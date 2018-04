G. Songailė – apie įgyvendintus tikslus, šeimą ir kasdienybę

Svarbu dirbti kryptingai

27-erių Gintarė prisimena, kad kai jai buvo septyniolika, mama paragino ant popieriaus lapo surašyti savo gyvenimo tikslus, kuriuos ji ketina įgyvendinti iki trisdešimties. Dabar žinoma moteris gali tik pasidžiaugti, kad atkakliai to siekiant vos per dešimtmetį visa tai tapo realybe.

„Išsaugojau tą lapą... Septyniolikos planavau tapti komercijos direktore, o šiandien esu rinkodaros vadovė. Norėjau realizuoti svarbias verslo idėjas – tą per pastaruosius kelerius metus sėkmingai ir padariau. Tikiu pasąmonės galia ir tuo, kad norai materializuojasi. Kai sulauksiu trisdešimties, vėl prisėsiu prie to paties lapo ir kitoje jo pusėje surašysiu ateinančio dešimtmečio siekius“, – sako Gintarė, neseniai tapusi dar ir „Park Inn by Radisson Kaunas“ viešbučio ambasadore.

Tuometiniame Gintarės sąraše – keturi vaikai, mylimas vyras, baltas namas... „Kol kas turiu tris berniukus, bet ketvirtam vaikui laikas irgi galbūt ateis – juk man dar nėra trisdešimties! – nusijuokia G. Songailė. – Ir su trimis vaikais namuose yra ką veikti, svečiuojasi ir Amerikoje gyvenanti Dariaus dukra. Kiekvienas tėvas suvokia, kad vaikams turi skirti daug dėmesio, todėl nesvarbu, kiek darbinių projektų turėčiau ir kokie jie dideli būtų, pats didžiausias mano projektas – šeima. Ir jis negali nepavykti!“

Įkvėpė mamos pavyzdys

Energija spinduliuojanti Gintarė gali būti įkvepiančiu pavyzdžiu daugeliui moterų, kaip daugiavaikė mama ir sėkmingą karjerą daranti moteris gali suspėti rūpintis gausia šeima, didžiuliais namais, prižiūrėti verslą ir dar aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime. Tiesa, pati G. Songailė to nesureikšmina, nes nuo mažens matė nuolatiniame veiksme gyvenančią savo mamą, todėl jai toks gyvenimo tempas atrodo įprastas, rašoma pranešime spaudai.

Aš mėgstu mūsų namų klegesį, todėl niekur nuo jo nenoriu bėgti.

„Mano mama augino tris vaikus, kūrė verslą, daug dirbo, važinėjo į komandiruotes. Visą gyvenimą mačiau taip gyvenančią moterį ir man tai atrodo normalus dalykas. Aš kaip tik neįsivaizduoju moterų, kurios sėdi visą dieną namuose ir vakare dar jaučiasi pavargusios. Žinoma, tikrai daug padeda mano vyras, kuris kartu rūpinasi namais ir vaikais“, – džiaugiasi G. Songailė.

Žinoma šeima turi ir pagalbininkų, nes kai kuriuos darbus padaryti patiems sunku spėti fiziškai.

„Turime tris vaikus, kartais atvažiuoja ir Dariaus dukrytė, auginame du didžiulius šunis, todėl norime, kad namuose būtų tvarkinga. Pas mus ateina moteris, kuri išvalo augintinių plaukus, nuplauna vaikučių nutepliotas sienas. Pusantrų metukų sūnus būna namuose su auklyte, nes dar nelanko darželio. Tačiau dauguma dirbančių moterų turi aukles. Aš ir pati būdama maža turėjau auklę, o mama turėjo buityje padedančią namų tvarkytoją, kuri prižiūrėdavo namuose tvarką, kai ji dirbdavo ir būdavo išvykusi į komandiruotes“, – prisimena G. Songailė.

Nemėgsta būti viena

Vaikučius auginančioms ir intensyviai dirbančioms moterims neretai gyvybiškai svarbu skirti laiko sau. Vienos mamos iš namų pabėga į soliariumą, kitos į bažnyčią. Tačiau Gintarė kažkur bėgti ilsėtis nuo šeimos nejaučia poreikio.

Gintarė Songailė/ G. Žilinsko nuotr.

„Niekada taip nedariau. Aš mėgstu mūsų namų klegesį, todėl niekur nuo jo nenoriu bėgti. Buvimas su vyru ir vaikais sodyboje man yra geriausias poilsis. Nors turiu daug draugių, bet nesu iš tų moterų, kurios, pavyzdžiui, iškeičia mergaitišką kelionę į išvyką su vyru ir vaikais. Man šeima yra viena didžiausių vertybių. Todėl savo vakarus ir savaitgalius šventai skiriu šeimai. Laisvalaikį mieliau leidžiu ne viena, bet su visais kartu namuose ar sodyboje, kur ilsimės nuo triukšmo ir mašinų, telefonų skambučių“, – savo laisvalaikį išduoda moteris. Gintarė juokiasi, kad geresnio būdo atsipalaiduoti jos šeimai turbūt nėra. Kelios valandos ramybės miške yra geriausias SPA.

Priims svarbius svečius

Šią vasarą Gintarės vyras ruošiasi ypatingai medžioklei su neeiliniu svečiu. Geras Dariaus Songailos bičiulis, NBA krepšininkas Brad Miller atvažiuoja į Lietuvą paviešėti ir nufilmuoti medžioklės TV šou „Country Boys Outdoors“. Amerikietis kartu atsiveža ir visą filmavimo kūrybinę grupę.

Songailų šeimai tokią didelę svečių kompaniją apgyvendinti namo Kaune nepakaks. Gintarė sako, kad tokiu atveju svečius visada apgyvendina Kauno viešbutyje „Park Inn by Radisson Kaunas“. Jame ji organizuoja ir verslo susitikimus.

Gintarė su nekantrumu laukia, kada jų mažylis paaugs, ir visa šeima galės dažniau pietauti kavinėse ir restoranuose. „Dvyniams jau daugiau nei trejų metai, gražiai elgiasi, jei dar yra vaikų zona, galime ir pavalgyti, ir atsipalaiduoti. Bet mūsų Vėjas dar per mažas, jam reikia iš mūsų daug dėmesio, todėl ir vakarienės su juo būna daug paprastesnės namų aplinkoje. Po poros metų, kai ir mažiausiasis paaugs, su šeima tikrai galėsime dažniau vakarieniauti mieste“, – sako ji.

Dėmesys maisto gaminimui

Vyro pomėgis daug laiko praleisti gamtoje, rinkti miško gėrybes ir medžioklė gerokai pakoregavo ne tik visos šeimos mitybą, bet ir Gintarės požiūrį į maisto gamybą. Ant Songailų stalo visada garuoja patiekalai, pagaminti iš žvėrienos. Todėl medžiotojo žmonai teko gerokai pavargti, kol įminė laukinės mėsos gamybos paslaptis, nes Lietuvoje nebuvo iš ko mokytis. Visų pažįstamų medžiotojų ir virtuvės šefų išklausinėjusi žvėrienos gamybos receptų G. Songailė nusprendė vykti į užsienio kulinarijos mokyklas. Ji labai džiaugiasi ten galėjusi pagilinti savo žinias.

„Turime daug ekologiškos mėsos, norisi vaikams suteikti jos įvairovę, pagaminti mėsainių, lazanijos, koldūnų. Mano tikslas buvo įrodyti, kad iš žvėrienos galiu pagaminti bet ką. Labai džiaugiuosi, kad mano vaikams žvėriena yra pati skaniausia mėsa. Jiems tik pradėjus lankyti darželį buvo didelė problema, nes nenorėjo valgyti kiaulienos. Mėsa jiems yra pats skaniausias desertas. Grįžę iš darželio prašo ne saldainių, bet vytintos elnienos“, – šypsosi G. Songailė, daug dėmesio ir laiko skirianti ekologiškam naminiam maistui.