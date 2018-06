Garsūs aktoriai sulaukė Britanijos karalienės apdovanojimų

Sąrašą vėlų penktadienio vakarą paskelbė Britanijos vyriausybės kanceliarija. Dauguma atsidūrusiųjų šiame sąraše yra apdovanojami už jų nuopelnus, tarnybą ar drąsą. Apdovanojimus įteiks pati karalienė Elžbieta II arba ją pavaduojantis aukštas karališkosios šeimos atstovas per ceremoniją Bakingamo rūmuose.

Sąraše yra nemažai garsių vardų, pavyzdžiui, „Oskaro“ laimėtoja E. Thompson, jau ne vieną dešimtmetį esanti visuomenės akiratyje, taip pat žmonių, dirbančių akademinėje ar labdaros srityse.

59 metų E. Thompson bus suteiktas damos titulas, atitinkantis vyrams suteikiamą sero titulą. Vyriausybės pranešime ši aktorė vadinama „viena įvairiapusiškiausių ir garsiausių Britanijos aktorių“. Ji yra gavusi geriausios aktorės „Oskarą“ už vaidmenį filme „Hovards Endas“ (Howards End). Ji taip pat yra apdovanota „Oskaru“ už geriausiai adaptuotą scenarijų už juostą „Protas ir jausmai“ (Sense and Sensibility).

Emma Thompson/Scanpix nuotr.

Apdovanotųjų sąrašas buvo paskelbtas prieš šeštadienį oficialiai minimą Britanijos karalienės gimtadienį, kuris pažymimas įspūdingu raitosios sargybos paradu „Trooping the Color“. Sąraše įvardijamas ir Londono policijos kovos su terorizmu komandos vadas Markas Rowley (Markas Roulis) už jo vadovavimą kovos su terorizmu komandai per virtinę mirtinų išpuolių, kurie buvo įvykdyti praėjusiais metais. Kai jis kovą išėjo į pensiją po daugiau nei trijų darbo policijoje dešimtmečių, Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) gyrė M. Rowley už jo pasišventimą saugoti visuomenę.

Per karalienės gimtadienį kasmet rengiama Vėliavos pagerbimo ceremonija. Ši tradicija yra likusi nuo laikų, kai ruošiantis mūšiui pulkų vėliavos („colours“) būdavo lėtai nešamos („trooped“) prieš rikiuotę, kad kariai galėtų jas atpažinti.

Japonijoje gimęs rašytojas K. Ishiguro bus įšventintas į riterius už jo nuopelnus literatūrai. Jis sakė esąs „giliai sujaudintas, kad gaus apdovanojimą iš šalies, kuri priėmė mane kaip maža užsienietį berniuką“.

Buvęs Liverpulio futbolo žaidėjas, 67 metų Kenny Dalglishas (Kenis Dalglišas), taip pat bus įšventintas į riterius ir jam bus suteiktas sero titulas už jo nuopelnus futbolui, labdarai ir Liverpulio miestui.

Jauniausia apdovanotąja tapo dvidešimtmetė regos negalią turinti kalnų slidininkė Menna Fitzpatrick (Mena Ficpatrik), sėkmingiausiai pasiroddžiusi tarp britų per šiųmetes žiemos olimpines žaidynes.

Na, o vyriausioji apdovanotoji yra 103 metų buvusi Antrojo pasaulinio karo laikų slaugė Rosemary Powell (Rouzmeri Pauel), 97 savo gyvenimo metus pašventusi labdarai.

K. Knightley žinoma dėl savo vaidmenų filmuose „Karibų jūrų piratai“ (Pirates of the Caribbean) ir „Puikybė ir prietarai“ (Pride and Prejudice), gaus Britanijos Imperijos karininkės ordiną, o aktoriui T. Hardy bus įteiktas Britanijos Imperijos komandoro ordinas.

Keira Knightley/Scanpix nuotr.

Beje, tarp apdovanotųjų yra ir karalienės akių chirurgas Jonathanas Jaggeris (Džonatanas Džageris), gavęs Karalienės Viktorijos ordiną. Jis yra kataraktos operacijų specialistas, bet nenurodoma, ar būtent jis gegužę atliko tokią operaciją monarchei.

Prezidentė pasveikino karalienę

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino britų karalienę Elizabeth II oficialios gimimo dienos proga.

Pasak šalies vadovės, Jungtinė Karalystė ir jos piliečiai yra svarbūs ir artimi Lietuvos draugai.

Prezidentė pabrėžė, kad daugeliu aktualių žemyno ir saugumo darbotvarkės klausimų abiejų šalių požiūris sutampa, Lietuvą ir Jungtinę Karalystę vienijantys tikslai lemia išskirtinius, pasitikėjimu grįstus santykius tiek plėtojant dvišalį dialogą, tiek bendradarbiaujant NATO.

„Lietuva vertina nuolatinį Jungtinės Karalystės indėlį prisidedant prie gynybos pajėgų regione stiprinimo, taip pat glaudų bendradarbiavimą karinio, kibernetinio, informacinio ir ekonominio saugumo srityse. Šalies vadovė išreiškė viltį, kad bendri valstybių projektai, siekis apsaugoti savo piliečius ir sutelkianti vienybė įveikiant kylančius iššūkius tik sustiprins tvarius sąjungininkų ryšius“, – rašoma Prezidentūros pranešime.

Nors savo 92-ąjį gimtadienį karalienė atšventė balandžio 21 - ąją, oficialiai jis minimas antrąjį birželio šeštadienį, nes oras tokiu metu paprastai būna geresnis.