R. Širvinskas: kelionėje palikite ir šiek tiek erdvės improvizacijai

Turkijos fenomenas

"Nors mūsų gyventojai keliauja ištisus metus, tačiau pats didžiausias aktyvumas – maždaug pusė metų nuo balandžio pradžios iki spalio pabaigos. Būtent tiek trunka vadinamasis vasaros sezonas Pietų Europos kraštuose. Tai yra turbūt pats populiariausias taškas, į kurį keliauja žmonės iš Lietuvos, nes vykti gaudyti šilumos kažkur į Aziją ar dar toliau, kai yra šilta visai šalia mūsų, vos už 2–3 valandų kelio lėktuvu, nebeapsimoka", – kalbėjo pašnekovas.

Anot Rimvydo, kelionių versle, nors ir vystosi kiek lėčiau nei kitose srityse, taip pat egzistuoja mados: "Žinoma, jas diktuoja ir patys organizatoriai, tai yra jei jie pasiūlo kažkokią sezono naujieną, akivaizdu, kad ten nukryps ir keliautojų akys".

Pašnekovo žodžiais, vargu ar būtų galima išskirti kažkokių ryškesnių šiemečių naujienų, tačiau pačios keliavimo, kelionių pasirinkimo tendencijos nuosekliai kinta jau ne vienus metus.

"Žmonės nebe taip noriai renkasi "viskas įskaičiuota" paketą, jie labiau pageidauja suderinti poilsį su pažintimi, aktyviu laisvalaikiu. Ir tai pastebiu nebe pirmus metus. Kai kurie viešbučiai taip pat atsisako tokio maitinimo tipo, kad nebepririštų žmonių ir galėtų jiems pasiūlyti kažkokių papildomų veiklų", – atskleidė R.Širvinskas.

Tiesa, tautiečių pamėgtų šiltojo sezono krypčių pirmoje vietoje vis dar karaliauja Turkija.

"Ir kažin ar kas artimoje ateityje ją aplenks. Šioje šalyje puikiai išvystytas turizmas, ji viena pirmųjų suprato, ko reikia turistams, kokio tipo poilsiautojų yra daugiausia, tai yra, kad turistas, vykstantis į užsienį, nori niekuo nebesirūpinti. Ir kol kas daliai mūsų tautiečių to reikia. Nors pats asmeniškai renkuosi kitokias atostogas, bet kartais ir man reikia tokio poilsio, kokį siūlo Turkija", – šyptelėjo pašnekovas, pridūręs, jog antra pagal populiarumą tarp Lietuvos keliautojų išlieka Graikija, o garbingoje trečioje vietoje įsitvirtino Bulgarija.

Meilė trunka 14 metų

Kaip prisipažino pats Rimvydas, būtent Graikiją jis galėtų pavadinti ir savo didžiąja meile.

"Per daugelį kelionių metų esu išmaišęs visą Europą, tad po ją jau nelabai daug keliauju. Tačiau kiekvienais metais turiu tradiciją nuvykti į savo mylimiausią Graikiją, o jos įdomiausia ir labiausiai patinkanti kryptis yra Kreta. Tad jei ne savaitei, bent savaitgaliui kasmet (o šiemet jau bus keturiolikti metai iš eilės) stengiuosi į ją sugrįžti. Ir kai žmonės, tarkime, sako: aš jau buvau Kretoje, norėčiau kažko naujo, aš su jais griežtai nesutinku, nes į tą pačią vietą galima važiuoti ir du, ir tris, ir penkis, ir dešimt kartų ir vis tiek atrasti kažką nauja", – tvirtino pašnekovas.

Anot Makaliaus, kelionių pliusiukus jis pats dėliojasi egzotinėse kryptyse, o netolimoje ateityje svajoja "užkeliauti" Naująją Zelandiją, kurioje dar nėkart nesilankė.

"O šiaip jau mano svajonės veikiau asocijuojasi su kažkokiais patiriamais įspūdžiais. Antai turėjau svajonę šokti su parašiutu, ir tai padariau Lietuvoje. Dabar turiu svajonę su parašiutu šokti Dubajuje virš dirbtinės palmės, nes tai yra viena įspūdingiausių pasaulio vietų, kur vykdomi tokie šuoliai. O kai noriu apsilankyti kokios nors savo mėgstamos grupės ar atlikėjo koncerte, tada planuoju kelionę ten, kur jie ketina pasirodyti", – aiškino aistringas Lady Gaga gerbėjas, jau planuojantis išvyką į dainininkės pasirodymą Las Vegase.

Per gerai irgi būna

Vis dėlto Rimvydas neneigė, jog kalbant globaliai jį vis dažniau aplanko baimė persisotinti kelionėmis.

Labiausia, ko bijau, – kad man pradės atsibosti kelionės.

"Labiausia, ko bijau, – kad man pradės atsibosti kelionės. Ir kai žmonės klausia, ar tai įmanoma, tikrai galiu patikinti, kad įmanoma persisotinti viskuo. Ir kai sako, kad per gerai nebūna, tai, žinokite, tikrai būna, – šypsojosi kelionių profesionalas. – Nes nuo didelio kiekio patiriamų įspūdžių jie susivienodina, net į pačius įspūdingiausius, kitų žmonių manymu, vaizdus pasaulyje pradedi žiūrėti bukai. Būtent dėl to stengiuosi vis save riboti, kad nebepervargčiau, nes mano kelionės yra tiek darbas, komandiruotės, tiek poilsis ir atostogos. Per aštuonerius metus darbo savo įmonėje niekada atostogų nesu praleidęs Lietuvoje, nes man atostogos reiškia išvažiavimą kažkur už Lietuvos."

Tačiau galiausiai kritiškai įvertinęs šią nuostatą Makalius atsigręžė į poilsio ir kelionių galimybes, kurias siūlo Lietuva.

"Nes pasidarė šiek tiek gėda – po visą pasaulį keliauju, o savo šalies nesu pažinęs. Ėmiau tartis, derėtis su viešbučiais dėl poilsiautojams palankesnių kainų, pasiūlymų su kažkokiomis pridėtinėmis vertėmis, nes Lietuvoje poilsis tikrai nėra pigus. Ieškodamas partnerių, ir pats pradėjau keliauti po Lietuvą. Beprotiškai susižavėjau Birštonu, tai man mylimiausias Lietuvos kurortas, kuriame apsilankau bent keturiskart per metus", – atskleidė pašnekovas.

Kaimas – kaip komplimentas

Šiandien R.Širvinskas sako visiškai užtikrintai – Lietuva yra neatrastas Europos deimantas.

"Esame išsaugoję savo kultūrą, turime labai turtingą istoriją, gausybę lankytinų objektų, gamtą, keturis metų laikus, kai tuo tarpu nemaža pasaulio dalis niekada nėra net mačiusi sniego. Aš pats atradau Lietuvą ir ją labai pradėjau mylėti tada, kai pakeliavau po pasaulį. Kaip atrodo, kad kaimyno žolė žalesnė, taip ir man atrodydavo, kad pasaulyje yra gerokai gražesnių, geresnių, turtingesnių šalių. Tačiau galiausiai supratau: taip, kažkur nuvažiuoti, pabūti trumpam yra smagu. Bet, tarkime, gyventi tokiuose didmiesčiuose kaip Niujorkas tikrai nenorėčiau, nes tai yra milijonai žmonių, beprotiškas triukšmas ir šuršulys ištisą parą ir taip toliau. Šia prasme Vilnius, kurį mes vadiname didmiesčiu, yra toks kaimas, ir tai yra taip nuostabu, tuo tik reikia džiaugtis", – šyptelėjo pašnekovas.

Į klausimą, o kokią opiniją apie save formuoja patys lietuviai, keliaujantys po svečias šalis, R.Širvinskas suskubo patikinti, jog reputacija nėra tokia prasta, kokią neretai mes patys bandome piešti.

"Tokios, mūsų manymu, išsilavinusios šalies kaip Didžioji Britanija gyventojai pripažįstami kaip patys baisiausi turistai. Britai turi didžiulę problemą su alkoholiu, jie dažnai padaugina ir patys neatsimena, kaip baigėsi jų vakaras. Apie tai net kuriami realybės šou. Yra specialūs kurortai, kurie neoficialiai vadinami britų kurortais, ir mes savo ruožtu keliautojams rekomenduojame šių kurortų vengti, nes jie yra be galo triukšmingi. Žinoma, kiekvienoje tautoje yra visokių žmonių, tačiau apie lietuvius kažkokių baisių istorijų tikrai nėra kuriama", – kalbėjo pašnekovas.

Kas pagadino orą?!

Maža to, paties Rimvydo prisipažinimas veikiausiai nustebintų ne vieną.

"Gal ir negražu taip sakyti, bet mano patys nemėgstamiausi turistai yra kinai. Europoje, Lietuvoje jų gal nelabai pamatysi, tačiau pakeliavus po Aziją teko patirti, jog kinai įsivaizduoja, kad jie yra svarbiausia pasaulyje tauta. Šalis pastaraisiais metais labai prakuto, kinai jau gali sau leisti daug, tad daugelis jų laiko save aukštesniais už kitus. Kitas dalykas – kadangi jie gyvena labai suspaustai, turbūt nuo vaikystės yra išmokyti kovoti už save, tačiau kovoja net ir tose vietose, kur to daryti nereikia. Pavyzdžiui, bando prasibrauti eilėje, nors prieš stovi tik kokie du žmonės. Daugelis jų neturi kultūros – pavalgę garsiai raugėja, viešai gadina orą, o jei bandai iškalbingu žvilgsniu parodyti, kad tai nekultūringa, jie visiškai tave ignoruoja. Jie visur labai garsiai rėkauja – net įėję į šventyklą, bažnyčią, kur prašoma tylos. Galiu pasakyti, kad mes užaugome geresnėje šalyje, nes mums nereikėjo taip drastiškai kovoti dėl vietos po saule", – šyptelėjo pašnekovas.