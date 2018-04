Universitetas ims bristi iš balos

Rektoriui grėsė atstatydinimas?

Aukštųjų mokyklų reformai įgavus pagreitį, Klaipėdos universiteto (KU) vaizdas atrodo gana niūriai.

Dėl suprantamų priežasčių viešumo nenorintys KU darbuotojai jau ima tikėti net sąmokslo teorijomis, kad iš svetur "atsiųsto" ir kadencijos nebaigusio universiteto vadovo misija esą galėjo turėti ir ne itin gerų tikslų – netolimoje ateityje dalį būsimų studentų nukreipiant į Vilniaus ir Kauno aukštąsias mokyklas.

"Maža to, rektorius darbe paprastai būdavo vos 2–3 dienas per savaitę. Atsirasdavo antradienį, ketvirtadienį dingdavo. Vis komandiruotės ir komandiruotės. Pas rektorių patekti būdavo neįmanoma. Jis ne itin gilinosi į universiteto situaciją. Taip tęstis ilgiau nebegalėjo. Buvo daromi žingsniai jo nušalinimui. Vienas jų – buvo ketinama nepatvirtinti ataskaitos. O tai reikštų, kad rektorius būtų atstatydintas. Jis tą turbūt pajuto ir nusprendė pats išeiti. Keista, kad KU taryba taip ilgai toleravo nedarbą, be to, nė vienas rektorius iki tol neturėjo 100 proc. priedo prie algos", – dienraščiui pasakojo viešumo nepanoręs KU bendruomenės atstovas.

Profesorius E.Juzeliūnas šiuo metu turi nedarbingumo pažymėjimą.

KU komunikacijos specialistė Toma Liutikė, paprašyta paklausti, ar buvęs rektorius žinojo, kad jam gresia atstatydinimas, deja, to nepadarė, nes KU vadovas per visą savo kadenciją taip ir neįsigijo tarnybinio mobiliojo telefono.

"Sakote, rektorius būdavo tik kelias dienas per savaitę darbe? Bet rektoriaus darbo pozicija yra atstovaujamoji. Ir nėra svarbu, kiek jis sėdi konkrečiai savo darbo kabinete, nes jis dažnai išvažiuodavo į įvairias komandiruotes, į Vyriausybę, į Seimą ir ten atstovaudavo KU. Jam labai dažnai reikėjo bendrauti su valdžia", – tikino T.Liutikė.

Rinko laikinąjį vadovą

Vakar kadenciją baigianti universiteto taryba rinko laikinąjį įstaigos vadovą.

Anot KU kanclerio Evaldo Lukausko, senosios KU tarybos posėdyje turėjo būti priimtas rektoriaus E.Juzeliūno atsistatydinimas ir patvirtintas laikinasis rektorius.

"Į laikinojo rektoriaus pareigas siūlysiu vieną iš prorektorių – Mokslo ir meno prorektorę Ritą Vaičekauskaitę arba Studijų prorektorę Letą Dromantienę, manau, tai būtų teisingiausia. Šių pareigų dauguma tarybos narių kalbino imtis Senato pirmininką Vaidutį Laurėną, bet jis nesutiko. Bent jau iki šiol buvo tokios žinios", – prieš paskutinį kadenciją baigiančios KU tarybos posėdį kalbėjo šios tarybos narys Antanas Bučinskas.

Būtent KU taryba nustato universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių, nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas.

Universiteto taryba sudaroma 5 metams iš 9 narių. Senoji taryba buvo sudaryta 2013 m. balandžio 24 d.

Yra tinkamų kandidatų

Nuolatinį rektorių rinks jau naujoji KU taryba, kurios pirmasis posėdis vyks rytoj.

Jau išrinkti 8 naujos KU tarybos nariai. Tai – mokslininkai Darius Daunys, Vladas Žulkus, Arvydas Martinkėnas, du studentų atstovai, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, bendrovės "Klaipėdos baldai" generalinis direktorius Vidas Mišeikis, Klaipėdos savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė.

Dar į KU tarybą bus išrinktas socialinių mokslų atstovas.

Veikiausiai į KU tarybos pirmininko postą pretenduos V.Grubliauskas, senajai KU tarybai penkerius pastaruosius metus vadovavo bendrovės "Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

Manau, kad pavyks prikelti universitetą.

"Nesutinku, kad Klaipėdoje nėra kandidatų į KU rektoriaus vietą, kaip buvo skelbta spaudoje. Matyčiau net keletą kandidatų į šį postą, tik dar anksti juos įvardinti. Esu už rektorių iš paties KU. Yra jaunimo, kurie – puikūs mokslininkai, moka užsienio kalbų, yra geri organizatoriai. Apie kokį "importavimą" reikia kalbėti? Nes matote, kas atsitiko, įvyko tragedija. Bet manau, kad pavyks prikelti universitetą", – dėstė A.Bučinskas.

Viltis miršta paskutinė

KU siekia išlaikyti savarankišką statusą.

Klaipėdos savivaldybės taryba šių metų vasarį pritarė KU veiklos optimizavimo priemonių planui, jame numatytas ir glaudesnis universiteto bendradarbiavimas su savivaldybėmis.

Iš viso iš savivaldos institucijų universitetas 2019 metais planuoja gauti 100 tūkst. eurų.

Pasak savivaldybės, kai kurioms plane numatytoms priemonėms įgyvendinti reikalingas ne tik finansavimo užtikrinimas, bet ir įstatyminės bazės pakeitimas.

Pavyzdžiui, siekiant sudaryti sąlygas savivaldybėms tapti aukštojo mokslo institucijų dalininkėmis-steigėjomis bei tiesiogiai prisidėti prie aukštojo mokslo institucijų regionuose finansavimo.

Studijų kokybės vertinimo centras šiemet KU ribojamai įvertino 30 programų – tai sudaro beveik trečdalį studijų programų.

Jas universitetas 2018 metais planavo siūlyti priėmimui.