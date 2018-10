M. Bagdonavičius numetė 50 kilogramų: niekam nelinkiu to, ką patyriau

Atrodytų žmogus, numetęs svorio tapo laimingesnis, tačiau Marijus sako, kad net didžiausiam priešui nelinkėtų tokio likimo. Su antsvoriu jis kovojo nuo pradinių klasių. Per savo gyvenimą Marijus išbandė begalę įvairiausių dietų: agurkų, vandens, baltyminę, angliavandenių, kofeino dietą ir net užkalbėto sūrio sietą.

„Reikėjo valgyti vien tik sūrį įvairių rūšių. Tą sūrį man užkalbėdavo, užburdavo neva. Yra pilna visokių šarlatanų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo garbūs žmonės, jie tau gali užkalbėti bet ką“, – apie šveicarišką sūrio dietą pasakojo aktorius.

Deja, ir po šios dietos Marijaus svoris stovėjo vietoje. Norėdamas sulieknėti vyras pusmetį ryžosi būti žaliavalgiu. Atsisakė mėsos, kiaušinių, pieno produktų saldumynų, kavos ir kitų mėgstamų dalykų. Valgė daržoves, sėklas, grūdus, žalumynus ir truputį vaisių. Nors Marijus tikėjosi sulieknėti, po pusmečio žaliavalgiškos mitybos jis nustėro užlipęs ant svarstyklių, kurios rodė priaugtus aštuonis kilogramus.

„Realiame gyvenime žaliavalgiškas maistas neatrodo taip gerai kaip žurnalų puslapiuose ar restoranuose. Dažniausiai gaminant pagal visas taisykles gaunasi kažkokia neestetiška prėska tyrelė. Ją valgydamas jausdavausi labai nelaimingas. Žaliavalgystė ir visos kitos mitybos kryptys yra žmonių durninimas“ , – po savo eksperimentų įsitikino Marijus.

150 kilogramų rodančios svarstyklės ir artėjantis penkiasdešimtmetis aktorių stipriai neramino. „Be to, ir medikai man tiesiai šviesiai pasakė, kad jei storėsiu ir toliau – mirsiu“, – pasakojo Marijus Bagdonavičius. Išsigandęs dėl savo gyvybės ir praradęs viltį atsikratyti savo svorio Marijus Bagdonavičius ryžosi drastiškam metodui numesti antsvorį.

Šį pirmadienio vakarą 20 val. LNK televizijos laidoje „Nuo… Iki…” Marijus Chrizostomas Tumas atskleis, kaip jam per metus pavyko atsikratyti net 50 kilogramų svorio. Tačiau aktorius įspėja: „Patikėkit, nedarykit to, niekam nelinkiu to, ką patyriau aš.“