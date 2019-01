Neįnoringos žaliosios kolekcijos savininkė: aistra pakeitė gyvenimą

Sužavėjo įvairovė

"Kaip ir visiems augalams, taip ir šiems žiema – ramybės, miego metas. Didesnę dalį jų išnešu ten, kur kiek tamsiau ir vėsiau – apie +8 °C temperatūros. Kaip tik todėl matote ne visą kolekciją, o tik jos dalį. Nuostabiausias grožis – vasarą, kai atgiję sukulentai skleidžia naujus lapelius, augina daigelius, krauna pumpurus ir apsipila ryškiaspalviais žiedais", – pasakoja D.Stanionienė.

Pirmoji pažintis su šiais augalais įvyko prieš 16 metų: 30-ojo gimtadienio proga vyras Vytis dovanų gavo tris kaktusus. Kad gėlių nenumarintų, Daivai teko pasidomėti, kaip jas prižiūrėti. Pasak moters, kuo daugiau skaitė, gilinosi, tuo labiau ją traukė sukulentų pasaulis – stebino rūšių įvairovė, žiedų spalvos, augalo, lapų formų ypatumai, žavėjo tai, kad jie nėra reiklūs.

"Vyrui dovanoti kaktusai pasirodė esantys patys paprasčiausi, tačiau kai po kelių metų apsipylė žiedais, nenustygom iš džiaugsmo", – šypsosi D.Stanionienė.

Naujoji aistra pakeitė gyvenimą: kaunietė pradėjo lankytis kolekcininkų parodose, beje, dabar jose ir pati dalyvauja, pelno apdovanojimų, rado daug bendraminčių, su kuriais ne tik dalijasi sukulentų auginimo paslaptimis, bet ir keičiasi augalais.

"Pačioje pradžioje rasti kažką naujo buvo labai sunku. Tik atsiradus galimybei parsisiųsti augalų iš užsienio, mano kolekcija pradėjo sparčiai augti, atsirado išskirtinių egzempliorių", – pastebi Daiva.

Ne visi sukulentai – kaktusai

Pasaulyje priskaičiuojama daugiau kaip 10 tūkst. sukulentų rūšių. Natūraliai jie auga Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje, Arabijos pusiasalyje, Madagaskare. Pats pavadinimas išduoda augalo ypatingas savybes – reiškia sultingas. Evoliucijos metu sukulentai išmoko kaupti vandenį: vieni šaknyse, kiti – kamiene, dar kiti – lapuose ir taupiai jį naudoti sausros metu.

Geriausia mums žinomi šios genties atstovai – kaktusai. Kaip sako kolekcininkai: "Kiekvienas kaktusas – sukulentas, bet ne kiekvienas sukulentas – kaktusas." D.Stanionienė pasakoja, kad sukulentai skirstomi į penkias grupes: kaktusai, kaudeksiniai, stapelijiniai, pluoštagėliai ir sukulentai.

Kaktusus visi pažįsta iš rutuliškos formos, jie gali turėti trumpus, ilgus, retus ir tankius, dygius ir švelnius it pūkai spyglius ir būti be spyglių. Kaudeksiniai sukulentiniai augalai traukia dekoratyviu, storu, masyviu kaip baobabo kamienu – jame ir kaupia vandenį. Stapelijiniai – neturi spyglių, bet turi storas, gilias šaknis ir savo šeimininkus džiugina nuostabiais, įvairių spalvų žiedais, tiesa, aromatas, anaip tol, nėra labai malonus, svaiginantis. Pluoštagėlius augalus nesunku atskirti iš storų, mėsingų, neretai originalių formų lapų, pavyzdžiui, panašių į akmenėlius, medūzą, aštuonkojo čiulptuvus ar it raukinėliai susigarbanojusiais krašteliais.

Sakoma, kad sukulentai kaupia neigiamą energiją. Iš tiesų, su kokia energija pas juos ateis žmogus, tokia jie ir spinduliuos.

"O sukulentai – visa likusi smulkmė, – šypsosi Daiva, kurios kolekcijos pagrindas – kaktusai. – Įsigijau visus, kokius tik norėjau, dabar mano susidomėjimo objektas – kaudeksiniai sukulentai. Kol kas jie miniatiūriniai, bet gali užaugti dideli. Kadangi šie augalai auga labai lėtai, užaugusiais grožėsis gal tik mano anūkai..."

Šviesos ir ramybės poreikis

Daiva pritaria, kad sukulentiniai augalai nereikalauja ypatingos priežiūros. Pagrindinės sąlygos – šviesa ir ramybė. Žiemą geriau jų nejudinti, laistyti labai saikingai: jei šaltuoju metu skatinsite šiuos augalus augti, jie augs negražios formos, be to, eikvos savo jėgas, energiją ir vasarą nežydės. Prasidėjus pavasariui sukulentus būtina sustatyti kur šilčiau ir šviesiau – jie mėgsta ultravioletinius saulės spindulius, galima pradėti tręšti, o vasarą patartina išnešti į lauką.

"Nuo balandžio iki rudens visus savo augalus iškraustau į jiems skirtą šiltnamį. Sukulentus galima laikyti ir lauke, tačiau būtina padaryti stogelį, kuris apsaugotų juos nuo lietaus, – atkreipia dėmesį kolekcininkė. – Jei sukulentus prižiūrite tinkamai, už jūsų meilę ir rūpestį vasarą jie atsidėkos spalvingų žiedų jūra."

Pasak D.Stanionienės, vasarą akių atplėšti negalima nuo puikių echinopsis rūšies, dar vadinamų nakties karalienėmis kaktusų – jų žiedai pradeda skleistis vakarop ir nužydi anksti ryte, tačiau kai žiedų būna daug, jie skleidžiasi vienas po kito.

"Mano kolekcijoje šių kaktusų yra daugiau nei 20 rūšių. Yra paprastų – žydinčių baltais, švelniai rausvais, blankiai violetiniais žiedais, tačiau turiu ir ryškiaspalvių – hibridinių, jų žiedai ryškiai raudonos, vyšninės, geltonos, oranžinės spalvos", – pasakoja kolekcininkė.

Dažną dieną ji savo augintinius aplanko 4–5 kartus ir kiekvieną kartą pasidžiaugia pamačiusi kažką naujo: tai pradeda suktis naujas lapelis, tai formuojasi pumpuras, tai lenda dar vienas spygliukas... Kolekcija Daivai teikia daug džiaugsmo, atgaivos, atpalaiduoja nuo įtampos.

"Sakoma, kad sukulentai, ypač kaktusai, kaupia neigiamą energiją, kenksmingi žmogui. Iš tiesų, su kokia energija pas juos ateis žmogus, tokią jie ir spinduliuos", – įsitikinusi D.Stanionienė.

Sukulentų priežiūra

Žemė. Labiausiai tinka vandeniui laidi priesmėlio dirva. Parduotuvėse galite įsigyti specialių, skirtų sukulentams bei kaktusams auginti žemės mišinių. Jei žemė sunkesnė, būtina padaryti drenažą.

Laistymas. Rudenį, žiemą iki pavasario – ramybės metas, todėl sukulentus geriausia išnešti į vėsesnę patalpą ir nelaistyti, o jeigu tokios galimybės nėra, laistykite itin retai – kartą per mėnesį. Vasarą laistyti reikia, kai visiškai išdžiūsta žemė.

Persodinimas. Sukulentai auga labai lėtai, todėl, jei tik vazonas nėra ankštas, dažnai persodinti nebūtina – pakanka kas 3–4 m. Geriausias laikas tai daryti – kovo ir balandžio mėnesiai. Jei augalą sunku išimti iš vazono, geriau jį sudaužyti. Jeigu vazonas ne per mažas ir augalas gerai auga, užtenka nuimti sukietėjusį viršutinį žemės sluoksnį ir pakeisti jį nauju.

Kur auginti. Šiems augalams reikia daug saulės, todėl idealiai tiks pietrytinė ar pietvakarinė palangė, jei nėra tokios galimybės – vakarinė ar pietinė. Tiesa, ant pastarosios augančius augalus gali nudeginti kaitri pavasario ar vasaros saulė – stebėkite.

Tręšimas. Naudokite specialias sukulentams ar kaktusams skirtas trąšas. Žiemą netręškite – tai daryti pradėkite kovą, balandį, baikite rugsėjį, spalį.

Vietoje paveikslų

Pastaruoju metu itin išpopuliarėjo vertikalus želdinimas ir gyvos augalų sienos. Sukulentų kompozicija, įrengta vertikaliai, atskleidžia visą šių augalų spalvų ir formų grožį. Gyvą paveikslą ant sienos, kuriam beveik nereikia priežiūros, gali susikurti kiekvienas. Sukulentinių augalų kompozicijai reikia karkaso (medinį reikėtų impregnuoti) ir laistymo sistemos. Karkaso viršų uždengus tinkleliu ir į kaktusų žemę susodinus sukulentus, galima sukurti įspūdingą, akiai mielą paveikslą.