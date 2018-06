Garsioji atlikėjų pora Beyonce ir Jay Z netikėtai išleido bendrą albumą. Popdeivė ir reperis apie albumą pavadinimu „Everything is Love“ paskelbė šeštadienio vakarą per koncertą Londone. Iš karto po to jis išskirtinėmis teisėmis pasirodė „Tidal“ platformoje, kuri nuo 2015-ųjų priklauso Jay-Z.