Sukčiai: mokėkite už garbę

Grasina parodyti visiems

Anglų kalba parašytas elektroninis laiškas, prieš kelias dienas pasiekęs klaipėdietį, pranešė solidžiam vyrui, kad jo siuntėjas per kompiuterio kamerą užfiksavo, kaip, naršydamas pornografinėje interneto svetainėje, lietuvis esą masturbavosi.

Visa tai neva užfiksuota įsilaužėlio, kuris tikino ne tik galintis jį stebėti sėdintį priešais kompiuterio monitorių, bet ir žinantis visus šio žmogaus asmeninius duomenis, kontaktus ir net draugų sąrašus.

Po tokios bauginamos įžangos seka pasiūlymas.

"Jūs galite rinktis iš dviejų variantų: mokate man 615 JAV dolerių bitkoinais (kaip jų įsigyti sužinosite iš google) arba išsiųsiu filmą su jūsų atvaizdu visiems jūsų giminėms ir draugams. Tai bus didžiulė gėda, sugriausianti jūsų gyvenimą", – pagrasino laiško autorius.

Toliau nurodoma virtualios bitkoinų piniginės nuoroda – 34 mažųjų ir didžiųjų raidžių bei skaičių kombinacija.

Toliau tas pats asmuo patikino, kad, vos pinigai jį pasieks, visa privati informacija bus automatiškai pašalinta. Reikalavimams įgyvendinti duodamos 24 valandos ir pranešama, kad laikas jau skaičiuojamas, nes adresatas laišką perskaitė.

Slaptažodžiai skiriasi

Po kelių dienų tas pats klaipėdietis gavo dar vieną panašų laišką. Iš pradžių gavėjas net pamanė, kad jam vėl rašo tas pats siuntėjas.

"Esu programuotojas, kuris nulaužė jūsų elektroninio pašto paskyrą maždaug prieš pusmetį. Jūs lankėtės nesaugioje svetainėje, ir aš jus užfiksavau tai darantį. Jūs galite pakeisti savo slaptažodį, o gal net jau padarėte tai, bet tai neturi reikšmės, mano programa įveikia tokias kliūtis. Nebandykite su manimi susisiekti, tai neįmanoma, siunčiu jums laišką iš jūsų paties e. pašto", – tikino laiško siuntėjas.

Jis tvirtino įdiegęs kenkėjišką kodą, todėl galintis šnipinėti adresatą, nepaisant jo bandymų apsisaugoti.

Klaipėdietis esąs ne vienintelė jo auka, paprastai jis įsilaužia į kompiuterį ir reikalauja išpirkos, tačiau šį kartą jį nustebino, kad klaipėdietis dažnai lankosi pornografinėse svetainėse.

"Esu šokiruotas jūsų fantazijos. Oho! Niekada nesu matęs nieko panašaus. Nė nežinojau, kad tai gali būti taip stulbinamai įdomu. Kai jūs išdykavote naršydamas intymiose svetainėse (žinote, ką turiu omeny!), aš pasinaudojau jūsų įrenginio kamera ir padariau kelias nuotraukas, o po to susiejau jas su jūsų naršytos svetainės turiniu. Bus smagu, kai žmonės, kurių kontaktus jūs turite, tai pamatys. O jei dar jūsų giminaičiai! Tikiu, kad jūs to nenorite. Aš tikrai nenorėčiau… Nepadarysiu to, jei sumokėsite man nedidelę sumą. Manau, 880 JAV dolerių yra ne per daug už tai! Priimsiu tik bitkoinus", – dėstė nepažįstamasis.

Toliau, kaip ir pirmuoju atveju, nurodyta, kaip nupirkti virtualiųjų pinigų ir pareikalauta juos sumokėti per dvi dienas.

Vėliau eina įspėjimas, kad nepaklusus nepadoraus adresato elgesio vaizdus pamatys visi jo artimieji. Sukliudyti tam esą neįmanoma, nes po 48 val. šio žmogaus kompiuteris "užlūš", jokios antivirusinės sistemos jam tikrai nepadės.

Laiško gale klaipėdietis perskaitė "nuoširdų" patarimą nesinaudoti nesaugiomis svetainėmis.

Pataria nepanikuoti

Pasirodo, panašūs elektroniniai laiškai plaukia į viso pasaulio valstybių gyventojų elektroninius paštus. Skirtumas tik tas, kad iš vakariečių reikalauta suma buvo didesnė – 2,9 tūkst. eurų.

Tikėtina, kad sukčiams tikrai pavyko nulaužti forumą ir sužinoti adresato prisijungimo slaptažodį, kurį jis galėjo būti naudojęs prieš kelerius metus.

Užsienio spauda jau skelbė apie šiuos laiškus ir svarstė, kad iš daugybės gavusiųjų šiuos laiškus gali atsirasti keli dėl šventos ramybės pasiryžę sumokėti reikalaujamą sumą.

Kur kas labiau jaudina klausimas, ar šie sukčiai nežino mokėjimų slaptažodžių.

Tyrimai parodė, kad minėtų laiškų autoriai paprastai sužino tik pačius paprasčiausius slaptažodžius, naudotus galbūt net prieš dešimtmetį, ir visiškai nebūtinai naršant suaugusiesiems skirtas svetaines. Užsienio ekspertai tikina, kad bankinių operacijų slapti duomenys jiems neprieinami.

Ilgą laiką nekeitę savo slaptažodžių žmonės gali jaustis esą nesaugūs, ypač jeigu vis dar naudojasi šantažuotojų paminėtu slaptažodžiu.

Paprastai slaptažodžių pakeitimas yra puikus saugumo garantas.

Teigiama, kad "Microsoft" sustabdė vienos bitkoinų piniginės veikimą.

Užsienio spauda, kaip ir Klaipėdos policijos pareigūnai, pataria nepanikuoti ir sukčiams nemokėti.

Nauja sukčiavimo banga nuvilnijo šių metų liepos mėnesį. Nusitaikytas aukas sukčiai gąsdina atskleisdami jų kažkada naudotą slaptažodį.

Teigiama, kad dėl sistemos netvirtumo "Yahoo", "eBay", "Sony", "PlayStation" ir kitų kompanijų slaptažodžiai galėjo tapti pasiekiami nusikaltėliams. Šie duomenys tapo savotišku įsilaužėlių paieškų objektu.

Jau yra sukurta apgavikų duomenų bazė, kurioje sukčių laiškus gavę žmonės skelbia atsiųstų laiškų tekstus ir bitkoinų piniginių kodus. Taip galima įsitikinti, pavyzdžiui, kiek tokių laiškų išsiųsta su nurodytu kodu spalio 26 d.

Sugundo palikimu

Apgavikai vis gudrėja, ieško būdų paveikti žmonių jausmus, kad jie dosniau atvertų savo pinigines.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai dėl aprašyto apgavystės būdo iš Vakarų Lietuvos gyventojų skundų dar negavo, apie panašų sukčiavimo būdą buvo tik girdėję.

Šios valdybos Pirmojo skyriaus viršininkas Jurijus Domnėnko, sulaukus tokių šantažuojamų laiškų, pataria elgtis taip pat, kaip gavus pranešimą apie milžinišką paveldėjimą už Atlanto.

"Nepaisant to, kad laiškai apie milijoninį palikimą mažai panašūs į tiesą, yra buvę atvejų, kai žmonės susigundydavo mistiniais turtais ir sumokėdavo kelis šimtus ar net tūkstančius eurų menamo draudimo ar mokesčių, tikėdamiesi gauti milijonus", – pasakojo pareigūnas.

Pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai lietuviams pranešama, kad jų vardu užsienio banke atidaryta sąskaita, bet bankas užsidaro, todėl ragina sąskaitos savininką pasiimti pinigus.