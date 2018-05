Lietuva Kanų kino festivalyje: prisistatinėti, iš kur mes, nebereikia

Prodiuseris Lukas Trimonis atrinktas dalyvauti perspektyviausiems Europos prodiuseriams skirtoje programoje „Producers on the Move“, specialios programos „Vilnius Goes to Cannes“ metu bus parodytas režisieriaus Jurgio Matulevičiaus filmas „Izaokas“, šalies paviljone bus populiarinami lietuviški filmai bei pristatoma pelno mokesčio lengvata, kurios dėka per kelerius metus į kino gamybą Lietuvoje jau investuota daugiau nei 8,5 mln. eurų.

Lietuva – šalis partnerė

„Kasmet sugrįždami į Kanus su stendu vis stipriau jaučiame, kad prisistatinėti, iš kur mes, kaip dirbame, mums nebereikia – Lietuva įsitvirtinusi kino industrijos žemėlapyje kaip profesionalai savo regione. Festivalių programų sudarytojai domisi šiuo metu kuriamais būsimais filmais, o Lietuva kaip šalimi partnere, galinčia pasiūlyti įdomų ir įvairų turinį žiūrovams per retrospektyvas ir specialias programas,“ – sako paviljono vadovė, Lietuvos kino centro Filmų sklaidos, informacijos ir paveldo skyriaus vedėja Dovilė Butnoriūtė.

Jos teigimu, šiemet daug dėmesio specialiais renginiais skiriama industrijų draugystei tarp Lietuvos, Baltijos šalių, Lenkijos, Kroatijos ir Gruzijos stiprinti ir bendrai kino gamybai skatinti. „Sulaukiame daug dėmesio ir garbingų svečių, belieka linkėti, kad šios dešimt dienų atneš naujų projektų ir gerus rezultatus“, – kalba D. Butnoriūtė.

Pristatoma lietuviško kino industrija

Lietuvos stende, kaip ir kiekvienais metais, užsienio kino industrijos profesionalams bus teikiama informacija bei konsultuojama dėl esamų šalies kino industrijos rinkos sąlygų, filmavimo Lietuvoje galimybių, pelno mokesčio lengvatos teikiamų privalumų. Taip pat pristatomi naujausi ir dar kuriami lietuviški filmai, šalies kino industrijos gidas bei restauruota lietuvių kino klasika šiemet išleistuose Lietuvos kino centro leidiniuose „Lietuviški filmai 2017–2018“, „Lietuvos kino industrijos gidas“.

Šalies kino industrijos atstovai Kanų festivalio mugėje pristatys savo filmų projektus, filmus ar paslaugas, ieškos bendradarbiavimo galimybių ir naujų verslo partnerysčių, šalies stende rengs susitikimus bei vystys tarptautinius kino sklaidos projektus.

T. Trimonis – programoje „Producers on the Move“

Programoje „Producers on the Move“ šiemet Lietuvai atstovaus Lukas Trimonis, po didelės atrankos patekęs tarp 20 veikliausių ir perspektyviausių Europos prodiuserių. Jau beveik 20 metų vykstančios Europos kiną populiarinančios organizacijos „European Film Promotion“ (EFP) programos tikslas – skatinti ilgalaikį Europos šalių bendradarbiavimą kino srityje, o svarbiausiais dalyvių atrankos kriterijais laikoma tarptautinė bendros gamybos ir premjerų patirtis už gimtosios šalies ribų. Anksčiau programoje yra dalyvavę 4 Lietuvos prodiuseriai: Dagnė Vildžiūnaitė (2016 m.), Živilė Gallego (2015 m.), Donatas Žvalionis (2012 m.) ir Ieva Norvilienė (2006 m.).

Intensyvioje 5 dienų programoje L. Trimonis pristatys savo tris šiuo metu prodiusuojamus bendros gamybos filmus: režisierės Eglės Vertelytės tragikomediją „Stebuklas“ (Lietuva, Bulgarija, Lenkija), Neringos Medutytės režisuotą dokumentinį filmą „Siena: tarp Rytų ir Vakarų“ (2017 m., Jungtinė Karalystė, Lietuva) ir baigiamajame gamybos etape esantį latvių režisieriaus Juris Kursietis vaidybinį filmą „Olegas“ (Latvija, Belgija, Lietuva).

Džiugi naujiena ir svarbus pasiekimas, kad filmą „Stebuklas“, pradėjusį sėkmingą kelionę po tarptautinius festivalius 2017 m. tarptautiniame Toronto kino festivalyje, kur įvyko filmo pasaulinė premjera ir po 17 metų pertraukos vėl buvo paminėtas Lietuvos vardas, jau rytoj turės galimybę pamatyti plačioji prancūzų visuomenė. Nuo gegužės 9 d. „Stebuklas“, kurį platina kompanija „Urban Distribution“, atkeliauja į kino teatrus visoje Prancūzijoje.

Skambės ir kitų lietuvių kūrėjų pavardės

Kita lietuviška pavardė skambės pristatant tarptautinio Kanų kino festivalio konkursinių programų žiuri narius – trumpametražių filmų ir kino mokykloms skirtos „Cinéfondation“ programos filmus vertins Prancūzijoje gyvenanti lietuvių režisierė Alantė Kavaitė. Jos tarptautinio pripažinimo sulaukęs filmas „Sangailės vasara“ prieš trejus metus už geriausią režisūrą apdovanotas didžiausiame JAV nepriklausomo kino festivalyje „Sundance“, rodytas tarptautinio Berlyno kino festivalio programoje „Panorama“ bei Kanų festivalio mugėje „Le Marché du Film“.

Svarbus lietuvių kino kūrėjų indėlis į naujausią žymaus ukrainiečių režisieriaus Sergejaus Loznicos vaidybinį filmą „Donbasas“, kuris šiųmetiniame Kanų kino festivalyje pasirinktas programos „Ypatingas žvilgsnis“ atidarymo filmu. Kaip ir pernai konkursinėje festivalio programoje dalyvavusiame S. Loznicos filme „Nuolankioji“, Danieliui Kokanauskiui patikėtas montažo režisieriaus darbas, garso režisūra rūpinosi nuolat Lietuvoje gyvenantis Vladimiras Golovnickis.

Šiemet festivalio kino mugės specialioje gamybos etape esančių kino projektų pristatymo programoje „Vilnius Goes to Cannes“ tarptautinės kino industrijos profesionalams bus parodytas režisieriaus Jurgio Matulevičiaus vaidybinis filmas „Izaokas“ (prodiuseris Stasys Baltakis, kompanija „Film Jam“).

Kalbės apie Lietuvos kino festivalius

Išskirtinę galimybę čia prisistatyti, užmegzti partnerystes su užsienio pardavimo agentais, platintojais, festivalių programų sudarytojais suteikė Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“. Festivalio industrijos renginyje „Meeting Point – Vilnius“ jau antrus metus ekspertų komisija rinko tris stipriausius darbus, kuriuos išvys Kanuose susirinkusi tarptautinė kino industrijos bendruomenė.

Trumpiesiems filmams skirtoje Kanų kino festivalio erdvėje „Short Film Corner“ bus parodytas naujausias Gabrielės Urbonaitės režisuotas trumpametražis filmas „Paskutinis skambutis“. Jaunosios kartos kino kūrėjos ankstesnis darbas „Namo“ taip pat buvo rodytas šioje festivalio erdvėje 2016-aisiais.

Kanų kino mugėje specialią peržiūrą surengs ir platintojų bei festivalių dėmesio sieks dar vienas, pirmasis lietuvių bendros gamybos su Gruzija filmas „Namme“ (rež. Zaza Khalvashi). Jo peržiūrą rengia pardavimo agentas „Alpha Violet“. 2017 m. rudenį pasaulinė „Namme“ premjera įvyko Tokijo tarptautinio kino festivalio konkursinėje programoje, o Europoje pirmą kartą pristatytas A klasės Talino kino festivalyje „Juodosios naktys“.

Festivalio metu taip pat įvyks pirmasis šiemet įsteigto septynių Europos kino festivalių bendradarbiavimo tinklo „Judantys vaizdai – be sienų“ (angl. „Moving Images – Open Borders“), kurio nariu yra Europos šalių kino forumas „Scanorama“, posėdis. Šio tinklo vienijami festivaliai didžiausią dėmesį skirs Europos kinui, jo meninės vertės ir regioninių ypatybių puoselėjimui, taip pat naujų Europos kino kūrėjų bei talentų mentorystei.

Lietuvos pristatymą Kanų kino mugėje finansuoja Lietuvos kino centras. Šis didžiulis pasaulinės kino industrijos renginys kasmet pritraukia daugiau kaip 12000 profesionalų, tarp jų iki 4000 prodiuserių, per 3000 pirkėjų ir platintojų, 1000 festivalių programų sudarytojų.