Klaipėdoje paskelbtas griežtas nuosprendis organizuotos nusikaltėlių grupės nariams

Ikiteisminio tyrimo nustatyta, kad organizuotos grupės nariai ne tik platino narkotines medžiagas dideliais kiekiais, bet ir rengėsi vykdyti šių medžiagų kontrabandą į Vokietiją.

Nusikaltimus planavo ir bendrininkų veiklą koordinavo pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę už narkotikų platinimą atliekantis anksčiau 3 kartus teistas ir Lietuvoje veikusioms nusikalstamoms grupuotėms priklausęs klaipėdietis. Jam talkino du laisvėje buvę, taip pat ne kartą teisti bendrininkai. Kaip kvaišalų kurjerę įtariamieji rengėsi panaudoti Vokietijoje gyvenusią tėvynainę.

Kaltinamieji sulaikyti 2016 m. vasarą per bendrą uostamiesčio ir Kauno apskrities VPK KPONTV pareigūnų operaciją. Per kratas pas sulaikytuosius teisėsaugininkai aptiko kokainą ir heroiną. Sulaikymo metu narkotikų kurjerė pasipriešino tyrėjams, o vienas su įkalčiais sulaikytas įtariamasis nusižudė areštinėje po to, kai jam buvo paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

Trys kaltinamieji šių metų rudenį išgirdo griežtą apkaltinamąjį nuosprendį. Nusikaltimų organizatoriui skirta subendrinta 15 m. laisvės atėmimo bausmė, jo bendrininkui – 9 m. 2 mėn. laisvės atėmimo, o narkotikų kurjerei teks praleisti pataisos namuose 8 m. ir 6 mėn.

Beje, pastaroji pripažinta kalta ir už tai, jog sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnams.