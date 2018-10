Kaip susigyventi su ateiviu savo viduje? (filmo „Venomas“ apžvalga)

Vieni su tokiu stengiasi greitai išsiskirti, kitiems nelieka nieko kito, kaip tik susitaikyti su naujuoju savimi ir priimti ateivį kaip save.

Į kino teatrus atkeliavęs "Venomas" pasakoja tokio ateivio tiesiogine to žodžio prasme įsikraustymo į naujus "namus" istoriją.

Kai vienas tampa keliais

Psichikos ligų pasaulyje suskaičiuojama apie 450 ir kiekviena iš jų skiriasi savo sunkumu ir simptomais. Teigti, kad vienos ligos yra sunkesnės už kitas taip pat nekyla noras, tačiau viena iš sudėtingiausių tiek gydymo, tiek gyvenimo su liga diagnozė priskiriama šizofrenijai.

Verčiant šios ligos pavadinimą pažodžiui gali kilti asociacijų su asmenybės susidvejinimu, kadangi graikiška šio termino reikšmė verčiama kaip dvasios skilimas, tačiau šių ligų tapatinti nederėtų, nes šizofrenija sergantieji neturi kelių skirtingų asmenybių – tai lėtinė psichikos liga, kuri pažeidžia jausmų, mąstymo, suvokimo ir valios sferas, ligą dažnai lydi haliucinacijos, bet sergančio asmens tapatybė neskyla į dvi ar kelias skirtingas.

Asmenybės į kelias dalis skyla tuomet, kai asmeniui diagnozuojama dar grėsmingiau skambanti liga – disociatyvus tapatybės sutrikimas (DID), arba tiesiog asmenybės sudvejinimas. Tad geriau šių ligų nepainiokime. Sergantieji DID kenčia nuo atminties praradimo, dažnas – ir nuo savo asmeninio identiteto praradimo, o tai veda prie kelių skirtingų asmenybių viename kūne susikūrimo.

Šios skirtingos asmenybės gali skirtis ne vien tik socialine klase, tačiau ir lytimi, amžiumi bei rase, o asmuo, sergantis šia liga, šių asmenybių pats kontroliuoti nelabai gali, kadangi elementariai neprisimena, kada ir kuri tuo metu asmenybė jį yra užvaldžiusi.

Psichikos ligos kine

Be abejojo, psichikos ligos visada buvo pastebimos menininkų – vienu atveju dėl to, kad patys menininkai jomis sirgo, kitu atveju dėl to, kad jų aplinkoje buvo šiomis ligomis sergančiųjų. Kino pasaulyje taip pat galima rasti gana daug juostų, pasakojančių istorijų apie herojus, kenčiančius beveik visada išskirtinai tragiškai nuo asmenybės sudvejinimo. Tiesa, reikia pabrėžti, kad dėl dramatiškumo, ši liga ne visada yra vaizduojama teisingai, tačiau bent šiek tiek supratimo apie psichikos ligas suteikti gali.

Kine pirmuoju filmu, pasakojančiu tokią vieno žmogaus su dviem sielomis istoriją, laikomas 1931 m. sukurta ir daug įtakos vėliau sukurtiems filmams padariusi juosta "Daktaras Džekilas ir misteris Haidas". Toliau – taip pat kritikų ir kino mėgėjų teigiamai priimta kita kraupi, siaubo meistro Alfredo Hitchcocko juosta tiesmuku pavadinimu "Psichopatas". O ką jau kalbėti apie "Kovos klubą", "Šnibždesių salą" arba "Žiedų valdovo" trilogijos veikėją Smygolą – visose minėtose juostose galima sutikti veikėjų, turinčių asmenybės susidvejinimo sindromą.

Kalbėti apie lietuviškus filmus, kuriuose bent kuris nors veikėjas būtų vaizduojamas turintis asmenybės sudvejinimo sutrikimą, yra sunku, nes tokių juostų Lietuvos kino istorijoje nerasime. Sovietmečiu tokių juostų net ir negalėjo būti, nes tuo metu niekas apie psichikos ligas nekalbėjo. Vis dėlto bent šiek tiek psichikos sutrikimų temos yra paliečiamos Kristinos Buožytės 2008 m. filme "Kolekcionierė", kuriame pagrindinė veikėja išgyvena ne asmenybės susidvejinimą, tačiau kitą psichologinį sutrikimą – negebėjimą jausti, ir tai bando ištaisyti žiūrėdama į save ekrane.

Ateivis manyje

Filme "Venomas" taip pat galima atrasti psichikos ligų potėmių – čia pagrindinis veikėjas žurnalistas Edis Brokas (aktorius Tomas Hardy) turi susigyventi su jo kūną užėmusiu ateiviu Symbiotu – taip vienas asmuo staiga tampa ypač stipriu antiherojumi su žmogiškąją morale, bet nežemiška ateivio galia ir agresija. Iš pat pradžių Edis pajunta keistus, šizofreniją primenančius simptomus: keistas naujas balsas galvoje, o vėliau ir organizmo bei kūno pokyčiai, tačiau galiausiai naujasis ateivis visiškai užima Edžio protą ir kūną, ir vienas tampa dviem.

Be jokios abejonės, tokios tematikos filmą apie asmenybės skilimą mėgtų žiūrėti nedaugelis, todėl "Venomas" yra klasikinė "Marvel" visatos juosta su daug veiksmo, šiek tiek humoro ir begale visai kokybiškai sukurtų specialiųjų efektų.

Į kino teatrus komiksų mėgėjai trauks ir dėl pirmojo istorijoje atskiro filmo apie vieną iš didžiausių Žmogaus voro priešininkų, kuriame papasakojama jo atsiradimo istoriją, kuri, stebėtina, yra visiškai teigiama – Venomas buvo geras! Todėl tikrai nenorime gąsdinti – "Venomas" bus kupinas veiksmo ir geros vaidybos, o ne sunkų psichikos ligų nagrinėjimo temų.

"Venomas" (angl. "Venom").

Veiksmo, fantastinis

JAV, 2018

Režisierius: Ruben Fleischer

Vaidina: T.Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Riz Ahmed

Vertinimai:

Scenarijus – 2

Aktoriai – 2

Režisūra –2

Specialieji efektai –2

Humoras – 2

Bendras – 2

Kino teatruose "Forum cinemas" Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje nuo spalio 5 d. galima pamatyti ir dar tris filmų premjeras.

"Kaip gimsta žvaigždės?"

Savo šlovės zenitą jau seniai pasiekęs muzikantas Džeksonas Meinas supranta, kad auksiniai jo laikai eina į pabaigą. Buvusi kantri žvaigždė dabar daugiau laiko praleidžia ne scenoje, o prie stipriaisiais gėrimais apkrauto stalo, tačiau viską pakeičia visiškai netikėta pažintis su itin talentinga mergina Ele. Ji nuostabaus balso savininkė, dar ir rašanti puikias dainas, tačiau paniškai bijanti dainuoti viešai. Filmas "Taip gimė žvaigždė" ir papasakos tikrą, seną gerą amerikietišką sėkmės istoriją, kurios pabaigoje visi sulauks tai, ko yra verti, ir gyvens ilgai bei laimingai, o mes sužinosime, ko vis dėlto reikia norint patiems tapti žvaigždėmis.

"Nemirtinga muzika ir mirtinas pavojus"

Klasikinė muzika visada buvo mėgstama kino kūrėjų, kadangi ji gali sukurti įspūdingą emocinį efektą – sukelti tiek didybės, tiek siaubo jausmą. Filme "Bel Canto" klasikinė muzika tiesiogine to žodžio prasme priveda pagrindinę heroję prie kvapą gniaužiančio pavojaus, kai vieno jos privataus pasirodymo metu į namus įsiveržia nusikaltėlių grupė. Nusikaltėliai visus susirinkusiuosius į gimtadienio šventę paima įkaitais ir mainais prašo paleisti jų draugus į laisvę. Tačiau konfliktas vis tęsiasi, o išeities taško niekam nepavyksta surasti.

"Ieškant kačių rojaus"

Du katinai – tėvas ir sūnus – ramiai ir aprūpintai gyveno dangoraižyje. Atrodo, ko daugiau gali norėti? Tačiau jaunajam katinui visai ne tai rūpi. Jis turi svajonę surasti legendinį kačių rojų, todėl pats pasigaminęs raketą (!) ištrūksta iš auksinio narvelio ir leidžiasi į nuotykius be tėvo žinios. Katinas tėvas, supratęs, kad dingo sūnus, ir supratęs, kad tai nėra eilinė neklaužados išdaiga, puola ieškoti ir gelbėti sūnaus. Juosta "Didysis kačių pabėgimas" pasakos tėviškos meilės, paaugliškų išdaigų ir nuotykių pilną istoriją, kurioje ieškant kačių rojaus teks ištverti daugelį sunkumų.

