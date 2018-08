M. Starkus: nesutrikčiau virtuvėje. Žinau, kam skirtas ir samtis, ir tarka

Jų tikslas – nustebinti vieni kitus ir padaryti didžiausią įspūdį garsiajam virtuvės šefui. Tačiau čia slypi skani sąlyga: mamos šioje kovoje gali tik patarti savo vaikams, viską stebėdamos iš šalies. Tokį kulinarinį žaidimą jau netrukus išvys LRT žiūrovai.

Svarbiausia – šeimos santykiai

"Televizija yra stebuklų laukas, ten žaidi įvairiausiais dalykais. Taip, muzikiniuose projektuose mane gal geriausiai pažįsta, bet per mano karjerą, kai aš vadovauju prodiuserinei kompanijai "TV manija", padarėme įvairiausių dalykų: ir Manto Petruškevičiaus madų šou, ir realybės šou "Paslapčių namai", ir "Ūkininkas ieško žmonos"… Instrumentai – ar puodai, ar gitaros, ar vokalas – televizijoje reikalingi", – juokiasi naujojo projekto "Mano mama gamina geriau!" prodiuseris Saulius Urbonavičius-Samas.

Kalba eina apie šeimos santykius, apie mamą. Juk ką mes labiausiai prisimename? Turbūt mamos blynus ar dar kažką skanaus.

Kulinarinės laidos pastaruoju metu itin populiarios, tačiau Samas skuba įspėti – tai nebus profesionali kulinarinė laida, kurioje aiškinama, kaip ir ką reikia gaminti. "Kalba eina apie šeimos santykius, apie mamą. Juk ką mes labiausiai prisimename? Turbūt mamos blynus ar dar kažką skanaus", – sentimentus provokuoja prodiuseris.

Anot S.Urbonavičiaus-Samo, projektas "My Mom Cooks Better Than Yours" labai populiarus visame pasaulyje. "Komandą sudarys mama su dukra ar su sūnumi. Smagiausia, kad sūnus arba dukra turės gaminti pagal mamos receptą, bet mama padėti negalės. Jai bus leista nebent patarti. Bus labai linksma stebėti, kaip sekasi, ypač kai mama pataria. Žinoma, laidoje bus žymių kulinarų, kurie ir vertins, ir duos įvairių patarimų, bet svarbiausia čia – linksmas kulinarinis žaidimas ir santykiai šeimoje bei maistas, kurį mes valgome namuose", – naujojo LRT sezono saldainiuką pristato prodiuseris.

Dievina mamos blynus

Paklaustas, ar pats mėgsta gaminti, Samas nesikuklina – jis kas rytą namuose ruošia pusryčius.

"Anksčiau mėgdavau virti sriubas iš visko, ką randu. Manau, kad virtuvė yra labai kūrybiška vieta, ir kiekvienas ten vienaip ar kitaip atsiskleidžiame: aš tą įdėjau arba čia mano firminis. Aišku, yra žmonių, kurie visai nebegamina, nes dabar labai daug pusfabrikačių ir trūksta laiko. Bet vis tiek galų gale ateina tas laikas, kai tu atsistoji ir pats išsikepi kiaušinienę. Žiūrint šį projektą bus galima išgirsti ne tik mamų patarimų, kaip jos vieną ar kitą patiekalą taip skaniai pagamina, bet kartu – ir didžiulė pramoga", – neabejoja pašnekovas.

S.Urbonavičius-Samas neslepia silpnybės savo mamos maistui. "Dievinu mamos blynus – nuo bulvinių iki miltinių. Arba virtinukus. Kai ji pagamina, aš visada persivalgau ir turiu griūti ant sofos pagulėti, nes tai taip žiauriai skanu! Ir niekur kitur to nerasi. Aišku, kad perėmiau tuos dalykus ir suaugęs jau žinau, kaip tą bulvę nuskusti ar kiek ko įdėti, bet nuosekliai, kaip pas kokį šefą, pas mamą nepasimokiau. Gal ir gaila", – atvirauja TV žvaigždė.

Jeigu pačiam tektų iškepti bulvinių blynų mamos akivaizdoje, jis neabejoja, kad būtų labai linksma: "Manau, kad gaučiau patarimų kas sekundę, nes ne taip darau, dabar ne tą dedu ir ne tą paėmiau, turiu padėti. Tai ir būtų smagiausia."

Mamos kantrybės taurė

Projekto "Mano mama gamina geriau!" komandose žiūrovai išvys ir gerai pažįstamų žmonių, ir galbūt niekada nematytų. Kaip sakė Samas, žinomi muzikos pasaulio atlikėjai, aktoriai ar televizijos herojai, sporto žvaigždės su savo mamomis suksis prie puodų arba žinomos mamos su savo vaikais sudarys komandas.

Filmavimai vyks specialiai tam studijoje įrengtoje virtuvėje, o viską nulems tiksintis laikas – kai sūnūs ir dukros pradės pjaustyti, lupti, kepti, laikrodis nesustabdomai skaičiuos minutes.

Jei viską stebinčiai mamai kantrybės taurė žiūrint į beviltiškai virtuvėje besikapanojančią atžalą išseko, mama gali griebtis paskutinio ginklo – Panikos mygtuko, kuris leis jai pačiai pagaliau įžengti į virtuvę, sutvarkyti netvarką, išgelbėti unikalųjį receptą ir šeimos reputaciją. Bet kol mama virtuvėje, laikrodis tiksi dvigubai greičiau!

"Svarbiausia, kad žiūrovams būtų smagu, o kaip mūsų žvaigždės elgiasi virtuvėje, niekas dar nėra matęs", – šyptelėjo S.Urbonavičius-Samas.

Virtuvės dirigentas

Su dviem vakaro komandomis žiūrovus supažindins ir savotišku virtuvės dirigentu bus televizijos žiūrovams taip pat labai gerai pažįstamas Martynas Starkus.

Pasiteiravus, ar suktis tarp puodų ir keptuvių nesvetima, Martynas neslepia, kad jo vaidmuo – stebėtojas. "Mano gyvenime yra taip: namuose puikiai gamina žmona, o kelionėse puikiai gamina Vytaras (V.Radzevičius yra M.Starkaus kolega, jie abu keliauja po įvairias pasaulio šalis ir rengia apie tai TV laidas), tad man netenka tuo užsiimti. Ir nemanau, kad pasaulis dėl to prarado didį kulinarą", – rimtu balsu dėstė M.Starkus.

Aš labiausiai mėgstu mamos cepelinus.

Jis neslepia – ragauti tai, kas jau pagaminta, kaip ir visi, mėgsta, o naujajame kulinariniame žaidime stebėtojo vaidmuo jam tinka. Anot Martyno, savo simpatijų komandoms jis jokiu būdų negalės rodyti, tad žada palaikyti abi komandas, nors kartais gal ir bandys kiek paprovokuoti ir pakreipti žaidimo eigą kiek kitaip, nei norėtų patys dalyviai. "Į tai reikia žiūrėti kaip į linksmą žaidimą. Tai nėra rimtas kulinarų pasirodymas. Kulinarija yra tik priemonė", – prodiuseriui S.Urbonavičiui-Samui antrino laidos vedėjas.

Kas bus tie šefai, kurie vertins kovas virtuvėje, M.Starkus mįslingai nutylėjo, palikdamas dar daugiau intrigos. "Dabar vyksta kūrybinis procesas", – priminė jis.

Žino, kam skirtas samtis

Žiūrovams tikriausiai smagu būtų prie puodų pamatyti ir patį laidos vedėją, tačiau Martynas tokio laidos scenarijaus nežada. "Galbūt ką nors sugalvosime, jeigu laida gyvuos ilgai, ir sulauksime kokio jubiliejaus. Bet dabar – ne", – nedaugžodžiavo pašnekovas.

O kokiais patiekalais Martyną pamalonina jo mama? "Aš labiausiai mėgstu mamos cepelinus", – nė nedvejodamas išpyškina M.Starkus. Tiesa, prisipažįsta, kad metams bėgant pas mamą valgo vis rečiau.

Prieš tai save pavadinęs virtuvės stebėtoju, Martynas vis tik sako, kad tai, ką išmoko iš mamos, praverstų, jeigu reikėtų maistą gaminti pačiam. "Nesutrikčiau virtuvėje. Žinau, kam skirtas samtis, peilis, tarka. Puodą nuo keptuvės irgi atskirčiau ir naudočiau pagal paskirtį. Ne tik stebiu, bet ir šį tą išmokstu. Aišku, praktikos gal trūksta, bet tai galėčiau kompensuoti", – įsitikinęs naujo kulinarinio žaidimo vedėjas.