Gyventojai teiraujasi, ar kitąmet sportas ir toliau bus puoselėjamas? Žmones ypač domina sporto objektų ateitis.

– Sporto niekas nepamirš. Esame numatę tolimesnį finansavimą ir tam galiu pateikti keletą argumentų. Visų pirma, Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. strateginiame plėtros plane nustatytas tikslas sudaryti sąlygas miesto gyventojų sveikai gyvensenai, kūno kultūrai ir sportui bei uždavinys plėtoti gyventojų poreikius atitinkančią sporto infrastruktūrą. Taip pat nuolat auga sportuojančių suaugusiųjų ir vaikų skaičius.

Pastarųjų nuo 2014 m. padaugėjo dviem tūkstančiais, o iš viso sportuojančiųjų skaičius per tą patį laikotarpį išaugo nuo aštuonių iki trylikos su puse tūkstančio. Dar viena paskata nesustoti – nusidėvėjusios, energetiškai neefektyvios, higienos normų ir šiuolaikinių reikalavimų neatitinkančios sporto bazės ir augantis sporto bendruomenės nepasitenkinimas tokia būkle. Be to, keleto sporto bazių pajamos dėl savo fizinio susidėvėjimo ir neatitikimo sporto šakų poreikiams nekompensuoja išlaikymo kaštų.

Pavyzdžiui, Smiltynėje esanti sporto bazė, kurią sudaro trys žemės sklypai su pastatais, kitais statiniais ir sporto aikštynu. Esamos infrastruktūros būklė neleidžia išnaudoti visų privalumų ir galimybių. Šiuo metu pagrindinės pajamos gaunamos už apgyvendinimo paslaugas, kurios dažniausiai teikiamos vasaros sezono metu. Prognozuojama, kad suvedus šių metų balansą, nuostoliai turėtų siekti 23 tūkst. eurų. Todėl buvo atlikta galimybių studija, kurioje buvo išnagrinėtos objekto sutvarkymo alternatyvos. Remiantis ja, siūloma rekonstruoti poilsio paskirties pastatus, įrengti ištisinę dirbtinės žolės aikštę (šaudymui iš lanko, tinkliniui, badmintonui, mini futbolui, žolės rieduliui, visuomeniniams renginiams), mini golfo aikštelę, lauko treniruoklius, taip pat kempingą.

Dar vienas analogiškas pavyzdys – Kretingos gatvėje esantis Dviračių trekas. Jis neatitinka 250 metrų ilgio olimpinio standarto (yra 333 metrai), o važiuojamoji dalis yra fiziškai nusidėvėjusi. Klaipėdos "Viesulo" sporto centro dviračių sporto šakos 45 sportininkai treniruojasi miesto gatvėse, Palangos plente, o varžybose bei pasiruošimo joms stovyklose dalyvauja Panevėžio dviračių treke, kuris yra tinkamas Europos, pasaulio čempionatams ir olimpinėms varžyboms. Dviračių treko teritorijoje yra keturių butų svečių namai ir administracinės patalpos, garažai. Šiuo metu Dviračių treko sporto bazės pagrindinės pajamos yra gaunamos iš apgyvendinimo paslaugų. Mažas užimtumas yra susijęs su teikiamų paslaugų neatitikimu šiuolaikinėms realijoms.

Taip atrodys rekonstruota irklavimo sporto bazė. Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Ir tai tik keli pavyzdžiai. Todėl planuojame atnaujinti ne tik minėtus, o ir ne vienerius metus apleistus kitus sporto objektus. Vienas jų – Irklavimo bazė. Čia bus modernizuoti administracinis ir gamybinis pastatai, juos pritaikant sporto paskirčiai.

Kardinaliai veidą pakeis Paryžiaus Komunos gatvėje įsikūrusi Futbolo mokykla ir greta esantis stadionas. Pastatas bus rekonstruotas – įrengtos administracinės ir persirengimo patalpos, sporto salė, sanitariniai mazgai. Buvęs baseinas rekonstruotas į jaunimo ir bendruomenės daugiafunkcį centrą. Taip pat čia bus pradėtos Sunkiosios atletikos sporto klubo statybos.

Planuojami sporto mokyklos ir stadiono pokyčiai. Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Numatoma ir nauja sporto salė Šiaurinėje miesto dalyje, Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba Ryšininkų gatvėje. Kitais metais turėtume pradėti ir regioninio stadiono statybas. Daugiau apie šį ir kitus mano paminėtus bei nepaminėtus objektus galite paskaityti Klaipėdos savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt arba šiek tiek pakentėti ir juos išvysti savo akimis.