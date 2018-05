I. Zasimauskaitė grįžo į Lietuvą: jos laukia plokštainis pas anytą

Draugai ir artimieji susirinko pasitikti I. Zasimauskaitės, kuri šeštadienio vakarą vykusiame „Eurovizijos“ finale užėmė 12-tą vietą.

Vilniaus oro uoste dar niekada nebuvo taip skambu – I. Zasimauskaitės draugai krišnaitai grojo būgnais ir giedojo giesmes.

I. Zasimauskaitė kaip visada išėjo besišypsodama ir su gera nuotaika, nors susirinkus tiek daug žmonių ji pripažino nežinanti, ką pasakyti.

„Miegojau tris valandas lėktuve, nes po finalo viskas vyko taip greitai“, – teigė dainininkė.

Anot jos, ir dabar ilsėtis negalės – turės tvarkytis po kelionės, skalbtis rūbus, o vyro Mariaus Kiltinavičiaus mama jau kepa kugelį ir laukia grįžtančios marčios.

Nors „Eurovizinė“ patirtis rodos varginanti, I. Zasimauskaitė tikina priešingai: „Jei reikėtų, tikrai pakartočiau. Tokia patirtis, tiek sutiktų žmonių. Esu tokia laiminga, kad turėjau progą ten sudalyvauti.“ Dainininkė pridūrė, kad pati kitais metais dalyvauti konkurse neplanuoja ir vietą užleidžia šių metų nacionalinės antrankos antros vietos laimėtojui Jurgui Brūzgai.

Mačiau, kokia susivienijusi buvo Lietuva, kaip visi palaikė ir laukė gerų rezultatų kartu. Tai buvo geriausias mano gyvenimo laikas.

„Pati artimiausiu metu tikrai nedalyvausiu, bet norėčiau, kad visi Lietuvos atlikėjai bent kartą pabandytų ten sudalyvauti, nes patirtis - neįkainojama. Dabar aš susikoncentruosiu į albumo išleidimą, be to, kitą savaitė išleisiu naują dainą, kurta kartu su Vytautu Bikumi“, – kalba I. Zasimauskaitė.

Pasirodymo režisierė Rasa Micachienė teigė, kad visi dabar ilsėsis, išskyrus I. Zasimauskaitę - ji dirbs ir toliau.

Paklausta apie pasirodymo ištrauką, kurią visi matė per pakartojimą, R. Micachienė atsiduso: „Buvo labai daug svarstymų. Bet jūs net neįsivaizduojate, kas vykdavo arenoje, kai pas Ievą ant tiltelio ateidavo Marius – arena ošė labiau nei per Izraelio pasirodymą. Ta scena buvo naudojama kaip bendra nuotrauka kai kuriems euroviziniams pranešimams, ją žino BBC, Lisabonos žurnalistai. Nors be galo daug svarstėme, supratome, kad ši vieta labiausiai paveikia žiūrovą.“

Režisierė pridūrė, kad kitos iškirptos vietos buvo labai blogai nufilmuotos, kai kur I. Zasimauskaitė matėsi tik iš nugaros, o lyrinės dainos pauzės būdavo per ilgos 10 sekundžių pasirodymų iškirptukams.

Po ilgos kelionės išvargusi komanda – I. Zasimauskaitė, jos vyras Marius Kiltinavičius ir pasirodymo režisierė visi apsikabinę stovėjo Vilniaus oro uoste.

„Mačiau, kokia susivienijusi buvo Lietuva, kaip visi palaikė ir laukė gerų rezultatų kartu. Tai buvo geriausias mano gyvenimo laikas“, – žurnalistams pripažino I. Zasimauskaitė.