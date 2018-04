Šildymo sezono pabaiga įplieskė ginčus ir diskusijas

Šildymo sezonas uostamiestyje baigėsi rekordu. Šiluma išjungta anksčiausiai per dvidešimt metų. Tradiciškai šis sprendimas sukėlė įvairių diskusijų.

Išjungs per dieną

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas įsakymą dėl oficialios šildymo sezono pabaigos pasirašė trečiadienį.

Kol kas šiluma nebus išjungta ikimokyklinio ugdymo, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose. Dėl šildymo sezono užbaigimo pastarosiose bus sprendžiama kitą savaitę.

Išjungti šildymą daugiabučiuose namuose paprasčiau nei įjungti. Paprastai tą šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai padaro vieną dieną. Prireikus dirba ir viršvalandžius.

Pagal reikalavimus šildymo sezono pabaiga skelbiama, kai tris paras vidutinė temperatūra yra 10 ir daugiau laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį temperatūra viršijo šį rodiklį – siekė 13,2 ir 14,7, o antradienį buvo netoli – 8,7 laipsnių šilumos.

„Oro prognozės likusiai savaitės daliai yra geros. Tik kitą kelias dienas numatomas atvėsimas“, – tvirtino Klaipėdos savivaldybės Butų ir energetikos poskyrio vedėjas Algis Gaižutis.

Gali šildytis ir toliau

Pabrėžiama, kad savivaldybė oficialią šildymo sezono pabaigą skelbia savo įstaigoms. Taip pat nuo šios datos nebėra skaičiuojamos kompensacijos šiai paslaugai.

Gyventojai, kurie nenori, kad šildymas būtų išjungtas, gali nepaisyti oficialios jo pabaigos ir šildytis toliau. Tačiau tam reikia gauti daugumos (50 proc.+1) būstų savininkų pritarimą.

A.Gaižutis aiškino, kad apie tokį savo sprendimą reikia informuoti pastato karšto vandens ir šildymo sistemų prižiūrėtoją. Daugiabučio namo administratorius ar bendrijos pirmininkas taip pat turi informuoti šilumos tiekėją – įmonę „Klaipėdos energija“.

Pasak vedėjo, atvejai, kai gyventojai nori pratęsti šildymo sezoną name būna labai reti. Be to, vyrauja šilti orai.

„Atrodo šildymo sezonas baigtas laiku“, – tvirtino vedėjas.

Šiemet šildymo sezonas Klaipėdoje oficialiai baigtas anksčiausiai per dvidešimtmetį. Iki tol toks rekordas buvo užfiksuotas 2002-aisiais. Tada miesto šiluma oficialiai buvo išjungta diena anksčiau.

Praėjusiais metais šildymo sezonas Klaipėdoje buvo taip pat buvo rekordinis – ilgiausiai užsitęsęs per dvidešimtmetį. Šiluma uostamiestyje buvo išjungta tik gegužės 5 d.

Tradiciškai įplieskė diskusijas

Sprendimas dėl šildymo sezono užbaigimo tradiciškai įplieskė diskusijas tarp miestiečių. Vieni tvirtino, kad šiluma išjungta pačiu laiku. Vyrauja jau pakankamai šilti orai.

Kai kurie primena, kad anksčiau šildymo sezono pabaigai buvo taikomi mažesni reikalavimai. Jį būdavo galima užbaigti, kai tris paras vidutinė temperatūra siekė 8 ir daugiau laipsnių šilumos.

Kiti aiškino, kad nereikėjo susigundyti staigiu atšilimu ir baigti šildymo sezono. Atkreipė dėmesį, kad naktys dar yra šaltos, tad vakarais ir rytais namie nebus jauku. Be to, numatomas ir atvėsimas kitą savaitę.

„Galėjo dar palaukti. Nieko nesutaupysi čia. Jei susirgsi ir reikės pirkti vaistų, teks daugiau išleisti“, – teigė kai kurie miestiečiai.

Buvo ir tokių, kurie atkreipė dėmesį, kad Klaipėdai baigti šildymo sezono nereikėtų, nes vyrauja drėgnas oras. Baimintasi, kad nepradėtų pelyti butų sienos.

Šildymą išjungė ir rajonas

Renovuotų daugiabučių namų gyventojai tvirtino, kad oficiali šildymo sezono pradžia ir pabaiga jiems nėra labai aktuali. Jie patys gali reguliuotis šilumą pagal savo poreikius.

„Norime atsisukame daugiau, norima – sumažiname. O ir šilumos mazgas reaguoja į temperatūrą. Šiaip vakarai vėsūs. Kai įsijungi šilumą, maloniau“, – teigė viena moteris.

Klaipėdiečiai taip pat šmaikštavo, kad, išjungus šildymą uostamiestyje, visada subjursta orai. Šią savaitę numatomi gražūs, šilti ir saulėti orai. Artėjant savaitgaliui šils vis labiau.

Tik naktys kol kas išliks vėsios. Ketvirtadienį ir penktadienį tamsiuoju paros metu oro temperatūra sieks 2–3 laipsnius šilumos. Šeštadienį prognozuojami 8, sekmadienį ir pirmadienį 5, o antradienį – 7.

Dienomis vyraus nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Bus saulėta. Lietaus galima sulaukti tik šeštadienį, bet ir šis bus trumpas. Apniukęs bus ir pirmadienis, bet kritulių nenumatoma. Nebus stiprus ir vėjas.

Šildymo sezonas trečiadienį oficialiai baigtas ir Klaipėdos rajone. Nuo šios dienos radiatoriai nešils ir Kaune. Vilniuje šildymo sezonas baigtas nuo pirmadienio.

Klaipėdoje šildymo sezonai baigti

2001 m. – balandžio 24 d.

2002 m. – balandžio 12 d.

2003 m. – balandžio 18 d.

2004 m. – balandžio 19 d.

2005 m. – balandžio 18 d.

2006 m. – balandžio 25 d.

2007 m. – balandžio 16 d.

2008 m. – balandžio 24 d.

2009 m. – balandžio 14 d.

2010 m. – balandžio 26 d.

2011 m. – balandžio 21 d.

2012 m. – balandžio 20 d.

2013 m. – balandžio 22 d.

2014 m. – balandžio 18 d.

2015 m. – balandžio 24 d.

2016 m. – balandžio 14 d.

2017 m. – gegužės 5 d.

2018 m. – balandžio 11 d.