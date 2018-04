Garsenybės ragina nevogti kūrinių ir gerbti jų teises

Projektas "PIN diena mokyklose: LATGA autorių pamokos jaunajai kartai apie intelektinę nuosavybę", kurį pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, įgyvendinamas jau antrus metus iš eilės. Jo metu žinomi šalies kūrėjai grįžta į savo buvusias mokyklas, kad skiepytų jaunuoliams pagarbą intelektinei nuosavybei ir papasakotų apie piratavimo žalą.

Tarp projekto dalyvių – rašytojai Rimantas Kmita ir Ugnė Barauskaitė, režisieriai Emilis Vėlyvis ir Giedrė Beinoriūtė, muzikos autoriai Vytautas Bikus (jo sukurta daina "When We're Old" atstovaus Lietuvai "Eurovizijos" konkurse Portugalijoje), Saulius Prūsaitis, Leonas Somovas, Justė Arlauskaitė-Jazzu, Robertas Semeniukas, Giedrė Kilčiauskienė ir kt., o teatro autoriams projekte atstovaus Lietuvą visame pasaulyje garsinantis režisierius Oskaras Koršunovas.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės (PIN) diena švenčiama balandžio 26-ąją, tačiau projektas prasidėjo kiek anksčiau, nes suplanuota net 15 pamokų įvairiuose Lietuvos miestuose. Balandžio 20 d. kino režisierė Kristina Buožytė ir dainų tekstų autorius, "Bavarijos" narys J. Liesis susitiko su jaunaisiais klaipėdiečiais.

Skatino mokytis ir kurti

"Versmės" progimnazijos mokiniams K.Buožytė atviravo iš tiesų visada norėjusi tapti teatro režisiere. Tačiau taip susiklostė, kad kūrėja pasuko kitu keliu – į kino industriją.

"Kaip ir kiekvienoje profesijoje, jeigu nori būti profesionalas, privalai mokytis visą gyvenimą. Studijų metai tik parodo kryptį, o norint tapti kuo nors daugiau, reikia eiti vis gilyn. Jeigu jūs norite tapti kūrėjais, turite ne tik gerai mokytis, bet ir domėtis pačiomis įvairiausiomis sritimis, daug skaityti, kad gimtų idėjos kūriniams", – mokiniams kalbėjo "Sidabrinėmis gervėmis" apdovanotų filmų "Kolekcionierė" ir "Aurora" režisierė.

Autorė neslėpė ne kartą aptikusi savo filmus populiariausiose nelegaliose svetainėse, pasitaikė ir kitokių kūrinių vagysčių atvejų.

"Atsimenu atvejį, kai mano filmas be leidimo buvo parodytas vieno nedidelio miestelio bibliotekoje. Gavę įspėjimą iš Asociacijos LATGA, organizatoriai susiprato, kad pasielgė negerai, ir manęs atsiprašė. Jei žmonės paprašo manęs ar prodiuserio nemokamai parodyti filmą edukacinio renginio metu, beveik visada sutinku, tačiau atsiklausti yra būtina", – dėstė K.Buožytė.

Pasak jos, labai svarbu sukurti visiems nesunkiai prieinamas ir finansiškai patrauklias platformas, leidžiančias filmus ir serialus žiūrėti legaliai. Vaikams režisierė atskleidė, kad pažiūrėti jos filmus legaliai galima internetinėje svetainėje kinofondas.lt ir tai kainuoja tiek pat kiek kavos puodelis. Jai pamoką padėjęs vesti Asociacijos LATGA atstovas Paulius Sartatavičius akcentavo, kad lietuviams prieinamų tiek mokamų, tiek nemokamų legalių filmų ir muzikos svetainių vis daugėja, o visą jų sąrašą galima rasti svetainėje latga.lt.

K.Buožytė akcentavo, kad piratavimo problema ypač skaudžiai atsiliepia nepriklausomiems kūrėjams, kuriantiems kitokį, neholivudinį kiną. Jiems svarbus kiekvienas už filmą surinktas euras, kad galėtų kurti toliau. "Būtent šie kino kūrėjai veda į priekį visą kino industriją, iš jų sau idėjų semiasi ir Holivudo kūrėjai", – kalbėjo ji.

Prilygino pasivažinėjimui svetimu automobiliu

Su moksleiviais bendravo ir prieš tris dešimtmečius "Žemynos" gimnazijoje mokęsis "bavaras" J.Liesis. Jis prisiminė, kad iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nė neįsivaizdavo, kad kada nors bus galima laisvai uždirbti iš intelektinės nuosavybės.

"Kiekvienas jūsų gali tai padaryti – kurti muziką ar kino filmus ir taip užsidirbti pragyvenimui. Svarbiausia, kad jūsų kūryba patiktų žmonėms ir jie už tai norėtų mokėti pinigus", – sakė J.Liesis.

Jis prisiminė 2000–2004 m., kai grupė "Bavarija" buvo viena populiariausių grupių Lietuvoje.

"Tais laikais dar nebuvo internetinių muzikos platformų, kūriniai sklisdavo kompaktinių diskų pavidalu. Vadinamųjų piratų produkcijos matydavome net ir savo koncertuose – žmonės atsinešdavo kompaktinius diskus ir prašydavo ant jų pasirašyti. Viršeliai gerokai skirdavosi nuo originalų, kartais juose būdavo sudėtos dainos iš kelių albumų. Galiausiai paaiškėdavo, kad už šias klastotes klausytojai paklodavo tiek pat arba net daugiau pinigų nei už originalius CD parduotuvėje", – juokėsi J.Liesis.

Šiais laikais vadinamieji piratai yra persikėlę į internetą ir vilioja vartotojus lengvai pasiekiama intelektine produkcija. Vienam "Žemynos" gimnazijos mokiniui pastebėjus, kad žmonės už muziką ir filmus internete mielai mokėtų autoriams, jeigu uždirbtų daugiau, J.Liesis patikino, kad ir jis mieliau važinėtų brangesniu automobiliu nei išgali nusipirkti pats, bet jam nekyla minčių sėsti prie svetimos brangios mašinos vairo.

"Mokėdami už kūrinių naudojimą vartotojai išlaiko kūrėją. Sumokėdamas tu tarsi padėkoji autoriui už tai, kad jis kuria tavo mėgstamus dalykus", – kalbėjo J.Liesis. Jam talkinęs Asociacijos LATGA Muzikos kūrinių skyriaus vadovas P.Sartatavičius moksleiviams pasiūlė naudotis nemokama legalia lietuviška svetaine pakartot.lt, kuri moka atlygį autoriams.

Sukūrė "antipiratinį" filmą

"Visuomenėje įsivyravęs požiūris, kad siųstis filmus, muziką ar knygas iš piratinių svetainių yra "nieko tokio". Daugelis mano, kad nieko bloga yra ir naudoti dailės kūrinius bei fotografijas neturint jų autorių leidimo. Taigi nenuostabu, kad pasaulyje garsėjame kaip kūrinių vagys ir užimame "prizines" vietas labiausiai pirataujančių šalių topuose. Tai neigiamai veikia mūsų šalies kūrybinį potencialą, nes daugelis autorių yra priversti griebtis kitų veiklų, kad galėtų gyventi padoriai. Kad pagaliau išeitumėme iš šio užburto rato, neužtenka su piratais kovoti teismuose, būtina skatinti pagarbą intelektinei nuosavybei ne tik tam tikromis progomis, o kasdien", – sakė projekto sumanytoja, Asociacijos LATGA viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kviliūnaitė.

Projekto vadovė priminė, kad pernai buvo sukurtas filmas "Mes esame autoriai", kuriame užfiksuotos prieš metus vykusių edukacinių pamokų, kurias vedė režisieriai Giedrė Žickytė, Romas Zabarauskas, režisierius ir dainų autorius Vytautas V.Landsbergis, rašytojas, dramaturgas ir muzikantas Gintaras Grajauskas, grupės "Colours of Bubbles" lyderis Julijus Aleksovas, Giedrė Kilčiauskienė, Linas Adomaitis ir kt. autoriai, akimirkos. Jo scenarijaus autorius ir režisierius – žinomas muzikos atlikėjas bei dokumentikos kūrėjas Eimantas Belickas. Šis filmas balandžio 26 d. vakare bus rodomas per "LRT Kultūrą", taip pat jį galima rasti LRT Mediatekoje ir svetainėje "Mokytojo TV".

Negana to, per PIN dieną, t. y. balandžio 26 d., Asociacijos LATGA būstinėje vyks kraujo donorystės akcija "Autoriai dovanoja Lietuvai kūrybiško kraujo", skirta Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šia akcija autoriai taip pat sieks skatinti pagarbą intelektinei nuosavybei.