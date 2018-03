Plastikinių langų priežiūra ir remontas: ką svarbu žinoti?

Projektuojant daugumą anksčiau pastatytų daugiabučių namų, buvo numatyta natūrali ventiliacija, kai oras patalpoms vėdinti patekdavo dėl langų nesandarumo. Sumontavus sandarius plastikinius ar naujus klijuoto medžio langus, pažeidžiama projektinė oro apykaita ir dėl to atsiranda daugybė problemų.

Vėdinant butą atidarius langus netenkama visų sandarių langų pranašumų: pažeidžiamas reikalingas mikroklimatas butuose, susidaro skervėjai, labai sumažėja šilumos panaudojimo efektyvumas, padidėja triukšmas, patenka dulkių. Šiaurinėje pusėje esančiose ar prastai vėdinamose patalpose dažniausiai yra didesnis drėgmės lygis, todėl kyla rizika atsirasti pelėsiui. Tai ne tik senų namų problema. Daugeliui gerai žinomos vėdinimo problemos, susijusios su oro apykaitos sutrikimais patalpoje sumontavus sandarius plastikinius langus. Norint ją išspręsti reikia brangios įrangos ir nemažų išlaidų jai montuoti bei aptarnauti.

Patalpose, kuriose oro drėgnumas yra per aukštas, vėstantys garai virsta vandeniu – kondensuojasi. Norint kambaryje sumažinti oro drėgnumą būtina gera oro ventiliacija visas 24 val. per parą. Tam rekomenduojami ventiliaciniai vožtuvai „Air–Box“, kurie apsaugos ir nuo per sauso oro patalpoje.

Plastikinių langų vožtuvai „Air–Box“ yra lengvai montuojami. Tai puiki priemonė oro apykaitai atkurti, neleidžianti sumažinti oro kokybės, apsauganti nuo santykinio oro drėgnumo padidėjimo patalpoje, kondensato susidarymo ir pelėsio, kuris ne tik gadina patalpos vaizdą, bet ir neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Jei drėgmės lygis vis tiek bus per aukštas, rekomenduojama pastatyti ir drėgmės rinktuvą. Sureguliavę drėgnumo lygį kambaryje lengviau sustiprinsite savo imuninę sistemą ir ramiau miegosite, išvengsite virusinių ir kitų ligų: astmos, sauso kosulio, nemigos, alergijų, kvėpavimo takų, plaučių ir daugelio kitų. Taip pat išvengsite drėgnų patalpų, pelijančių sienų, rasojančių langų.

Norime atkreipti dėmesį ir į lauko palanges. Jeigu lauko palangės barška ar lyjant girdite barškėjimą, būtina iš naujo jas sutvirtinti. Barškėjimas rodo, kad po lauko palange neliko montažinių putų. Jos tiesiog išbyrėjo, ištrupėjo nuo laiko ir temperatūros kaitos gamtoje. Būtina patikrinti ir vidines palanges tarp lango ir palangės profilio. Jei ten yra tarpelis, būtina jį užsandarinti skystu plastiku, kad nepatektų drėgmės, šalčio ir dulkių.

Keičiantis sezonui, langus būtina sureguliuoti, sutepti ir išvalyti judančias furnitūros detales specialiu tepalu, kuris turi būti nerūgštinis ir pH neutralus. Kitaip pažeisite furnitūrą.

Norime atkreipti dėmesį į gumines langų tarpines.

Šiuo metu rinkoje galima rasti poroloninių, poliuretaninių, polivinilchloridinių ir guminių sandarinimo tarpinių. Guminės tarpinės nusidėvėjimas tiesiogiai susijęs su nuolatiniu lango naudojimu ir pastarojo tarnavimo trukme. Kaskart, langą atidarant ir uždarant, tarpinės deformuojamos – tai atsileidžia, tai susispaudžia. Tarpinių keitimas, skaičiuojant laiką nuo lango sumontavimo, gali būti po 3–5 metų, kai kuriais atvejais – anksčiau ar vėliau. Neprižiūrima tarpinė praranda elastingumą, yra lengvai veikiama temperatūrų kaitos (nuo karščio prisilydo prie profilio, nuo šalčio suskilinėja), sukietėja ir lango izoliacijos sandarumas sumažėja, padidėja triukšmas, sklindantis iš lauko. Pažymėtina ir tai, kad guminės tarpinės traukia drėgmę. Tai patikrinti galite patys drėgmės matuokliu. Kodėl daugelio langų tarpinės – juodos guminės? Todėl, kad tai pigiausia medžiaga ir gaminama iš juodos gumos ar perdirbtų jos atliekų. Nuo tarpinių vėliau priklauso ir lango savikaina. Juk langai visada buvo ir bus brangesni su pilkomis ar poliuretano tarpinėmis nei su juodomis guminėmis, nes padidėja lango pagaminimo sąnaudos.

Rekomenduotina naudoti vokiškas poliuretanines tarpines, kurių sudėtyje gumos nėra. Jų tarnavimo laikas – 21 metai ir daugiau. Buvo atlikta 500 000 gniuždymo bandymų, taip pat bandymai esant –60 laipsnių ir +70 laipsnių temperatūros ir tarpinė liko nepakitusi.

Tarpinėms prižiūrėti tinka kempinė arba šluostė. Valiklis tarpinėms valyti turi būti tinkamas, skirtas būtent plastikiniams langams, valiklio sudėtyje nėra rūgštinių šveičiamųjų priemaišų, jų pH turi būti neutralus. Naudojant kitus valiklius tik pagreitinsite tarpinių susidėvėjimą ir trūkinėjimą. Tarpinių ir furnitūros priežiūra turi būti atliekama ne rečiau kaip vieną du kartus per metus. Neprižiūrimos tarpinės greičiau dėvisi. Nepamirškite specialiu nerūgštiniu tepalu, skirtu plastikinių langų apkaustams prižiūrėti, sutepti ir furnitūros slankiojančias detales. Jei naudosite bet kokį tepalą, tik dar greičiau pažeisite plastikinių langų apkaustus ir gali tekti keisti visą furnitūrą ar net langą. Naudodami bet kokį tepalą tiesiog labiau pakenksite, nei padėsite savo langams. Jei naudosite solidolą ar alyvą, į lango vidų pritrauksite dar daugiau šiukšlių, dulkių ir purvo, o tai sutrumpins furnitūros tarnavimo laiką. Nuo purvo, dulkių, šiukšlių pradeda strigti rankenėlė, sunkiai užsidaro langas, galiausiai sulūžta metalinės plokštelės. Plastikinių langų priežiūrą rekomenduojama atlikti bent du kartus per metus, pavasarį ir rudenį. Kiekvienąkart būtina restauruoti tarpines, neprižiūrimi langai gali tapti tarpinių sutrūkinėjimo priežastimi.

Jeigu tarpinėse, lango varčioje ir lango rėme kaupiasi šiukšlės ir nėra reguliariai šalinama, gali deformuotis ar net suplėšyti tarpines. Pažeistos tarpinės mažina lango sandarumą ir suprastėja šilumos bei garso izoliacija.

Jei jūsų lango rankenėlė pakeitė spalvą ar plika akimi matyti įtrūkimai, atėjo laikas ją keisti, nes netrukus ji gali nulūžti uždarant langą. Gerai, jei tai nutiks šiltuoju sezonu, o jei žiemą?

Rekomenduojame gumines tarpines keisti vokiškomis poliuretano tarpinėmis.

Pakeitus gumines tarpines vokiškomis „Shelegel“ poliuretano tarpinėmis, kurios atsparios drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, temperatūrų režimui, jų aukšta garso izoliacija, ilgaamžės – 21 metai ir daugiau, žemas šilumos laidumo kooficientas – K = 0.033w/mk. Pakeitus tarpines nebereikės pakeisti lango užraktų į vasaros ir žiemos režimus. Nebereikės valyti tarpinių specialiu tepalu, pakaks šluostės ir muiluoto vandens. Jeigu langus tvarkingai prižiūrėsite, jie dar 100 metų tarnaus ir nereikės keisti. Juk automobiliui taip pat atliekama techninė priežiūrą. Jau šimtai žmonių pasinaudojo mūsų teikiamomis paslaugomis! Taip taupysite šilumą ir savo pinigus.

