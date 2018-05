Kepsnių sezonas atidarytas: septynios rekomendacijos besirenkantiems grilį

Jūsų dėmesiui – prekybos centro „Senukai“ specialistės Astos Karčauskaitės patarimai, padėsiantys atrasti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią kepsninę.

Pati pradžia – klausimai sau

Renkantis kepsninę, pirmiausia apsvarstykite, kur dažniausiai ją naudosite ir kokio dydžio kompaniją vaišinsite. Jei laisvalaikį mėgstate leisti namuose, rinkitės iš stacionarių kepsninių, kurios turi daugiau funkcijų nei nešiojamos ir yra itin patogios. Dažnai keliaujantiems labiau tiktų mobili kepsninė su ratukais bei patvariomis kojelėmis. Jei gaminsite tik sau ir šeimai, poreikius patenkins ir mažesnė apvali kepsninė su dangčiu, o jei jūsų namai vasarą tampa visų draugų susibūrimo vieta – rinkitės didesnį, dujomis arba anglimis kūrenamą įrenginį, rašoma pranešime spaudai.

Nuo ko priklauso kaina?

Kepsninės kaina priklauso ne tik nuo jos dydžio ir funkcijų kiekio, bet ir nuo metalo, iš kurio ji pagaminta, storio. Storesnio metalo kepsninės geriau išlaiko karštį, yra patvaresnės ir tarnauja ilgiau, tačiau būna brangesnės. Daugiau investicijų reikia ir tokioms, kurių paviršius yra dengtas ne dažais, bet emaliu, patikimiau atlaikančiu aukštą temperatūrą, mažiau rūdijančiu ir nereikalaujančiu daug priežiūros.

Dujinė kepsninė – greita, patogu, lengva

Jei vertinate komfortą ir paprastumą, rinkitės dujinę kepsninę. Jos yra lengvai valdomos ir įkaista vos per 10–15 min., todėl maistą jose paruošti galima itin greitai. Be to, kai kuriose dujinėse kepsninėse naudojamos ketaus grotelės ir vulkaninės kilmės „lavos“ akmenys palaiko tolygų karštį, tad sultingus kepsnius iškepti turi galimybę net ir mėgėjai. Dėl šių savybių dujines kepsnines galėsite naudoti ne tik ypatingomis progomis, bet ir ruošdami kasdienę vakarienę ar išradingus pusryčius.

Anglinė kepsninė – autentiškas dūmų skonis

Anglinės kepsninės yra skirtos klasikos mėgėjams, kurie neįsivaizduoja lauke kepto patiekalo be subtilaus ir užburiančio dūmų aromato. Čia žavi pats procesas: kepsninės ir kuro paruošimas, laužo kūrenimas, idealiai kepimui tinkančių žarijų laukimas. Ne tik pati kepsninė, tačiau ir kuras lemia rezultatą – norėdami iškepti didelį sultingą kepsnį, rinkitės tolygiau degančius ir ilgiau kaitrą išlaikančius briketus, o greičiau sudegančios anglys tiks lengvai kepančiai vištienai ar dešrelėms. Svarbu atminti, kad į anglimis kūrenamą kepsninę nereikėtų pilti vandens – norint ją užgesinti, tereikia išsemti pelenus.

Elektrinė kepsninė – bet kokiu oru

Norintiems skrudintais patiekalais džiaugtis visais metų laikais, verta rinktis kontaktines elektrines kepsnines. Ar lietingą vasaros dieną, ar snieguotą žiemos vakarą – tokioje kepsninėje gaminti patiekalai primins vasaros malonumus. Elektrinių kepsninių grotelės maistą kaitina iš abiejų pusių, taigi sveikai ir gardžiai paruošite ne tik mėsą ar daržoves, bet ir karštus sumuštinius, dešrainius bei itališkus „panini“ suvožtinius. Be to, reljefinis įrenginio paviršius ant patiekalų suformuos groteles primenantį raštą ir taip sukurs lauke ruošto maisto įspūdį.

Išskirtiniam rezultatui – papildomos funkcijos

Jei ruošdami maistą mėgstate eksperimentuoti, rinkitės naujos kartos kepsninę, turinčią daug skirtingų funkcijų. Viena iš galimų – tai įmontuotos metalinės juostelės, kurios surenka marinato perteklių ir išgarina jį atgal ant kepančio maisto, taip suteikdamos patiekalui subtilų skonį. Be to, esama kepsninių priedų – išmanių termometrų – kuriuos galima susieti su telefone įdiegta programėle, leidžiančia viso kepimo metu sekti kepsnio temperatūrą net ir esant už 45 metrų nuo kepsninės. Norintiems dar daugiau funkcionalumo verta rinktis kepsninę, turinčią ne tik įprastas groteles, bet ir galimybę įstatyti kitas keptuves, picos akmenį. Su tokia kepsnine pasigaminsite ir ispanišką „Paella“ troškinį, ir tikrą neapolietišką picą, ir azijietiškus „Wok“ makaronus.

Ilgaamžiškumo paslaptis – tinkama priežiūra

Nesvarbu, kokią kepsninę išsirinksite, ji tarnaus ilgiau, jei tinkamai ją prižiūrėsite. Todėl kepsninę visuomet laikykite sausai, nenaudojamą – uždenkite specialiu uždangalu ar pastatykite po stogu, o vasaros sezonui pasibaigus, ją išvalykite ir įneškite į vidų. Atminkite, jog kepsnines rekomenduotina valyti specialiai joms skirtais valikliais, pritaikytais konkrečiam paviršiui – emaliui, ketui. Jei nerimaujate, jog prikepusias groteles išvalyti užtruks, galite rinktis kepsninę, kurios dalis galima plauti indaplovėje.